EU-kommisjonen begynte å utarbeide AI-loven for omtrent to år siden for å regulere nye kunstig intelligens (AI)-teknologier som AltSignals ActualizeAI, som har sett en boom i investeringer og popularitet etter lanseringen av OpenAIs AI-drevne chatbot ChatGPT.

Etter å ha fullført utformingen av loven, har medlemmer av Europaparlamentet blitt enige om å skyve utkastet videre til neste trinn, trilogen, der EUs lovgivere og medlemsland finjusterer utkastet til lovforslaget.

Hva den nye EU AI-loven foreskriver

I henhold til den foreslåtte loven vil AI-verktøy bli klassifisert i henhold til deres opplevde risikonivå: fra minimal til begrenset, høy og uakseptabel. Klassifiseringen vil avhenge av ting som biometrisk overvåking, spredning av falsk informasjon eller diskriminerende språkbruk.

AI-verktøyene med høy risiko vil ikke bli forbudt, men de som bruker dem må være veldig transparente i driften.

Selskapene bak de generative AI-verktøyene som ChatGPT og bildegeneratoren Midjourney vil også måtte avsløre alt opphavsrettsbeskyttet materiale som brukes til å utvikle systemene. Denne bestemmelsen var et sent tillegg, og noen medlemmer av EU-kommisjonen hadde opprinnelig foreslått å fullstendig forby opphavsrettsbeskyttet materiale ved opplæring av generative AI-modeller.

En stedfortreder i Europaparlamentet, Svenja Hahn, kommenterer det opphavsrettsbeskyttede materialet:

“Mot konservative krav om mer overvåking og venstreorienterte fantasier om overregulering, fant huset et solid kompromiss som ville regulere AI proporsjonalt, beskytte borgernes rettigheter, samtidig som det fremmer innovasjon og styrker økonomien.”

Hva er AltSignals?

AltSignals har vært markedsleder i å tilby handelssignaler og utvikle algoritmebaserte tekniske indikatorer for å hjelpe finansmarkedshandlere med å tjene på prisbevegelser. Det startet med å sende gratis kryptohandelssignaler, men utvidet seg senere til Forex, CFD-er og aksjer.

AltSignals gir grunnleggende og teknisk analyse og veileder og bistår kunder med å plassere handler og tjene på handelene. Plattformen har generert handelssignaler ved hjelp av en teknisk indikator kalt AltAlgo Indicator.

AltAlgo-indikatoren skanner finansmarkedene og varsler AltSignals-brukere om at forholdene er riktige for å gjøre handler. Indikatoren bruker for tiden flere handelsstrategier og tekniske indikatorer for å identifisere handelsmuligheter.

Altsignals jobber nå med en AI-basert algoritme for å gjøre signalgenereringsprosessen mer effektiv. AI-algoritmen vil ta den beste algoritmen inkludert AltAlgo-indikatoren og bruke den til å bygge en pakke med AI-produkter, hvorav en er ActualizeAI drevet av ASI-kryptovalutaen, som for tiden er i forhåndssalg.

I tillegg til å være en AI-basert kryptovaluta, opererer ASI-kryptovalutaen på Ethereum-blokkjeden, noe som muliggjør billige token-kjøp via AltSignals DEX under det pågående forhåndssalget.

Hva betyr den nye AI-loven for AltSignals?

Den nye foreslåtte AI-loven vil definitivt påvirke hvordan AltSignals opererer i Europa, ettersom den for tiden jobber med en AI-basert algoritme for å gjøre signalgenereringsprosessen mer effektiv.

For det første må AltSignals ActualizeAI AI-algoritme drevet av ASI-kryptovalutaen gå gjennom klassifiseringsprosessen hvis den skal fungere i EU. I tillegg må den avsløre alt opphavsrettsbeskyttet materiale.

Men alle disse er fordelaktige for AI-verktøybrukere, og det vil bare øke tilliten til verktøy som AltSignals.

