May 19, 2023

Metacade (MCADE) startet notering på store børser i begynnelsen av april. Den første børsen som tokenet oppførte var den desentraliserte børsen Uniswap. Oppføringer på BitMart og MEXC Global fulgte raskt etter det. Noteringen var innflytelsesrik ettersom tokenet steg kraftig fra den endelige forhåndssalgsverdien på $0,020 til over $0,045. Det understreket investoretterspørselen etter symbolet til arkadeplattformen. Gevinsten har avtatt, med MCADE nå på $0,022. Som investor, er prisfallet en ideell sjanse til å kjøpe tokenet i mai?

MCADE-prisbevegelse og kryptosentiment

Mens MCADE handler nær sin endelige forhåndssalgspris, har den vist sterke momentumbevegelser. Den nylige prisnedgangen understreker profit taking etter at tokenet mer enn doblet seg i verdi siden slutten av forhåndssalget. Potensielt samler MCADE likviditet på børser før prisen stiger til den forrige toppen og utover.

Crypto-sentiment kan også ha bidratt til nedgangen i MCADE. Vi har ennå ikke kommet inn i et bullish kryptomarked, med den største kryptovalutaen i en konsolideringstilstand under $30 000 i flere uker. Beregninger på kjeden viser imidlertid at Bitcoin kan forberede seg på et potensielt bullish marked.

I følge RHODL-indikatoren på kjeden er Bitcoin på den posisjonen den var i starten av de to foregående bullish-markedene. Dette er ikke en overraskelse, siden Bitcoin nylig har hørt positivt ut basert på flere indikatorer på kjeden. Den krysset over 200-dagene i januar og har siden holdt seg over det glidende gjennomsnittet på det daglige diagrammet. Det glidende gjennomsnittet er avgjørende siden det er lenge nok til å fange opp potensielle langvarige trender.

Bitcoin som blir bullish, kan vekke interesse for lavere cap og nyere tokens som MCADE. Det er fordi Bitcoin blir sett på som en fartsetter og brukes som en måler for den generelle kryptosentimentet. De bullish on-chain-indikatorene betyr at det positive momentumet kan strømme til MCADE og presse prisen høyere.

Forstå MCADE og dets verdiforslag

Metacade er en Web 3.0-spillplattform. Den kobler sammen spillere og utviklere på én enkelt plattform. Metacade er bygget på Ethereum-nettverket, og dette sikrer at plattformen er sikker. Brukere validerer transaksjoner ved å holde og satse MCADE-tokenene.

Brukere kan oppdage de nyeste Play2Earn-spillene på plattformen og tjene ved å konkurrere. Investorer tjener også MCADE ved å gi tilbakemelding på prosjekter. Utviklere kan få finansiering for spillene sine, slik at de kan utvide prosjektene sine og koble seg til et forbrukersamfunn. Metacade-investorer bidrar også til plattformens styring gjennom sine tokens.

MCADE henter også sin verdi fra kontrollen av tokens som leveres. Tokenet er deflasjonært, og det er planer om å redusere tilbudet gjennom tilbakekjøp eller forbrenninger. Det har effekten av å øke knappheten og beskytte verdien av MCADE.

Metacade ønsker også å være en selvopprettholdende plattform. Dette er viktig for plattformen ettersom spillplattformer tidligere har hatt problemer med økonomiske begrensninger. Bedrifter kan lansere spillene sine gjennom Metacade Launchpad, annonsere sine varer og tjenester og liste opp jobber på plattformen. De vil betale Metacade, med midlene som brukes til å forbedre plattformen. Denne bærekraftige forretningsmodellen har tiltrukket seg investorer som leter etter kvalitetsspillplattformer for å allokere ressursene sine.

Er det riktig tidspunkt å investere i MCADE?

Kryptopriser er drevet av verdi, og Metacade har vist et sterkt verditilbud. Verdien av MCADE vil potensielt gå høyere ettersom den samler mer likviditet og kryptosentimentet forbedres.

Fra den endelige forhåndssalgsverdien på $0,020, hadde analytikere øremerket en 10x prisøkning. Vi har sett en 2x prisøkning til over $0,045, noe som betyr at vi er langt under anslått pris. Med MCADEs pris nå nær den endelige forhåndssalgsprisen, kan kjøp nå være den riktige avgjørelsen, siden tokenet er attraktivt priset.