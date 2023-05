Metacade-prisen har trukket seg hardt tilbake: er det på tide å kjøpe nå?

Metacade har vært i en nedadgående trend de siste to ukene, men det ser ut til at det er mange katalysatorer som til slutt kan føre til en bedring i prisen på det opprinnelige tokenet.

Her er hva du bør vite om Metacade

Metacade er et innovativt GameFi-fellesskap som har integrert flere måter å tjene penger på, inkludert å jobbe med spillejobber, konkurrere i spill og lage på plattformen.

Huben er åpen for spillere, utviklere og blockchain-entusiaster fra hele verden. Prosjektet som til slutt tar sikte på å bli den største fellesskapsstyrte arkaden, i henhold til Whitepaper på nettstedet, har også lansert en haug med DeFi-tjenester som staking.

Den futuristiske visjonen har allerede etablert Metacade som en fremadstormende metaverse-plattform, noe dens investorbase på mer enn 9000 viser.

Andre fremtredende kryptospillplattformer som ble lansert før det inkluderer Axie Infinity, Sandbox, Gala, Apecoin og Decentraland. På en måte har Metacade derfor muligheten til å lære av sine feil og gå utover det forgjengerne hadde å tilby.

Hvilke faktorer kan øke prisen på $MCADE?

Tidligere denne måneden ble $MCADE notert på MEXC Exchange – verdens 15. største når det gjelder handelsvolum som Invezz rapporterte her.

Mens prishandlingen etter nevnte notering så langt ikke har vært sjarmerende i seg selv, har en rekke andre mynter tidligere, inkludert Pepe og Floki, skutt i været etter notering på store børser. Det er derfor tenkelig at det samme vil materialisere seg for Metacade fremover.

Konsernsjef Russell Bennett forventer at MEXC-noteringen vil øke antallet investorer til over 10.000. Administrerende direktør er planlagt til en AMA-sesjon 17. mai kl. 16.00 BST.

Forrige måned samarbeidet Metacade med MetaStudio for å utvikle spennende mobilspill og utvide fellesskapet. Den vurderer å oppgradere plattformen til å inkludere NFT-kunst som, ifølge eksperter, kan tjene til å øke etterspørselen etter $MCADE på en meningsfull måte.

Fra et investeringsperspektiv er det som også betyr noe at dens opprinnelige ERC-20-token er sikker og pålitelig. På DEX Tools sikret den den perfekte 99 av 99 poeng.

Interessant nok er det tekniske indikatorer som for øyeblikket antyder at investorer bør kjøpe Metacade i dag. Disse inkluderer Commodity Channel Index (CCI) og Momentum-indikatoren.

Metacade-prisprediksjon for 2023

Alt i alt anslår eksperter at $MCADE vil handle i området 10 cent til 15 cent i siste halvdel av 2024, ettersom den har en av de mest lovende futures innen blockchain-spill som forventes å vokse fra $4,6 milliarder i 2022 til ca. 66 milliarder dollar innen 2027.

Husk at prisen på det opprinnelige tokenet også er knyttet til inflasjon og pengepolitikken. Forrige uke bekreftet US Bureau of Labor Statistics at konsumprisene falt ytterligere til 4,9 % i april, noe som tyder på at Federal Reserve sakte, men sikkert, vinner kampen mot inflasjonen.

Bare dager senere kom sentralbanken selv ut og signaliserte at den nå sannsynligvis vil “pause” rentehevingene etter å ha hevet renten fortløpende i sine siste ti møter.

Etter hvert som makro taper tempoet ytterligere, vil risikoappetitten øke og investorer vil fortsette å gjøre mer aggressive spill som de på krypto – og Metacade som er en krypto i sin kjerne vil sannsynligvis være til fordel.

Er $MCADE en god investering?

Det er også bemerkelsesverdig at den pågående bankkrisen som konsumerte slike som Silicon Valley Bank og First Republic Bank har skadet tilliten til fiat-valutaene og har vært en velsignelse i forkledning for kryptovalutaer, noe som gjenspeiles i omtrent 65 % oppgang hittil i år i bitcoin.

Ikke desto mindre kommer investering i kryptovalutaer eller spilltokens med sin rimelige andel av risiko. Nøkkelen er å bygge en posisjon i dem når de handler til en lav pris.

Tatt i betraktning at $MCADE har trukket hardt ned fra det høyeste på $0,045 på 3. mai til $0,018 på tirsdag – kan det bare være en rimelig mulighet til å kjøpe Metacade i dag.