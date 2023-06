Chancer vs. DeeLance: Hvorfor har nytt og revolusjonerende CHANCER-token fordelen?

For kryptovaluta- investorer har 2023 hatt litt av hvert – en eksplosiv markedsytelse etter fjorårets bjørnekaos, en som er preget av negativ sentiment katalysert av regulatorisk motvind. Det har også vært en rekke interessante og revolusjonerende prosjekter som ønsker å gå live, hvorav en rekke har sett økende interesse for deres token-forhåndssalg.

To av disse disruptorprosjektene er DeeLance og Chancer. Her ser vi på hvorfor sistnevnte kan være det nye kryptotokenet å se for 2023.

Hva er sjanse?

Chancer er et nytt kryptovalutaprosjekt satt til å revolusjonere ikke bare bettingindustrien, men bredere fritids- og underholdningssektoren via en unik og innovativ modell.

Som destinasjonen for alle sosiale prediktive markeder, er Chancer klar til å bli en veldig stor aktør på gamblingområdet. Å drive økosystemet vil være CHANCER, et verktøy som er nødvendig for å sette opp prediksjonsmarkedene og for utbetalinger.

CHANCER tilbyr også muligheten for innehavere å tjene mer ved å bli nettverksvalidatorer, gjennom et Share2Earn-initiativ og via innsats. Når det gjelder tokenomics, vil det være 1,5 milliarder CHANCER-tokens, med 65 % tilgjengelig i Chancer-forhåndssalget som er planlagt å starte 13. juni 2023.

Hvordan fungerer Chancer?

I motsetning til tradisjonelle bookmakere og andre prediktive markeder, tilbyr Chancer brukere muligheten til å sette opp og tilpasse sine egne P2P-spillmarkeder. Plattformen er bygget på blockchain og drar nytte av sikkerheten og åpenheten den tilbyr, og gir brukerne en sjanse til å realisere målet ” Ditt spill, dine regler, dine odds “.

Chancer fjerner derfor den sentraliserte egenskapen til å være et “hus”, med dette betyr at hvem som helst kan ta en prediksjonsbegivenhet, sette oddsen og deretter ta imot andre på innsatsen.

Med plattformen har brukere ikke bare muligheten til å velge en begivenhet og sette opp et tilpasset P2P-marked, men også benytte seg av funksjonen for smarte kontrakter for å la venner og andre brukere delta. De kan også delta i større økosystemomfattende spill.

CHANCER-tokenet vil gå live på Binance Smart Chain (BEP20) blokkjeden. Hvis du er interessert i å lære mer om tokenet, kan du besøke prosjektets nettside eller se denne forklaringsvideoen. Du kan også gå gjennom deres whitepaper.

CHANCER prisprediksjon

Som nevnt vil Chancer-forsalget sannsynligvis være en flott mulighet for alle som ønsker å kjøpe tokenet til lavere priser. Med $0,021 på det siste forhåndssalgsstadiet kan CHANCER eksplodere når det går live på en ledende DEX og store CEX-er i Q3 2023.

I følge Chancer-teamet inkluderer veikartet også en BETA-plattformlansering i løpet av kvartalet og hovednettutgivelse og videreutvikling senere på året eller tidlig i 2024. CHANCER-prisen kan skyte opp herfra, med $0,5 og $1 viktige kortsiktige mål.

De som kjøper CHANCER nå kan registrere større papirgevinster i de kommende månedene, og en oksemarkedspumpe kan presse tokens verdi enda høyere i andre halvdel av 2024.

Hva er DeelLance?

DeeLance er en desentralisert ansettelsesplattform som tar sikte på å koble verdens frilansere med arbeidsgivere fra hele verden. I motsetning til plattformer som Upwork og Freelancer, bruker DeeLance blockchain for å tilby brukere tilgang til større åpenhet, sikkerhet og lave kostnader for både kunder og talentleverandører.

DLANCE er det opprinnelige verktøyet til DeeLance-plattformen og vil være nøkkelen til å forenkle transaksjoner på tvers av NFT-markedsplassen og metaverse. Tokenet er for tiden i forhåndssalg, med 30 % av den totale forsyningen på 1 milliard DLANCE tilgjengelig for tidlige investorer.

DeeLance prisprediksjon

I likhet med Chancer planlegger DeeLance å notere seg på en DEX og store CEX-plattformer når forhåndssalget avsluttes. For øyeblikket selger tokenet til $0,038 etter å ha hoppet 15% fra $0,033 og er satt til å stige til $0,043 ved neste forhåndssalgsstadium.

Gitt interessen for Web3 freelancing-plattformen og dens opprinnelige token, vil investorer sannsynligvis se en betydelig verdistigning i verdien av sine eiendeler når prosjektet lanseres i Q3 til en noteringspris på $0,055. Herfra kan gevinstene på 60 % eller mer på nåværende nivåer inkludere et bullish løp til de høyst ønskede prisene over $0,1.

Hva gjør CHANCER til en bedre investering i dag?

DeeLance er en ny blokkjedebasert frilansplattform som søker å oppgradere sentraliserte aktører som Upwork og Freelancer. Chancer, derimot, tilbyr verdens første peer-to-peer (P2P) markedsplattform i gamblingindustrien.

Mens begge prosjektene ser ut til å redefinere respektive sektorer, lengter det sosiale prediktive markedet nesten etter sin første P2P-spillplattform. Det betyr at Chancer er at game-changer og markedsutsiktene for CHANCER tyder på at store hvaler ikke vil kaste bort tid på å prøve å raskt sluke opp tilbudet som treffer sekundærmarkedet.

Tatt i betraktning scenariet ovenfor, tillater forhåndssalget detaljhandelskjøpere å skaffe CHANCER til noe som kan være en stor rabatt for tidligfuglene. Interessert i Chancer? Lær mer her.