Metacade går live på MEXC på torsdag: hva du trenger å vite

Metacade – det innovative GameFi-prosjektet listet opp sitt opprinnelige token på MEXC Exchange torsdag. Ved skriving handles $MCADE for $0,038 på den plattformen mot $0,02 der det avsluttet forhåndssalget.

Hvorfor er notering på MEXC viktig for Metacade?

Oppføringen er viktig for Web3-fellesskapsknutepunktet siden MEXC er verdens 15. største plattform når det gjelder handelsvolum og har over 6 millioner brukere.

Det vil derfor eksponere over 9000 investorer som har posisjoner i $MCADE for et større marked og flere muligheter. I følge administrerende direktør Russell Bennett:

Dette er nok et skritt i riktig retning og vil ha en positiv innvirkning på Metacade ettersom det befester vår posisjon i markedet og vårt rykte som et av de mest spennende og lovende prosjektene i området.

Er Metacade notert på andre børser?

I april hadde Metacade listet opp sin ERC-20-token som har en total forsyning på 2,0 milliarder også på Uniswap og BitMart.

Viktige milepæler Metacade har truffet så langt inkluderer å samle inn 16,4 millioner dollar før de nevnte oppføringene i april. Dens 250 millioner tokens innsatspott ble også utsolgt på mindre enn fem timer. Administrerende direktør Bennett sa også i dag:

Tilliten vi får fra bransjen er enormt motiverende og gir næring til vårt ønske om å skape noe som aldri før. Dette er vår største oppføring ennå med noen miles, og det vil komme flere store ting snart.

I relaterte nyheter, et etablert navn – Polygon har nylig våget seg inn i blockchain-spill også.

Hva har Metacade som mål å oppnå?

Metacade er en one-stop shop for alt som har med GameFi å gjøre. Det er en førsteklasses destinasjon for spillere, utviklere og blockchain-entusiaster å ikke bare koble til og nettverk, men også tjene på flere måter, inkludert å konkurrere i spill, jobbe med spillejobber og lage på plattformen.

Prosjektet vil til slutt gå til samfunnet som en DAO (Decentralised Autonomous Organisation) som en del av dets hengivenhet til å bli den største fellesskapsstyrte arkaden.

Alt i alt har Metacade allerede dukket opp som en metavers plattform med utrolig lovende utsikter ettersom investorer fortsetter å støtte sin futuristiske visjon rundt GameFi. Metacade har også lansert DeFi-tjenester som staking som gjør det mulig for kryptoinvestorer å tjene en passiv avkastning, i henhold til whitepaper på nettstedet.

Er $MCADE en god investeringsmulighet?

De som er interessert i å kjøpe Metacade i dag bør også vite at det sikret en 99/99 poengsum på DEX Tools. Så, som en krypto, er den ganske så sikker og pålitelig som den noen gang kan bli.

Den Belize-baserte plattformen er satt til å lansere Metacade Lite senere denne måneden som kan tjene som en annen potensiell medvind ettersom brukere får oppleve UX og en rekke Web2- og Web3-spill.

Blockchain-spill var omtrent et marked på 4,6 milliarder dollar i 2022. Innen 2027 spådde eksperter imidlertid at det vil være et marked på 66 milliarder dollar. Med sitt løfte om å gå utover sine forgjengere innen blockchain-spill, kan det tenkes at $MCADE vil dra nytte av det ettersom markedet fortsetter å vokse.

Metacade-prisprediksjon for 2023

Det opprinnelige ERC-20-tokenet vil sannsynligvis dra nytte av Metagrants-programmet som motiverer utviklere til å øke utvalget av spill på blokkjeden.

På toppen av det ser det ut til at kryptoplassen for øvrig er i ferd med å komme seg i år. Ledere som Bitcoin og Ethereum er opp henholdsvis rundt 70 % og 55 % for året.

Enda viktigere, Jamie Douglas fra Bloomberg Intelligence sa nylig at BTC kunne skyte opp til $185 000 hvis bare 1,0% av obligasjonsmarkedsverdien (globalt) flyttet til bitcoin som Invezz rapporterte HER.

Å lette makromotvind inkludert inflasjon vil også hjelpe kryptorommet fremover. Så, ettersom markedet vokser for øvrig, er det sannsynlig at $MCADE vil følge etter og nå rundt 10 cent i 2024.