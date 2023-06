Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for å få de siste oppdateringer >

Metacade har blitt utpekt som et av årets fremstående prosjekter, en spill-for-tjene-plattform hvis opprinnelige MCADE ser betydelig oppsidehandling etter at et stort partnerskap ble rullet ut.

Metacades prisbrudd over et nøkkelnivå, som trosser den bredere kryptomarkedets pause for å handle høyere, kommer etter en uke med nøkkelutvikling. Mens Bitcoin slet med rundt 27 000 dollar, steg MCADE til nær 0,029 dollar – og økte med så mye som 15%. Kan en nøkkelbegivenhet for 1. juni og 2. juni bidra til å øke MCADE/USD høyere?

Metacade lite tour og myk lansering er en nøkkelbegivenhet

Denne uken har vært flott for Metacade i forhold til at prosjektet nådde enda en milepæl. Etter at MCADE-forhåndssalget ble utsolgt og tokenet ble publisert på de store kryptobørsene Uniswap, BitMart og MEXC, forseglet prosjektet sitt første store økosystempartnerskap med play-to-earn spillstudio MetaStudio.

MetaStudio vil sannsynligvis være den første blant flere store samarbeid som vil bringe en mengde spill inn på P2E-plattformen. Og gitt Metacades unike tilnærming til spill, bidrar MetaStudio-partnerskapet bare til å befeste spådommen om at Metacade er klar til å bli kryptos breakout-spillprosjekt i 2023.

Torsdag vil Metacade-sjef Russell Bennett, som fremhevet den myke lanseringen i et intervju denne uken, være vertskap for den første episoden i Web3-spillplattformens Metaseries. Dette kommer når den etterlengtede Metacade Lite-lanseringen kommer på fredag.

Hva er Metacade?

Metacade bygges som den ultimate Web3-spillarkaden. I sentrum av prosjektet står spillutviklere, spillentusiaster og investorer, som vil danne et fellesskap av brukere som kommer sammen for å spille, koble til og tjene. MCADE driver dette økosystemet, et ERC-20-verktøy-token integrert i tokenomikken til hele prosjektet for å tilby flere muligheter til innehavere. MCADE har en total forsyning på 2 milliarder tokens.

Belønninger for fellesskapet vil være via en innovativ innsatsmekanisme, mens en statskasse vil bidra til å gi finansiering til spillutviklere for å øke det bredere kryptospilløkosystemet.

MCADE-tokenholdere vil også dra nytte av å delta i spillturneringer og premier. Pay-to-Play-arkade, spilltesting og en Launchpad er også en del av Metacade-veikartet.

Metacade-prisprediksjon

Som nevnt tidligere, kunne MCADE se et friskt ben opp med okser som sannsynligvis vil se rekorden på $0,045 i begynnelsen av mai. Når man ser på MCADE-prisen i dag, er det mulig å fortelle at spenningen og entusiasme for dette prosjektet har vært høy siden det vellykkede forhåndssalget.

Imidlertid ser det ut til at Metacade Lite-lanseringen har skapt ny etterspørsel. Det kan forklare økningen på 15 % i prisen på spillarkadens opprinnelige mynt de siste 24 timene. Det viser seg også i hoppet på 34 % den siste uken, som for øyeblikket ser at det handles nesten 90 % opp siden bunnen på $0,014 i midten av april.

Med dagens priser har MCADE omtrent 37 % rabatt på ATH. Kan den gå høyere og målrette $1?

Diagrammet nedenfor viser utbruddet fra en stigende trekant, der prisen har testet motstandslinjen på nytt som støtte før den fortsetter høyere. Okser må imidlertid holde over $0,024, noe som betyr rom for å omgruppere dersom avslaget på $0,028 skulle styrke seg.

Metacade price chart showing breakout above key hurdle. Source: TradingView

Hva gjør Metacade verdt å kjøpe?

Metacade er et kryptospillprosjekt som fortsatt er under utvikling. Det har imidlertid vært stor interesse som kan bedømmes av forhåndssalget som raskt ble utsolgt tidligere på året. Det har et flott team med erfaring i spillsektoren, og prosjektet har potensial til å revolusjonere P2E-spilløkosystemet. MCADEs nytte i økosystemet er også en å vurdere, med etterspørselen som sannsynligvis vil vokse gitt hva den tilbyr til innehavere.

MCADE-prisen har også vist at etterspørselen er der, med økningen etter notering på børser som tyder på at den sannsynligvis vil eksplodere hvis en annen stor plattform kunngjør støtte. På umiddelbar sikt kan Metacade Lite-lanseringen gi gnisten som utløser ny oppsidemomentum.

På mellomlang sikt, med prisvolatilitet og andre markedsfaktorer tatt i betraktning, kan MCADE faktisk handle høyere og vise seg å være den kryptoperlen den har blitt utpekt for å være. Men før du investerer, ta deg tid til å lære mer om Metacade, inkludert hvordan det fungerer som beskrevet på deres whitepaper og nettside.