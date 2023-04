Metacade (MCADE) bytter hender til $0,024800 på mandag, en økning på nesten 25% fra siste forhåndssalgspris på $0,020. Gevinstene følger noteringer på Uniswap DEX 6. april, etterfulgt av Bitmart 16. april.

Den jevne verdistigningen indikerer investorers etterspørsel etter symbolet til arkadespillplattformen, knapt tre uker siden den begynte å debutere på børser. Metacade vil noteres på MEXC i uken som slutter 30. april, og legge til ytterligere likviditet som kan øke prisen.

Er game-fi-tokens verdt å investere i?

Den tidlige suksessen til Metacade under og etter forhåndssalg indikerer at investorer ser etter tokens med nye brukstilfeller. Tidligere har tokens fra spillplattformer som Axie Infinity, The Sandbox og Decentraland blitt umiddelbare treff, takket være en økende etterspørsel etter Web 3.0-spill.

For å sette i perspektiv, plasserte en bransjerapport veksten til blokkjedespill på 94,17 % i 2022, selv om andre kryptovalutaer ble tilgriset. Veksten var den høyeste enn noen annen sektor. Bransjen har vært optimistisk med tanke på fremtiden, med anslag om en vekstrate på 68,9 % frem til 2032.

Potensialet til å øke spillerinntektene samtidig som de gir dem en aktiv rolle i styringen av plattformene har blitt nevnt som noen av årsakene til at Web 3.0 har blitt populært. I fremtiden vil det bli lagt vekt på kvalitetsspill, noe som gir innovative plattformer som Metacade en sjanse til å vokse. Å investere i kvalitetsspill-fi-tokens gir en mulighet til å bli en del av den store bevegelsen som vil levere betydelige bunnlinjer før enn senere.

Hva er Metacade, og hvordan fungerer det?

Metacade er et P2E-spillprosjekt som forbinder Web 3.0-spillere og utviklere. Det er den første fellesskapsledede arkaden. Spillere tjener ved å konkurrere i turneringer, spille og gi tilbakemeldinger. Inntektene som er tjent kommer i form av krypto-tokens, som brukere kan utbetale eller bruke på plattformen for å delta i premietrekninger eller turneringer.

Videre utvikling er forventet på Metacade. Dette inkluderer en Work2Earn-ordning som lar arbeidsgivere legge ut jobber, spillejobber og praksisplasser til spillfellesskapet. En Metacade Launchpad er også planlagt, slik at Web 3.0-selskaper kan lansere sine egne titler. Det vil generere inntektsstrømmer for å forbedre Metacade-plattformen og gi flere muligheter til brukere og investorer.

Vil Metacade nå $1 innen 2024

Det er utvilsomt et potensial for MCADE å nå $1. Dette tokenet startet forhåndssalget på $0,008 og handles nå til $0,024800 etter notering på bare to børser. Det er allerede en prisøkning på 210 %. Forutsigbart vil prisen øke ytterligere etter hvert som den kommer inn på flere børser og plattformer. Men en pris på $1 kan være overambisiøs for den angitte tidslinjen.

Mer forsiktig er en minimumspris på 10x prisøkning mer realistisk, noe som betyr at MCADEs verdi kan nå $0,248 innen 2024. Den anslåtte prisen betyr at MCADE bør gå inn i flere større børser for å låse opp likviditet og hjelpe prisen på tokenet til å gå høyere. Siden vi allerede har sett prisen stige etter notering på Uniswap og Bitmart, er den forventede prisøkningen ganske konservativ.

Er Metacade verdt å kjøpe denne måneden

Metacade begynner akkurat å bli lagt merke til. Bare to børser har notert det, og prisen reagerer på det. Hvis du investerer tidlig, betyr det at du har en sjanse til å ri på den bullish styrken når MCADE samler likviditet fra store noteringer.

Ved utgangen av denne måneden vil kryptovalutaen kun være notert på tre børser. Det betyr at prisen fortsatt er lav siden tokens forsyning på en eller annen måte er begrenset. Med andre ord, tidlig investering kan være en mulighet til å kjøpe tokenet lavt og maksimere fortjenestepotensialet før verdien når taknivået.