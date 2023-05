En knapt måned siden Metacade ble notert på Uniswap og senere på Bitmart, har prisen steget med tosifrede prosenter. Tokenet ble handlet til $0,3471 den 2. mai, mindre enn 48 timer før det blir notert på MEXC.

Økningen i prisen på MCADE peker på en økende interesse for tokenet etter noteringene i april. Med neste notering på MEXC og andre store børser, ser investorer en potensiell økning i likviditet for tokenet som endte forhåndssalget på bare $0,020.

Den eksponentielle veksten av spill-fi-tokens og plasseringen til Metacade

Blockchain-spill vokser, takket være fremveksten av en ny mengde investorer som ønsker å spille mer praktisk og tjene. Spillmarkedsrapporter estimerte markedsstørrelsen etter omsetning til 4,6 milliarder dollar i 2022. Eksperter anslår en økning i markedsstørrelsen til 65,7 milliarder dollar innen 2027.

Selv om det kan være utfordrende å anslå hvor stort vekstpotensial et game-fi-prosjekt som Metacade har, peker statistikken på de enorme mulighetene. Tidlige aktører som Axie Infinity vakte stor interesse i 2021 da investorer så en mulighet som aldri eksisterte.

Metacade lover å gjøre mer enn sine vellykkede forgjengere. Forskjellig fra andre Play-to-Earn-spillplattformer, lover Metacade å være den største fellesskapsstyrte arkaden. Platformen, kalt en one-stop-destinasjon for metaverse-entusiaster, vil bringe spillere og utviklere sammen. Metacade-fellesskapet vil tjene MCADE-tokens ved å konkurrere, lage på plattformen og jobbe med spillemuligheter.

Ytterligere inntjeningsmetoder inkluderer innsats av det opprinnelige tokenet og delta i premietrekninger. Andre funksjoner i Metacade inkluderer spilltesting og en startrampe, alt rettet mot å gjøre det til et selvopprettholdende økosystem. Annonser vises også på Metacades inntektsmodell.

Metacade har en nøkkelrolle i blockchain-spill takket være dens innovative funksjoner. Investorer som ser på Web 3.0-spill kan vurdere Metacade som en verdig investering, gitt dens sterke og økende popularitet som en bærekraftig plattform.

Hvor attraktiv er Metacade nå?

Metacade handles bare til $0,034. Prisen representerer en økning på ca. 70 % fra den endelige forhåndssalgsverdien. Vær oppmerksom på at tokenet kun har vært notert på to store børser, så det er ikke mye likviditet for å anse tokenet for å ha truffet et pristak.

I tillegg har mange tokens nådd 10x prisen noen måneder etter at de ble notert på store børser. Prisen på Metacade er med andre ord fortsatt for lav. Hvis vi vurderer en 10x pris på forhåndssalgsverdien på $0,020, gir det $0,20. Det betyr at ved gjeldende verdi er MCADE mye undervurdert. Etter hvert som tokenet går inn i flere børser, kan verdien skyte i været og generere enorm avkastning for investorer.

Men det er ikke prisen som bare begeistrer investorer med Metacade. Det er mange inntjeningsmuligheter å dra nytte av. For spillentusiaster tilbyr Metacade en sjanse til å få betalt for å gjøre det de liker – å konkurrere. Med tidlig abonnement på prosjektet er det fornuftig å investere i Metacade, siden potensialet for suksess er enormt.

Metacade-prisprediksjon i 2023

Det er ganske utfordrende å forutsi prisene på nylig lanserte tokens siden de fortsatt samler likviditet. Historien har imidlertid lært at tokens som har tidlig suksess med velprøvde forretningsmodeller, blir toppvinnere. Metacade har vært en av dem.

Fra en eksperts synspunkt kan tokenet stige til $0,25 innen utgangen av 2023. Prisen vil representere en økning på 1150% fra den endelige forhåndssalgsverdien på $0,020. Den anslåtte gevinsten er ganske realistisk, ettersom MCADE allerede har vist sterke pristrender siden den begynte å notere seg på store børser. En psykologisk verdi på $0,20 eller en økning på 1000 % innen 2023 bør fortsatt betraktes som en god avkastning for tidlige fugler.