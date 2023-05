Metacade-prisprediksjon: nedgang truer MCADE -fremtiden er lys

Metacade-prisen (MCADE) nådde sitt rekordhøye over $0,045 på onsdag, med tokens verdi som økte etter hvert som kjøpepresset økte før noteringen på den globale kryptobørsen MEXC Global.

Mens utsiktene for MCADE forblir bullish blant ulike prisfaktorer, har tokenet redusert noen av gevinstene siden ATH. Selv om Metacade-prisen er opp mer enn 113 % i form av gevinst siden debuten på kryptobørser i april, handles den for tiden til $0,030 etter å ha falt tosifret de siste 24 timene.

MEXC-notering betyr at Metacade fortsetter å nå store milepæler

Metacade er et av de største play-to-earn-prosjektene i GameFi-området, og noteringen på MEXC, en topp 15 global kryptovalutabørs og markedsplass, er et høydepunkt for tilliten markedet har til prosjektet.

MEXC har over 6 millioner brukere i 200 land, og noteringen av MCADE er satt til å gi tokenet større markedssynlighet og øke likviditeten. Dette kommer noen uker etter at Metacade ble notert på Uniswap, verdens største DEX-plattform – og på BitMart.

Markedseksperter erkjenner at Bitcoin er i de tidlige stadiene av en ny oksesyklus. Dette betyr at Metacade kommer inn på de ledende børsene og handelsplattformene kan øke etterspørselen etter GameFi-tokenet.

Andre milepæler kan bli truffet snart, inkludert lanseringen av Metacade Lite, spillarkade-appen UX. Brukere vil ha en tidlig opplevelse av både Web2- og Web3-spill på plattformen, noe som bringer Metacades mål om å koble spillere, utviklere og entusiaster sammen via den ultimate Web3-spillhuben.

Partnerskap med bransjeaktører går også utover utveksling, med spillutviklere og studioer som en sentral del av økosystemmålene for Metacade-teamet.

Metacade-pris midt i makroøkonomiske hendelser og nyheter

Kryptovalutaer reagerte oppover onsdag etter de siste makroøkonomiske nyhetene fra USA, spesielt på US Federal Reserves renteøkning og styreleder Jerome Powells kommentar. Med sentralbankens rente nå i intervallet 5,00-5,25 %, var hovedtakingen fra det siste Fed-møtet nyheten om at stigningssyklusen kan nærme seg slutten.

Den utfoldende bankkrisen er også en faktor å vurdere når du ser på en Metacade-prisprediksjon for 2023 og utover. Dette er fordi kaos i sektoren, kombinert med svekkelsen av den amerikanske dollaren (USD) kan styrke Bitcoins utsikter som en trygg havn.

Denne følelsen har tidligere sett kryptoen fly, med BTC som nådde sin all-time high rundt $69 000 og altcoins rally til nye topper.

Metacade-prisprediksjon: hva er utsiktene for MCADE?

MCADEs utbrudd fra handel mellom $0,022 og $0,026 førte til at den steg til sin rekordhøye nivå over $0,045 denne uken. Imidlertid har profittsøkende avtaler sett gevinstene forsvinne etter hvert som den lokale toppen for MCADE/USD dannet seg.

På 4-timersdiagrammet brøt prisen under 50 SMA før okser prøvde å stoppe den nedadgående handlingen som truer med å returnere prisene innenfor det nevnte området. Mens 4-timers RSI er på 43, antyder dens skrå utsikt kombinert med bearish crossover for MACD-indikatoren at selgere for øyeblikket har kontroll.

Chart showing Metacade price. Source: TradingView

Det kortsiktige prisperspektivet for Metacade er derfor et der kjøpere må holde seg over det glidende gjennomsnittet og den forrige motstandsvendte støttelinjen. Hvis nedsidetrykket øker som antydet av de tekniske indikatorene, er det mulig at bjørnene vil besøke $0,022 igjen.

Hvis Metacade-prisen klarer å holde seg over viktige støttenivåer og makromiljøet favoriserer en ny kryptoøkning, kan dens sannsynlige MCADE/USD forsøke å gjenvinne $0,04-området. Utover dette er det mulig for tokenet å handle over $0,1 i de kommende månedene.

Mål mellom $0,5 og $1 sent i 2023 eller i første halvdel av 2024 kan da ligge på bordet hvis investorer som ønsker å diversifisere porteføljene sine kjøper seg inn i prosjektet. Nøkkelkatalysatoren her vil være Metacades unike tilnærming til blockchain-spill.