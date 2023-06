Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for å få de siste oppdateringer >

Chancer-forsalget er live og har på få dager vist at interessen for token er enorm. Selv mens Bitcoin og andre kryptovalutaer sliter, har CHANCER-tokenet, som vil bli solgt i 12 forhåndssalgsstadier, tiltrukket seg nesten $260 000 i løpet av dager. Den enorme tilstrømningen til prosjektet antyder hva investorer mener om Chancers potensiale innen gambling og prediktive markeder.

For investorer som er opptatt av utsiktene til spillmarkedet, ser det ut til at det å hjelpe Chancer med å skaffe $15 millioner, selv når bjørnemarkedet trekker seg, er en mulighet mange kanskje ikke vil hoppe over.

Hvorfor Chancer er så attraktiv for investorer i dette bjørnemarkedet

Lang historie kort, Chancer revolusjonerer spill ved å bruke blokkjedeteknologi.

Nettspillindustrien, som omfatter sportsbetting, nettkasinoer, blant andre undersektorer, anslås å vokse med 12 % CAGR mellom 2023 og 2030 – fra rundt 75 milliarder dollar til 205 milliarder dollar.

Blant de viktigste driverne for denne veksten er regulatorisk støtte og adopsjon på tvers av forskjellige nettplattformer, samtidig som den øker digitaliseringen over hele verden. Men selv om det globale online gamblingmarkedet ser attraktivt ut med disse prognosene, er bruken av blockchain-teknologi et aspekt som er satt til å sterkt påvirke sektoren.

Med kryptoaktiverte plattformer som tilbyr prediksjonsmarkeder som har endret spillet via virtuelle veddemål, er Chancer klar til å revolusjonere dette ytterligere med sine, sosialt drevne og demokratiserte prediktive markeder, som vil bli drevet av CHANCER-tokenet.

Å investere i Chancers forhåndssalg vil sannsynligvis gi langsiktige investorer muligheten til å skaffe seg tokens til betydelig lavere priser. I mellomtiden, ettersom forhåndssalget avsluttes og prosjektet går live, vil etterspørselen øke investeringsverdien, sammen med andre passive inntjeningsmuligheter tilgjengelig som en del av den bredere nytten av det opprinnelige tokenet.

Hva er Chancer?

Chancer er en sosialt drevet prediktiv markedsplattform, der tokenholdere har kontroll. Hvem som helst på plattformen kan lage et prediksjonsmarked fra en hvilken som helst begivenhet med et definert utfall, det være seg sport, kryptospill, valg eller hvilket som helst samfunnsengasjement eller begivenhet.

Som nevnt ovenfor er Chancer drevet av CHANCER, et verktøytoken som gir innehaveren tilgang til økosystemet samt andre fordeler som DAO-styring. CHANCER-innehavere kan også bli nettverksvalidatorer og tjene på tokens. Når tokenholdere satser CHANCER for avkastning, bidrar de også til å sikre nettverkssikkerhet.

Hvordan fungerer Chancer og hva er unikt?

I stedet for de sentraliserte “hus”-modellene som er tilgjengelige med tradisjonelle spillplattformer, tilbyr Chancer nøkkelen til å skape prediksjonsmarkeder og håndtere utbetalinger til brukerfellesskapet. Plattformen tilbyr også økosystemdeltakere en sjanse til å livestreame markedene sine for andre, som deretter kan se og satse på dem.

Dette aspektet av plattformen der folk kan delta i markeder skapt av brukere fra hele det globale fellesskapet er det som gjør Chancer unik.

Peer-to-peer (P2P)-modellen som ikke er tilgjengelig hos tradisjonelle bettingselskaper, har potensial til å bringe millioner av spillere online. Hvorfor? Fordi det er ingen grense for hvilke markeder eller hendelser som kan settes på blokkjeden, med fordeler som åpenhet og manipulasjonssikre utfall forbedret via smarte kontrakter.

CHANCER-investorer som kjøper seg inn i prosjektet, investerer dermed i et selskap som definerer fremtiden for betting.

Hvorfor investere i CHANCER under forhåndssalget?

Chancer vil ha en total forsyning på 1,5 milliarder tokens, hvorav 65% har blitt gjort tilgjengelig for tidlige investorer ettersom plattformen søker å samle inn 15 millioner dollar. Token-salget, som alle kan bli med på via deres offisielle forhåndssalgsside, forventes å bli utsolgt før lanseringen på Uniswap og andre børser i det kommende kvartalet.

Når det gjelder token-pris, vil CHANCER selge til $0,01 under den første fasen av forhåndssalget. Tokenets pris vil øke ved hvert påfølgende trinn til den når $0,021 i sluttfasen av tokensalget. Det betyr at hvis en investor kjøper CHANCER i det nåværende stadiet, vil verdien av investeringen deres ha økt med 110 %.

Dette synet og det faktum at Chancers revolusjonerende økosystem vil endre ansiktet til online betting via blockchain midt i en bredere bransjevekst antyder at det å investere nå kan være en verdifull satsning på lang sikt.

Også kryptoindustrien som fortsetter å kjempe mot bjørneforholdene forventes å se en ny oksesyklus, med forventet markedsmedvind som presser tokens til nye høyder. CHANCER til gjeldende forhåndssalgspriser ser derfor ut som et godt kjøp. Investorer som er interessert i å skaffe CHANCER nå kan lære mer om prosjektet fra whitepaperen.