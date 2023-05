Prisen på MCADE, det opprinnelige Metacade-tokenet, har slitt under den endelige forhåndssalgsprisen i større del av mai, da prosjektet forbereder seg på spillutviklingsfasen etter det tidligere samarbeidet med MetaStudio.

På pressetidspunktet handlet MCADE for $0,02127, opp 1,11% de siste 24 timene. Men selv om tokenet hadde registrert noen gevinster, var det fortsatt noen få cent under den endelige forhåndssalgsprisen på $0,022. Likevel er det utsikter til at tokenet er klar for betydelige gevinster som følge av populariteten til metaverse -prosjekter og deres opprinnelige tokens.

Kinesisk regjeringsstøttet Metaverse-plattform

Nylig lanserte hovedstaden i Kinas østlige Jiangsu-provins, Nanjing, China Metaverse Technology and Application Innovation Platform for å fremme metaverse utvikling og forskning over hele landet. Bevegelsen er blant mange andre metaverse-utviklinger som skjer rundt om i verden når gamefi-rommet beveger seg mot metaverset.

Den kinesiske statsstøttede plattformen ledes av Nanjing University of Information Science and Technology (NUIST) og består av grunnleggende medlemmer fra flere akademiske institusjoner og metaversrelaterte selskaper over hele fastlands-Kina.

Nanjing og andre kinesiske byer konkurrerer om å bli landets metaverse utviklingsknutepunkter. Den nye plattformen kommer måneder etter at Nanjing City avslørte sin metaverse-strategi som tar sikte på å skape en blomstrende industri med over 19,13 milliarder dollar (135 milliarder yuan) i årlige inntekter innen utgangen av 2025.

Shanghai, en annen kinesisk by, avduket nylig sin første samling av 20 metaverse use cases, som dekker ulike områder, inkludert virtuelle helsetjenester diagnoser og digitale gjenskapinger av byens historiske arkitektoniske landemerker.

Hva er Metacade og hvordan har det gått så langt?

Metacade er en fellesskapsdrevet blokkjede- arkade som har som mål å tilby en enorm samling av play-to-earn (P2E) arkadespill i en enkelt metaverse-plattform. Den har også som mål å gi spillere omfattende muligheter til å tjene kryptobelønninger i noen av de mest vanedannende blockchain-spillopplevelsene.

I følge Metacades team ønsker plattformen å bli et sentralt knutepunkt for Web3-fellesskapet som tilbyr flere unike inntektsmekanismer utover spill, designet for å være til fordel for spillere, investorer og gründere med MCADE-tokenet i hjertet av økosystemet.

En av de foreslåtte inntjeningsmekanikkene på Metacade er Create2Earn som har som mål å belønne innholdsskapere med MCADE-tokens for å gi verdi til plattformen, inkludert å legge ut spillanmeldelser, dele den siste informasjonen om blockchain-spill og samhandle med andre brukeres innlegg i fellesskapet hub.

Den 17. april var Metacades administrerende direktør, Russell Bennett, vertskap for den første Metacade AMA som ble fulgt av flere andre AMA, med den siste AMA som fant sted for syv dager siden, og ga innsikt i Metacades planer for den nærmeste fremtiden.

Så langt er Metacade ansett som en av de mest spennende kryptovalutainvesteringene innen den voksende GameFi-sektoren. Metacade-forsalget samlet inn 16,35 millioner dollar gjennom åtte stadier.

Siden fullføringen av forhåndssalget ble MCADE lansert på flere populære kryptovalutabørser, inkludert Uniswap, BitMart og MEXC Global. Som et resultat ble mynten mer enn doblet i verdi til en all-time high på $0,04569 den 3. mai 2023.

Metacade-prosjektet er for tiden i spillutviklingsfasen, og det har allerede signert sitt første partnerskap med MetaStudio, et innovativt metaverse-utviklingsfirma. MetaStudio-partnerskapet er en spillskifter og har som mål å produsere ferske og spennende mobilspill på Metacade-arkaden.

MetaStudio, som nylig annonserte samarbeid med Immutable for å forbedre Metaverse-spillindustrien, forventes å bringe et vell av erfaring og ekspertise etter å ha jobbet med forskjellige spillprosjekter og populære animerte franchiser som How to Train Your Dragon, Kung Fu Panda og Shrek.

Vil MCADE gå tilbake over $0,045?

Selv om investorer kan være skeptiske til at MCADE foretar store prisbevegelser ettersom de har slitt i den beste delen av mai, forventes de kommende Russell Bennetts AMA-er å stimulere til spenning blant kryptosamfunnet.

AMA-ene vil kaste mer lys over prosjektets utsikter som vil gi investorer et klart bilde av hva de kan forvente med Metacade-plattformen og dens opprinnelige token.

I tillegg til AMA-ene, har MCADE-tokenet omfattende nytteverdi på Metacade-plattformen, som forventes å være en stor bullish katalysator til fordel for den kortsiktige prishandlingen som muligens vil se MCADE-tokenet over $0,045 innen slutten av måneden.