I en tid definert av teknologiske fremskritt, er det ikke en overraskelse at bettingverdenen gjennomgår betydelig transformasjon hver dag. Plattformer som Chancer tar betting til et nytt nivå ved å utnytte blockchain-teknologi for å gjøre prediksjonsmarkedsskapingsprosessen desentralisert.

Siden 2018, da USAs høyesterett legaliserte sportsspill i landet, har bransjen hatt en enorm vekst. Veksten drives av fremveksten av nettbaserte plattformer, mobilapplikasjoner og ulike teknologiske innovasjoner, inkludert maskinlæringsalgoritmer, bookmakere, blockchain og den nå blomstrende kunstige intelligensen (AI).

Den skiftende sportsbettingverdenen

Tiden da spillere måtte besøke fysiske tippebutikker eller bookmakere eller legge veddemål er forbi. Online plattformer og mobilapplikasjoner tilbyr nå uovertruffen bekvemmelighet og tilgjengelighet for spillere.

Med bare noen få klikk på en datamaskin eller trykk på en smarttelefon kan spillere nå få tilgang til et bredt spekter av spillalternativer, sportsmarkeder og odds fra hjemmet, kontoret eller mens de er på farten.

Men selv om denne nyvunne bekvemmeligheten har demokratisert sportsspill ved å la hvem som helst delta i handlingen, er det fortsatt noen utfordringer siden de fleste tradisjonelle spillplattformer eller nettsteder er sentralisert, noe som betyr at spillutvalget og oddsen allerede er bestemt for spillerne. Chancer søker å eliminere denne utfordringen ved å bruke blockchain for å desentralisere hele prosessen fra å sette opp tilpassede peer-to-peer (P2P)-spillmarkeder til å sette opp odds.

På Chancer vil spillere kunne sette opp sine egne tilpassede P2P-spillmarkeder og sette opp sine egne odds gjennom en desentralisert plattform. Plattformens hovedslagord er “Chancer: Your Game, Your Rules, Your Odds.”

Plattformen er utformet som en plattform for kun venner som gjør at spillere ikke bare kan satse vennene sine, men også andre mennesker over hele verden.

Chancer-gründerne, Adam og Paul Kelbie, ønsket en morsom måte å kunne spille på veddemål mellom seg selv og vennene sine, samtidig som de inviterte andre med på utfordringen.

Hvordan Chancer-spill fungerer

Enhver Chancer-bruker kan sette opp et spillmarked, bekrefte oddsen deres og oppgi en løsningskilde slik at det er gjennomsiktig hvordan resultatet vil bli vurdert. Deretter kan hvem som helst delta og ta dem opp på innsatsen.

Enda viktigere, brukeren kan sette den opp slik at den bare lar venner delta i markedet deres, eller de lar hvem som helst i verden bli med og tilbake i hver ende.

Spillene vil bli tilrettelagt på plattformen med CHANCER -kryptovalutaen hvis forhåndssalg starter 13. juni 2023 kl. 12:00 BST.

CHANCER Token forhåndssalg og hvordan du deltar

CHANCER Token-forhåndssalget forventes å samle inn 15 millioner dollar i løpet av 12 etapper som er planlagt å bli utsolgt innen utgangen av 2. kvartal 2023.

CHANCER-token vil bli lansert på Binance Smart Chain-blokkjeden, noe som gjør det til et BEP20-token. For å kjøpe tokenet under forhåndssalget, trenger du noen BNB- eller BUSD-tokens i lommeboken. Mens ett CHANCER Token vil gå for $0,010 i det første forhåndssalgsstadiet, sier informasjonen på Chancers offisielle nettsted at investorer vil kreve minst $10 til $15 verdt av BNB eller BUSD for å kjøpe $CHANCER og dekke de involverte gassavgiftene.

CHANCER Token-verktøy

Du må spørre deg selv hvordan $CHANCER-tokenholdere vil ha nytte av å skaffe seg tokenet. Til å begynne med vil tokenholderne ha muligheten til å satse sine tokens for å delta i fellesskapsskapte live-markeder.

Token-innehaverne vil også kunne opprette Chancer-markedene sine gjennom Chancer dApp eller til og med koble til Chancer Livestream-funksjonen for å ha prediktiv markedsmoro i sanntid.

Vinnere vil også bli belønnet med CHANCER-tokens.

Token-innehaverne kan også velge å satse CHANCER-tokenene sine på plattformen, og dermed tjene en passiv inntekt samtidig som de sikrer at tilstrekkelig likviditet gjenstår slik at brukerne enkelt kan handle inn og ut av posisjoner.