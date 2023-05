Metacade (MCADE) begynner å dukke opp etter å ha gått ned i mai. Etter å ha nådd en topppris på $0,045 tidligere, hadde MCADE vist en solid bullish styrke som var forventet når tokenet ble notert på børser. Et kursfall til $0,016 ga investorer som hadde gått glipp av den tidlige avgangen til å komme inn og ri et friskt bullish momentum. Prisen på MCADE er nå $0,024, en betydelig gevinst på 8% på 24 timer. Det kommer i forkant av Metacade Lite-lanseringen, forventet om tre dager.

Kina støtter Web 3.0-innovasjon

Kina er klar til å omfavne og støtte innovasjon innen Web 3.0-sektoren. Lokale rapporter indikerer at Beijing avduket en hvitbok som understreket rollen til Web 3.0-teknologi. Hvitboken understreket den uunngåelige fremtiden til Web 3.0, med myndigheter som er opptatt av å støtte sektoren.

Kinas støtte til Web 3.0 er positiv for sektoren og nye innovasjoner som Metacade. Myndighetene i det asiatiske landet tok fatt på omfattende nedbrytninger av sektoren i 2021, med gruvearbeidere som flyktet til andre jurisdiksjoner. Som en av de største økonomiene kan de positive rapportene innlede optimisme rundt digitale eiendeler og stimulere til innovasjon og bruk av eksisterende Web 3.0-prosjekter.

Metacade, en fellesskapsarkade som endrer Web 3.0-spilllandskapet

Ideen om å ha en fellesskapseid spillarkade kan ha krysset hodet til investorer i Web 3.0. Metacade gjenskapte denne ideen for å bygge en plattform som siden har blitt populær blant Web 3.0-spillere, utviklere og investorer.

Metacade ble bygget for å samle et fellesskap med felles interesser for å dele, koble til og samarbeide virtuelt. De gjør det mens de tjener på en rekke måter, inkludert å konkurrere i spill, gi tilbakemeldinger på prosjekter og jobbe med spillemuligheter.

Arkadens økonomi ble laget for å skape et blomstrende og selvopprettholdende Web 3.0-spillfellesskap. Investorer kan motta finansiering for sine prosjekter gjennom Metagrants-fondet, mens utviklere drar nytte av spilltestingsfunksjoner på plattformen. Brukere kan også delta i turneringer for å tjene MCADE-tokenet.

Metacade-plattformen har også annonser, stillingsannonser og en startrampe som vil bli brukt til å generere ekstra inntekter for plattformen. Det er rettet mot å gjøre Metacade til en selvopprettholdende plattform, med mange som forventer at den skal være ingrediensen for suksessen.

Metacade-prediksjon når hovedplattformen nærmer seg lansering

Metacade Lite-nedtellingen er på, og bare 3 dager igjen. I det siste intervjuet tok Russell Bennett, Metacade-sjef, seg tid til å forklare Metacade Lite som den forventede lanseringen av hovedplattformen. Lanseringen vil akselerere Metacades evne til å nå sine milepæler, inkludert å bringe fellesskapet sammen.

Lanseringen av Metacade Lite er mye etterlengtet, gitt at det opprinnelige tokenet har blitt populært, takket være Uniswap, BitMart og MEXC Global oppføringer. De siste prisgevinstene forklarer potensielt entusiasmen. Men forventes prisen å fortsette høyere?

Metacades forhåndssalg endte på $0,020 i sluttfasen. En sterk etterspørsel etter tokenet hjalp tokenet til å mer enn dobles til over $0,045. Tommelfingerregelen er at MCADE vil ta tilbake sin tidligere topp ettersom den låser opp mer etterspørsel på børser. Det kan gjøre det mulig for prisen å stige 10 ganger som analytikere hadde anslått da tokenet var på forhåndssalg. Den kommende Metacade Lite kan være katalysatoren for en prisstigning da den understreker engasjementet til prosjektets grunnleggere for å oppnå milepælene som gjorde MCADE populær.

Bør du kjøpe MCADE foran Metacade Lite?

Det sies at muligheter banker på en gang i livet, og Metacade kan være en av dem. Tokenet har sett økt etterspørsel rundt store utbygginger. Forhåndssalget var stort sett en suksess da tokenet raskt ble utsolgt. Etterspørselen skjøt i været igjen da tokenet ble oppført på Uniswap. Med denne pristrenden kan det være riktig tidspunkt å kjøpe MCADE, siden Metacade Lite kan inspirere til en ny bullish økning.