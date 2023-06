Med store planer om å bruke blokkjedeteknologi for å forstyrre online bettingindustrien, lanserte Chancer, en banebrytende ny Web3 online bettingplattform, offisielt sitt forhåndssalg av kryptovaluta med sikte på å samle inn 15 millioner dollar. Forhåndssalget ser ut til å bli raskt utsolgt med Stage One 22 % utsolgt knapt en dag etter at forhåndssalget gikk live.

Chancer, verdens første desentraliserte app for prediktive markeder som utvikles av medgründerne Adam og Paul Kelbie, tiltrekker seg mye oppmerksomhet fra bettingindustriens deltakere for sitt desentraliseringsløft. Chancers team tror blokkjedeteknologi vil revolusjonere gambling ved å fjerne husfordelen som er tilstede på de fleste online bettingsider.

Chancer vs. andre spillplattformer

I stedet for å bruke en bookmaker, vil Chancer gi gamblere sjansen til å sette opp sine egne spill, odds og regler for å konkurrere mot hverandre.

Chancer posisjonerer seg som en peer-to-peer (P2P) betting-tilrettelegger i stedet for en bookmaker ved å gjøre det mulig for brukere å plassere spill. Spillene kan være beskjedne, uformelle spill mellom venner eller massive, globale spill på sportsbegivenheter som Super Bowl eller Champions League-finalen. Spillere vil glede seg over en helt ny, variert og spennende spillopplevelse som et resultat, fri fra oppfatningen om at gambling er en enveis gate skjev til fordel for bookmakere.

Brukere vil gjøre sine innsatser eller akseptere de som allerede er laget av andre brukere ved å bruke det opprinnelige CHANCER-tokenet. Gitt at gamblingmarkedet var verdt 63 milliarder dollar i 2022, har Chancer en betydelig mulighet til å ta markedsandeler og gi gamblere en morsom ny måte å satse sosialt på.

Chancer satser på det uendelige antallet nye spillmuligheter som brukere kan dra nytte av.

Chancer vil bruke Google-drevet WebRTC for å åpne live-streaming til fellesskapet, slik at brukere kan plassere spill mens de ser på. I mellomtiden garanterer objektive markedsmoderatorer at alle online innsatser og resultater er nøyaktige og rettferdige for alle deltakere.

CHANCER token brukstilfeller

Under en 12-trinns forhåndssalgshendelse vil CHANCER-tokenet bli gjort tilgjengelig for bruk på Binance Smart Chain (BSC) blokkjeden.

Etter en trinn én lansering på $0,01, vil prisen øke gjennom påfølgende stadier og til slutt nå $0,021, noe som representerer en planlagt gevinst på 110%. Interesserte deltakere bør holde Binance Coin (BNB) og BUSD slik at de kan kjøpe CHANCER-tokens i forhåndssalget.

Etter forhåndssalget vil CHANCER gjøres tilgjengelig på åpne markeder, inkludert desentraliserte børser og sentraliserte børser.

Spillplattformen vil også oppmuntre til plattformbruk ved å tilby CHANCER-tokens i bytte for bare å bruke plattformen. For de som ofte plasserer spill online, deltar i markedet og fungerer som nodevalidatorer, vil token-innsats og reduserte avgifter bli implementert sammen med et Share2Earn-program. Dette ser ut til å være en av hoveddriverne for CHANCER token-prisvekst.

Investorer har allerede anerkjent CHANCERs potensial og får støtte for plattformen fordi de tror den har potensial til å gi betydelig avkastning. Alle som ønsker å investere i en ny kryptovaluta med utmerket nytte kan vurdere å gjøre CHANCER til sitt neste stopp fordi det er en banebrytende plattform i kryptomarkedet, som for tiden er mettet i andre sektorer.