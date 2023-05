AltSignals ($ASI) forhåndssalg nærmer seg raskt slutten. Over 69 % av tokenene er solgt, og tokenet til handelssignaltjenesten har samlet inn over $748 862. Etterspørselen kan skyte i været når tokenet listes på børser og presse prisen høyere fra dagens $0,015. Forhåndskjøpere kan ha en fordel ettersom $ASI gir en reell sjanse til å tjene på prisøkninger.

Den unike rollen til AltSignals

AltSignals er en handelssignaltjeneste som ble opprettet i desember 2017. Den britiske handelstjenesteplattformen har vært en stor suksess siden grunnleggelsen og gir høykvalitetssignaler innen kryptovaluta, forex og krypto. Ved å bruke en enkel, men pålitelig indikator AltAlgo™, har AltSignals bygget en etterspurt signaltjeneste, som har samlet over 50 000 medlemmer på Telegram og 1 400 VIP-abonnementer.

Etter sin vellykkede forretningsmodell ønsker AltSignals å hjelpe investorer videre med flere kvalitetssignaler og øke eiendelene som dekkes. Selskapet lanserer en kunstig intelligens-aktivert handelssignaltjenesteplattform kalt ActualizeAI. AltSignals forventer at ActualizeAI skal være en game changer ettersom den inkluderer banebrytende AI-teknologier for avansert analyse. ActualizeAI forventer mer presisjon i handelsoppføringer og forbedret risikostyring med den nye AI-plattformen.

Hva er $ASI, og er det en god investering?

$ASI er tokenet som vil drive ActualizeAI av AltSignals. Den primære rollen til $ASI er å være enheten for medlemskap på den AI-baserte handelsplattformen. Tokenet er i forhåndssalget, med tidlige kjøpere som har tidlig tilgang til ActualizeAI.

Fordelene ved å investere i ActualizeAI er enorme. Den første er tilgang til AI-genererte handelssignaler av høy kvalitet. AltSignals har allerede bygget et navn som gir signalene siden grunnleggelsen i 2017, noe som betyr at investorer har tilgang til en anerkjent og pålitelig tjeneste.

Innehavere av $ASI har også en fordel ved at de kan spekulere på tokenet og satse det for å øke inntektene. Med tokenet som forventes å noteres på Uniswap i andre kvartal 2023, er potensialet for at prisen pumper og genererer verdi for investorer høyt.

Men tidlige $ASI-investorer har også tilgang til AI Members Club. Dette er en mulighet til å tjene belønninger for å gi ideer og tilbakemeldinger om plattformen og dens produkter. Medlemmer får også tilgang til eksklusive forhåndssalgsmuligheter og bruker tokens for å delta i handelsturneringer og bidra til styring.

Vil AltSignals gå høyere etter notering?

Prisen på $ASI er $0,015. Dette er den laveste prisen siden tokenet fortsatt er i startfasen av forhåndssalget. Fra tidligere pristrender for tokens som lanseres via forhåndssalg, øker verdien eksponentielt etter notering. Dette er når tokenet begynner å tiltrekke seg økte investeringer etter hvert som det blir oppdaget på børser. Tokenet drar nytte av den økte likviditeten, som presser prisen høyere.

Prisen på $ASI vil gå høyere når den er notert på Uniswap og andre børser. Ytterligere prisøkninger vil skje når investorer begynner å høste fordelene av å være medlemmer av ActualizeAI. Dermed kan det være ulemper ved å savne å kjøpe $ASI tidlig, da investorer kan bli tvunget til å kjøpe den til en høyere verdi.

Er $ASI en 10x-investering i 2023?

Å gi en nøyaktig prisøkning for nylig lanserte tokens er svært spekulativt. Prisen øker avhengig av etterspørselen og de rådende markedsforholdene. Men med tanke på hvor mye etterspørsel AltSignals token har generert så langt, er en 10x økning ikke av bordet. Nylanserte tokens stiger til disse høydene noen uker eller måneder etter notering på børser.

Ved utgangen av 2023 kan $ASI stige med 10x marginer siden tokenet allerede er abonnert av et eksisterende fellesskap av handelsmenn. Det betyr at verdien av $ASI kan stige til og utover $0,15 med våre spådommer.