Kan AltSignals dra nytte av Googles AI-kunngjøringer i går kveld?

Kunstig intelligens har vært fronten og sentrum for alle teknologidebatter helt siden Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) annonserte en investering på flere milliarder dollar i ChatGPT.

I løpet av uker etterpå integrerte det multinasjonale chatboten i «Bing» – en betydelig hendelse som kanskje for første gang truet Alphabet Incs (NASDAQ: GOOGL) Googles monopol på «Søk».

Følgelig økte Google innsatsen innen generativ AI og lanserte “Bard” i år. Selv om chatboten i utgangspunktet ikke klarte å sørge for verden i seg selv, kom teknologi-titanen med nye kunngjøringer i går kveld på sin årlige utviklerkonferanse som gjentok sin forpliktelse til dette skuespillet i høy vekst.

Her er hva Google annonserte på sitt I/O-arrangement

Til å begynne med er Bard, med forbedrede resonneringsferdigheter, evne til å håndtere avansert matematikk og kodefunksjoner, nå tilgjengelig for alle i mer enn 180 land og territorier totalt.

Enda viktigere er at det nå lar brukere gå utover tekst og inkludere bilder i spørsmålene sine. Google sa også at chatboten etter hvert også vil integrere Adobe Firefly.

Administrerende direktør Sundar Pichai annonserte også «AI Snapshots» på onsdag – en stor oppdatering til Google Søk som nå vil prioritere AI-drevne svar på spørsmål for bedre kontekst. Den PaLM 2-baserte Search Generative Experience (SGE) gjør det også mulig for brukere å grave dypere i spørsmålene sine med oppfølgingsspørsmål. I følge administrerende direktør:

PaLM 2-modeller er sterke på logikk og resonnement, takket være bred opplæring i logikk og resonnement. Det er også trent på flerspråklig tekst som spenner over 100 språk.

Til slutt integrerte Google nye AI-verktøy for en rekke av sine applikasjoner, inkludert Docs, Slides, Sheets, Meet og Gmail, og omdøpte innsatsen til “Duet AI”.

Foreløpig er disse funksjonene kun tilgjengelige for brukere på ventelisten. Ikke desto mindre fastslår en lang liste med slike kunngjøringer fra slike som Google at den pågående AI-mani er kommet for å bli og bare kommer til å bli varmere fremover.

Og det tegner et ganske rosenrødt bilde for hva fremtiden bringer for prosjekter som AltSignals.

Hva er AltSignals og ASI-tokenet?

I kjernen er AltSignals et finansteknologiselskap som henvender seg til investorer som er eksponert mot finansmarkeder – det være seg aksjer, forex eller til og med kryptovalutaer.

AltAlgo – flaggskiptjenesten deres bruker den nyeste handelsalgoritmen for å gi signaler som informerer tradere om når de skal ta en posisjon i et finansielt instrument og når de skal trekke seg ut av det.

I løpet av de kommende månedene planlegger AltSignals imidlertid å låse opp betydelige forbedringer til det allerede vellykkede produktet. Det er på vei til å integrere den nevnte handelsalgoritmen med kunstig intelligens, maskinlæring og naturlig språkbehandling for å lansere det som vil bli kjent som ActualizeAI.

Tanken er at den nye AI- og blockchain-drevne tjenesten vil tilby mer nøyaktige signaler for å hjelpe tradere med å maksimere avkastningen på investeringene sine.

Alt i alt kan det tenkes at bruk av kunstig intelligens for å forbedre handelsverktøyet vil være en meningsfull fordel for AltSignals som virksomhet og til slutt vil styrke navnet som investeringsmulighet.

Hvordan er AltSignals en investeringsmulighet?

Interessant nok er AltSignals ikke bare en tjeneste som hjelper deg å tjene penger på finansmarkedene. Dens kommende ActualizeAI vil bli drevet av ASI-tokenet som også gjør seg selv til en investeringsmulighet.

Å eie ASI-token er det som vil gi deg tilgang til selskapets nye AI-integrerte handelsverktøy. Disse tokenene vil ligne på aksjer ved at innehavere vil ha noe å si i fremtiden til AltSignals. De vil også kunne delta i handelsturneringer og utforske andre inntektsmuligheter.

Forhåndssalget av ASI-tokenet er for tiden i gang. Du kan lese gjennom den omfattende guiden på AltSignals nettside for å finne ut hvordan du kan kjøpe den i tre enkle trinn.

Hva kan føre til en ASI-token-prisstigning?

Ved skriving er ASI-token verdsatt til $0,015 – opp 25 % sammenlignet med det første forhåndssalgsstadiet.

Men det er grunn til å tro at det vil låse opp ytterligere oppover fremover. Til å begynne med har AltSignals bygget en brukerbase på mer enn 50 000 de siste seks årene. Det er viktig fordi det snakker om etterspørselen etter ASI-token, spesielt når ActualizeAI går live.

Som alle andre investeringer, kan større etterspørsel føre til en høyere pris. AltSignals selv forventer at tokenet vil være verdsatt til $0,02274 ved slutten av det nåværende forhåndssalget, i henhold til nettstedet.

Det er imidlertid bemerkelsesverdig at ASI-tokenet deretter vil bli listet på store kryptobørser som begynner med Uniswap – en begivenhet som historisk sett har betydd betydelig prisstigning for forskjellige mynter.

Alt i alt, ettersom AltSignals utvider sitt fotavtrykk innen kunstig intelligens og blokkjedeteknologi for til slutt å bli en topp handelssignaltjeneste, er det sannsynlig at ASI-tokenet vil nå $0,05 innen utgangen av dette året.

