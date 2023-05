Federal Reserve leverte sin etterlengtede rentebeslutning onsdag. I den bestemte banken seg for å heve renten med 0,25 %, slik det var allment forventet. Dette markerte første gang amerikanske renter hoppet over 5 % på mer enn et tiår.

Bitcoin-prisene reagerte mildt på rentebeslutningen. Mynten forble i en konsolideringsfase på 28 000 dollar mens amerikanske aksjer trakk seg tilbake etter at Fed-lederen advarte om at banken ikke hadde overveid om å stoppe eller kutte renten senere i år. Andre kryptovalutaer forble relativt uendret. Så, hva betyr denne avgjørelsen for Bitcoin og AltSignals (ASI)

Federal Reserves rentebeslutning

Onsdagens Federal Reserve-beslutning var i tråd med det jeg hadde skrevet i denne artikkelen . Den eneste endringen var at renteøkningen var enstemmig til tross for denne ukens kollaps av First Republic Bank. Andre regionale banker som PacWest og Western Alliance er også på randen av kollaps.

Det er imidlertid grunn til å håpe på at Fed nå har nådd slutten av renteøkningssyklusen. For det første er banken nå under press fra et team av progressive politikere som mener at banken ønsker å føre til permitteringer i økonomien. De hevdet at inflasjonen vil fortsette å falle selv når Fed bestemmer seg for å stoppe oppgangene sine. Tgey tvilte også på om renteøkninger vil løse inflasjonsutfordringene økonomien står overfor.

For det andre vil ikke Fed ønske å bryte flere ting i økonomien nå som den regionale bank- og næringseiendomsbransjen er på randen av fiasko.

For det tredje prøvde Fed å forhindre irrasjonell overflod i finansmarkedet ved å høres litt hauke ut. Hvis Powell hadde hørtes dueaktig ut, ville vi ha sett en retur av pandemien, hvor investorer kjøpte hva som helst. Nylig har vi sett handelsmenn pumpe nøkkel meme-mynter som Soi og Pepe Coin.

Hva avgjørelsen betyr for krypto

Derfor vil kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum klare seg godt etter den siste rentebeslutningen fra Federal Reserve.

Hovedårsaken er at Fed nå har nådd slutten av sin vandringssyklus. Ettersom den omfavner en ny normal, kan vi se markedsforholdene endre seg i løpet av de neste månedene. Historisk sett har Bitcoin en tendens til å gjøre det bra når Fed er dueaktig.

Den andre grunnen er at banksektoren fortsatt er i trøbbel, noe som vil føre til en høyere etterspørsel etter viktige trygge havn som gull og Bitcoin. BTC har dukket opp som et bedre fristed enn gull i år, og steg med mer enn 80%. Derfor, hvis tilstanden forholder seg, kan vi se BTC-prisene hoppe.

Videre er det utfordringer i næringseiendomssektoren som jeg skrev i denne rapporten . Kontorbygg i viktige byer som New York og San Francisco går gjennom en av sine verste sammentrekninger i moderne tid ettersom etterspørselen avtar. Disse utfordringene kan også tvinge Fed til å endre melodi.

Hvorfor AltSignals (ASI) er et godt kjøp

AltSignals er satt til å dra nytte av dette skiftet i finansmarkedet. For det første er AltSignals et selskap som gir handlingsrettede signaler til tusenvis av tradere fra hele verden.

Plattformen, som er svært lønnsom, jobber nå med å øke effektiviteten ved å bruke blokkjeden og kunstig intelligens teknologier. Målet er å bruke denne teknologien for å gjøre plattformen mer nøyaktig og enklere å bruke som du kan lese i denne whitepaperen.

AltSignals har nå samlet inn mer enn $696k i sin første fase av token-salget. Utviklerne håper å samle inn over 1 million dollar i denne fasen. Etter dette settes prisen på hvert token til å hoppe når tokenet går til den andre fasen.

Som vi så med Metacade, vil utviklerne deretter liste opp AltSignals-tokenet i nøkkelutvekslinger, og starter med Uniswap. De vil da liste den opp i andre sentraliserte børser som BitMart, Binance og Huobi, som sannsynligvis vil presse tokenet mye høyere.

AltSignals-notering vil skje på et tidspunkt da Fed har satt renten på pause. Som et resultat er det en sannsynlighet for at tokenet vil stige, noe som gjør det lurt å kjøpe på nåværende nivå. Faktisk har de sist listede tokens som Arbitrum, Sui, Metacade og Pepe alle hoppet kraftig.

Å investere i alle tokens, inkludert ASI, er imidlertid en risikabel ting, noe som betyr at du bør fordele midlene dine klokt. Du bør unngå å kjøpe AltSignals med alle midlene dine. I stedet bør du sette av en liten del av midlene dine som du har råd til å tape. Du kan kjøpe AltSignals-tokens her.