Analytikere forventer at kunstig intelligens vil være kjernen i fremtiden for arbeidsutvikling og industriapplikasjoner. Det forklarer i stor grad hvorfor nykommere som ChatGPT raskt vinner popularitet.

Ved å realisere dette potensialet ønsker AltSignals å utnytte kraften til AI til generelle handelssignaler med høyere kvalitet og gevinstrate. Investorer vet hvor viktig AI er for handel, med AltSignals forhåndssalg av $ASI-token som vil drive en AI-handelstjeneste som raskt blir utsolgt. Mindre enn 22 % av tokens gjenstår før forhåndssalget avsluttes, noe som betyr at det er mye forventning rundt dette tokenet.

Hva er AltSignals?

AltSignals (ASI) er en handelssignaltjeneste etablert i Storbritannia i 2017. Den ledes av et team av erfarne tradere som dekker valuta, aksjer og krypto. Siden AltSignals ble opprettet, har populariteten vokst takket være handelssignaler av høy kvalitet. Tjenesten har en gjennomsnittlig signalnøyaktighet på 64 % i over 3 782 genererte signaler.

AltSignals-fellesskapet har også vokst. Tjenesten har over 52 000 tradere på Telegram, med mer enn 1400 i VIP-gruppen. Fellesskapet har vurdert AltSignals til 4,9/5 på Trustpilot, noe som gjør signaltjenesten til en av de mest pålitelige av tradere.

Hvordan AltSignals endrer bransjen

I tråd med en sterk etterspørsel etter sin handelssignaltjeneste, innoverer AltSignals og integrerer AI i sin virksomhet. Selskapet lanserer en AI-ledet signaltjeneste kalt ActualizeAI. AltSignals-teamet mener AI vil gi plattformen en fordel med sanntidsdatabehandling, prediktiv modellering, maskinlæring og sentimental analyse. Selv om tradere har eksperimentert med AI før, er ActualizeAI den første i sitt slag som integrerer krypto i en handelstjeneste.

$ASI vil være et kryptotoken hvis eierskap vil gi rettigheter til tradere i ActualizeAI. Traders kan bruke $ASI til å stemme på styring. Men det primære formålet med tokenet er å gi en følelse av tilhørighet til et handelsfellesskap. Å eie $ASI betyr at investorer kan få tilgang til evigvarende handelssignaler fra det erfarne AltSignals-teamet for å øke inntektene sine. Det er også en mulighet til å skjerpe sine handelsferdigheter, siden det er handelsturneringer hvor tradere kan delta og vinne $ASI.

Andre muligheter med $ASI inkluderer å ha tidlig og eksklusiv tilgang til fremtidige forhåndssalg og AI Members Club. Medlemmer av AI-klubben tjener $ASI for å gi ideer og tilbakemeldinger om ActualizeAI-produkter.

Vil AltSignals stige 1000 % i 2023?

Det er for tidlig å komme med en stor spådom om AltSignals. Tokenet er fortsatt i forhåndssalget, med en verdi på $0,015. Fra tidligere prishandlinger for tokens som er vitne til tidlig etterspørsel i forhåndssalg, skyter verdiene mer enn 10 ganger i været når tokenet listes på børser.

$ASI forventes å noteres på den første børsen, Uniswap, i andre kvartal. Dette er når teamet også søker å sikre nye partnerskap, oppgradere den nåværende AltAlgo™ til en automatisert handelstjeneste og mange flere. Som sådan kan mange potensialer låses opp denne gangen, noe som vil hjelpe prisen på $ASI til å skyte i været. Som sådan er en 1000% prisøkning en mulighet før slutten av året.

En annen ting som gjør en prisøkning på 1000 % mulig for $ASI er at den allerede har et støttefellesskap av handelsmenn. Det faktum at det ikke starter fra bunnen av gjør potensialet for feil svært lavt. Fellesskapet kan tilby det første løftet som kreves for å gjøre ActualizeAI og $ASI vellykket.

Når er riktig tidspunkt å kjøpe $ASI?

Det er ingen rett tid å kjøpe $ASI. Men å kjøpe den mens du er på forhåndssalg gir en sjanse til å skaffe seg et lavpristoken og ri en potensiell 10X gevinst. Det betyr at avkastningen er høyere ved å investere nå enn når tokenet har steget i verdi på børser.