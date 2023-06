Crypto-prisprediksjon etter Fed-rentepausen: implikasjon for Chancer

Kryptovalutaer og aksjer trakk seg tilbake etter at Federal Reserve leverte sin rentebeslutning i juni onsdag. I USA falt Dow Jones med 220 poeng mens Russell 2000-indeksen falt med mer enn 1,17 %. På den annen side falt Bitcoin-prisen til $25.000 mens Ethereum trakk seg tilbake til $1.647.

Federal Reserve rentepause

Den største økonomiske nyheten uken var beslutningen fra Federal Reserve om å sette renten på pause på onsdag. Dette var en viktig avgjørelse siden Fed har hevet renten de siste ti påfølgende møtene i et forsøk på å bekjempe inflasjonen. Banken bestemte seg for å opprettholde sin kvantitative innstrammingspolitikk.

Kurspausen er en positiv ting for risikable eiendeler som aksjer og kryptovalutaer. Imidlertid falt de to eiendelene fordi Fed-uttalelsen var litt haukeaktig. For eksempel peker prikkplottet mot ytterligere to renteøkninger senere i år, noe som betyr at terminalrenten vil stige til 5,65 %.

Fed-beslutningen kom dagen etter at USA publiserte oppmuntrende forbrukerinflasjonsdata. I følge Bureau of Labor Statistics falt den overordnede inflasjonen til 4 % i mai, det laveste nivået siden 2021. Den har sunket gradvis etter å ha nådd toppen på 9,3 % under pandemien.

Derfor, hvis denne trenden fortsetter, betyr det at Fed ikke vil være under press for å øke renten senere i år. Som sådan er det en sannsynlighet for at kryptovalutaer og aksjekurser vil fortsette å stige de neste månedene.

Sjansene for tokensalg blomstrer

En av de beste kryptovaluta-nyhetene denne uken handlet om Chancer, et nytt blokkjedeprosjekt som startet sitt token-salg 13. juni. I løpet av de siste to dagene har forhåndssalget samlet inn over $235.152 fra investorer. Dette betyr at de har hevet rundt 24 % av målet på 1 million dollar. Som et resultat er det en sannsynlighet for at utviklerne når målet i løpet av de neste ukene.

Hvert #CHANCER-token selges for 0,01 BUSD og utviklerne vil øke prisen til 0,011 BUSD i neste trinn.

Hva er Chancer?

Chancer er et nytt selskap som prøver å forstyrre spillindustrien, som nå domineres av gigantiske selskaper som DraftKings og Flutter Entertainment. Chancer søker å introdusere et innovativt prosjekt der folk kan satse på eksisterende markeder eller til og med lage sine egne.

Det vil være flere funksjoner i dette økosystemet. For det første vil hvem som helst i plattformen kunne opprette sine spillmarkeder. Du kan for eksempel lage et marked for et verifisert fotballspill som ikke er på de mest populære plattformene. Vinnere vil bli betalt med $CHANCER-tokenet.

For det andre håper utviklerne på full desentralisering av markedet. De håper å skape en desentralisert autonom organisasjon (DAO) som vil ta viktige beslutninger om økosystemet. I en DAO kan enhver token-innehaver stemme på sentrale spørsmål i økosystemet. For det tredje vil økosystemet ifølge sin whitepaper tillate share2earn, innsats og rabatter til brukere.

Er Chancer et godt kjøp?

Chancer forstyrrer en ekstremt stor industri. Studier mener at online sportsspillindustrien er verdt over 92 milliarder dollar. Den brukes av millioner av deltakere fra hele verden. Derfor er det en sannsynlighet for at plattformen vil ta noen markedsandeler i fremtiden.

Derfor er det en mulighet for at Chancers token vil gjøre det bra når det blir notert på nøkkelbørser i løpet av de neste månedene. Når inflasjonen faller og Fed setter rentene på pause, er det en mulighet for at tokenet vil gjøre det bra. Det er imidlertid alltid en risiko når du investerer i forhåndssalg. Som sådan bør du kun investere penger du har råd til å tape. Finn ut hvordan du kjøper Chancer her.