Oraichain prisprediksjon

May 25, 2023

på May 25, 2023

Kunstig intelligens drevne kryptoprosjekter som Oraichain og AltSignals er ute etter å revolusjonere industrien på ulike måter, og deres potensiale har investorer stadig mer interessert.

AltSignals ASI og Oraichains ORAI er forskjellige tokens som er satt til å påvirke forskjellige deler av kryptomarkedet ettersom AI-integrasjonen tar et stort sprang. En prisprediksjon som denne ser på hvordan deres native utility tokens kan prestere i et marked som forventes å oppleve massiv vekst.

AI-fortellingen tar fart i krypto

Det være seg via AI-drevne handelssystemer som AltSignals, eller Oraichains desentraliserte AI-applikasjoner, ser det ut til at vekstpotensialet øker.

Og nyere utviklinger fra teknologigigantene Google og Microsoft har bare bidratt til å fremheve hvordan AI-aktiverte markedsplasser, handelsalgoritmer, markedsprediksjon og porteføljestyringsplattformer kan være det neste store for investorer.

Mens ChatGPT og Bard fortsetter å illustrere hva som er mulig med store språkmodeller, er det deres AI-tokens som Fetch.ai, SingularityNET og Render som leder anklagen i krypto.

AltSignals forhåndssalg, hvis første trinn er 74% utsolgt, antyder at interessen for denne kategorien tokens bare har økt med økningen i AI-narrativet i krypto.

Hva er AltSignals sitt AI-lag?

AltSignals er en handelsplattform grunnlagt i 2017. Den gir handelssignaler til mer enn 50 000 tradere på tvers av kryptovaluta, aksjer og valutamarkeder. For øyeblikket får brukere tilgang til handelsvarsler, indikatorer og andre verktøy via selskapets AltAlgo-algoritme.

Selv om AltSignals-teamet allerede er en vellykket bedrift, ser integrasjon med kunstig intelligens som det neste store skrittet. Det er det som har ført til utviklingen av et AI-drevet lag kalt ActualizeAI.

Sett til å lanseres i andre halvdel av 2023, vil ActualizeAI utnytte kraften til maskinlæring, naturlig språkbehandling og avansert sentimentanalyse for å øke nøyaktigheten til handelssignalene. Prediktiv modellering, regresjon og AutoML er alle funksjoner som vil overlade ActualizeAI, noe som resulterer i høyere nøyaktighet for handelssignaler.

Å drive AI-laget vil være ASI-tokenet. Som et hjelpemiddel vil ASI gi innehavere tilgang til ActualizeAI-plattformen og medlemsklubben.

Når det gjelder tokenomics, skisserer prosjektets whitepaper en total forsyning på 500 000 000 ASI-tokens. Forhåndssalget vil se 290 000 000 tokens, eller 58 % tilgjengelig for investorer i 5 trinn.

Tokenet er for tiden i forhåndssalg, som interesserte investorer kan bli med her, og vil snart være live på tvers av store børsplattformer, inkludert ledende DEX Uniswap.

Hva er Oraichain? Likheter med AltSignals?

Oraichain er et desentralisert blokkjedeøkosystem som ble lansert i 2020. Det tilbyr en orakelløsning som muliggjør integrering av AI i blokkjedeapplikasjoner. Spesielt er Oraichains infrastruktur designet for å tillate bruk av AI-data i smarte kontrakter.

I likhet med AltSignals benytter Oraichain seg til maskinlæring, naturlig språkbehandling og prediktiv analyse. Prosjekter og økosystembrukere kan utnytte disse AI-dataene og -tjenestene i sine smarte kontraktsaktiverte applikasjoner.

For å hjelpe kraftplattformtransaksjoner og interaksjoner, avduket Oraichain-teamet ORAI-tokenet. Bortsett fra bruken i styring og innsats, handles ORAI på flere nøkkelbørser, inkludert KuCoin, Bitget og Uniswap.

Oraichain prisprediksjon

Når det gjelder prisytelse, nådde ORAI-tokenet sin all-time high på $105 i februar 2021. Selv om bjørnemarkedet utslettet de fleste av disse gevinstene, viser dagens ORAI-pris på $4,08 et tilbakeslag på mer enn 350 % fra all-time low på $0,9 hit i november 2022. Nedgangen fulgte sammenbruddet av FTX og indikerer potensialet for at hendelser kan påvirke prisene.

ORAI har også blitt påvirket av nylig motvind som den nylige uroen i banksystemet, kryptovalutas reaksjon på økende regulatoriske handlinger i USA og usikkerhet fra økonomiske nyheter.

Selv om vi ikke kan forutsi den nøyaktige prisen på Oraichain til enhver tid i fremtiden, er det faktorer som kan drive ORAI høyere på lang sikt. Dette inkluderer Oraichains produkttilbud og investorinteresse i AI-drevne blokkjedeprosjekter, så vel som det bredere markedets sannsynlige inntreden i en ny oksefase.

AltSignals prisanslag for 2023

Analytikere tror også at AI-narrativet så vidt har startet, noe som tyder på at faktorer som de som er nevnt ovenfor også kan gjelde for ASI.

Med ORAI opp nesten 50 % de siste to ukene, ser ASI forhåndssalg til $0,015 ut som en enorm rabatt gitt det forventede hoppet til $0,02274 på slutten av forhåndssalget. Inntreden i annenhåndsmarkedet via notering på ledende børser kan også gjenopplive etterspørselen og få ASI til å målrette tidlige milepæler som $0,5 og $1 sent i 2023 eller tidlig i 2024.

Det bør imidlertid bemerkes at markedene fortsatt i stor grad påvirkes av ulike hendelser og nyheter, og som sådan kan prisene svinge voldsomt i løpet av en kort periode.

For eksempel, en negativ flip for krypto midt i makroøkonomisk motvind kan føre til at tokens som ORAI og ASI sliter, med ASI-prisen som sannsynligvis ikke vil gå så høy som forventet.

Kan AltSignals’ ASI-pris nå $10 i 2025?

En titt på Oraichains historiske prisdata viser at tokenet hoppet fra et lavpunkt på $10 i desember 2020 til dets ATH på $105 i februar. Det var under det forrige oksemarkedet.

Selv om historiske data ikke forutsier fremtidig prisutvikling, er det mulig et rally for Bitcoin og store altcoins i et nytt oksemarked kan speiles i det bredere krypto AI-rommet. Bitcoins halvering i 2024 kan være en stor trigger.

AltSignals, som vil ha lansert sitt svært etterlengtede ActualizeAI-lag, kan ri den bullish flippen for å målrette viktige prismilepæler som $10 i 2025.

Som nevnt er ASI forhåndssalgsprisen på $0,015 etter å ha økt 25% fra $0,012. Tokenets verdi vil hoppe ytterligere 20% til $0,01875 og 12,5% til $0,021 før den stiger i det siste forhåndssalgsstadiet til $0,02274.

Hvis du er interessert i ASI-tokenet, besøk deres forhåndssalgsside for mer informasjon om hvordan du kjøper.