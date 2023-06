AltSignals i fokus når AI hjelper Nvidia å bli med i trillion-dollar-klubben

Kunstig intelligens har vært på topp i finansmarkedene helt siden Nvidia Corporation ga ut en ekstraordinær sterk veiledning for sitt inneværende kvartal som Invezz dekket her.

HP Inc har også blitt med i AI-løpet

Nvidia forventer nå at “AI” vil presse inntektene sine helt opp til rekordhøye 11 milliarder dollar i 2. kvartal. Disse utsiktene toppet Street-anslagene med hele 4,0 milliarder dollar. Som svar så halvlederbehemothen midlertidig at markedsverdien oversteg 1,0 billioner dollar denne uken.

Så kom HP Inc som rapporterte laveste kvartalsinntekter siden starten av pandemien som ikke klarte å tynge aksjekursen fordi ledelsen bekreftet at den jobbet med en ny personlig datamaskin som var i stand til å håndtere AI-arbeidsmengden lokalt (uten å være avhengig av skydatabehandling).

Kunstig intelligens vil hjelpe oss å redefinere hva en PC er. Vi jobber med nøkkelprogramvareleverandører og silisiumleverandører for å redesigne arkitekturen til en PC som vil kunne behandle AI-applikasjoner lokalt.

Også nylig mente også professor Jeremy Siegel fra Wharton School ved University of Pennsylvania at kunstig intelligens ikke var en boble ennå (les mer) – det vil si at det er mer oppside til denne høyvekst-undersektoren innen teknologi.

I så fall vil prosjekter som AltSignals som er fokusert på den virkelige bruken av kunstig intelligens sannsynligvis ha nytte av å gå videre.

Hva du trenger å vite om AltSignals

AltSignals er et kommende navn innen finansteknologi som tar sikte på å hjelpe folk med å maksimere avkastningen fra aksje-, valuta- eller kryptoinvesteringene deres.

Flaggskiptjenesten som selskapet kaller AltAlgo er basert på en avansert algoritme som informerer investorer om riktig pris på en gitt eiendel som de bør bygge en posisjon til og også prisen de bør avslutte.

Det som er enda mer spennende for de som er interessert i kunstig intelligens, er ActualizeAI – et nytt handelsverktøysett som AltSignals er på vei til å lansere snart. Du kan tenke på dette produktet som en oppgradert versjon av AltAlgo ettersom det bruker kunstig intelligens for å forbedre nøyaktigheten til signalene det sender ut til investorer.

De AI-baserte forbedringene vil sannsynligvis invitere flere brukere til tjenestene sine og dermed øke AltSignals ikke bare som en bedrift, men også som en investering.

AltSignals’ ASI-token er for øyeblikket i forhåndssalg

Her er den beste delen. AltSignals er ikke bare et verktøy du kan bruke for å tjene mer ut av aksjer eller krypto. Det er faktisk en investering i seg selv også.

ActualizeAI – dens kommende handelstjeneste forstørret med kunstig intelligens vil bruke et kryptotoken selskapet kaller ASI-tokenet. Eiere av ASI-tokenet vil ha rett til å stemme om styring på samme måte som aksjonærer.

ASI-tokenet vil også låse opp tilgang for dem til det ActualizeAI har å tilby, inkludert en sjanse til å delta i handelsturneringer og andre muligheter til å tjene penger. Det viktigste er at prisen på dette kryptotokenet, omtrent som alle andre eiendeler, vil være basert på tilbud og etterspørsel.

Hvis etterspørselen stiger over tid, vil prisen på ASI-tokenet bevege seg i takt – og det er det som gjør AltSignals til en investering. ASI-tokenet er for øyeblikket i forhåndssalg og kompenserer for et passende tidspunkt for å investere tidlig og vente på prisstigning.

En omfattende veiledning på AltSignals nettside utdyper hvordan du deltar i forhåndssalget av kryptotoken i tre enkle trinn.

Kan ASI-tokenet nå 5 cent i 2023?

Som nevnt tidligere avhenger prisen på ASI-tokenet i stor grad av etterspørselen som ser ut til å være sterk så langt med tanke på at den har samlet inn nesten $0,9 millioner i forhåndssalg.

I forhold til det første forhåndssalgsstadiet har kryptotokenet allerede opp 25 % til $0,015. I følge AltSignals vil ASI-tokenet være verdt $0,02274 ved slutten av det pågående forhåndssalget.

Optimismen er først og fremst basert på blockbuster-responsen den har mottatt fra brukere som taler til etterspørselen etter handelstjenesten som har en score på nesten perfekt 4,9 hos Trust Pilot. AltSignals har bygget et fellesskap med mer enn 52 000 tradere på Telegram. VIP-gruppen har nå over 1400 abonnenter også.

ASI-tokenet er ennå ikke listet på større kryptobørs. Husk at jevnaldrende, inkludert Floki og Pepe, noterte en kraftig prisstigning da de gikk live på Binance. Det er derfor tenkelig at AltSignals vil høste den samme fordelen når de begynner å notere seg på kryptobørser.

Til slutt, det er ikke bare AI-boomen som forventes å hjelpe til med å verdsette prisen på ASI-tokenet. Den bredere utvinningen av kryptomarkedet kan også være en medvind.

Med pågående problemer når det gjelder den føderale gjelden, har tilliten til den amerikanske dollaren som reservevaluta fått et slag. Den nylige bankkrisen var nok et sjokk for omdømmet til fiat-valutaene for øvrig.

For det formål har mange begynt å vende seg til alternative eiendeler som kryptovalutaer. Ettersom makrohendelsene fortsetter å drive investorer til krypto og bidra til markedsgjenoppretting, vil ASI-tokenet sannsynligvis også dra nytte av det.

Selv om det fortsatt er for tidlig å forutsi hvor høyt kryptotokenet kan gå, ser en rekke eksperter at det når 5 cent innen utgangen av 2023. Besøk AltSignals’ forhåndssalgsside for ytterligere detaljer.