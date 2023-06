Forbrukerorganisasjoner i EU oppfordret tirsdag regulatorer til å se nærmere på hva slags kunstig intelligens som driver programmer som ChatGPT, med henvisning til de potensielle farene som setter folk i fare og tidsforsinkelsen før blokkens banebrytende AI-forskrifter trer i kraft.

Selv om flyttingen sannsynligvis kan forårsake panikk blant AI-investorer, faller ikke flertallet av AI-baserte kryptoprosjekter, inkludert nye prosjekter som det nye AltSignals AI Ecosystem (ActualizeAI) under den generative AI-kategorien.

Globalt press for å regulere kunstig intelligens

Copy link to section

13 vakthundorganisasjoner fra Europa samarbeidet om å sende brev til sine nasjonale forbruker-, databeskyttelses-, konkurranse- og produktsikkerhetsmyndigheter som varslet dem om en rekke problemer med generativ AI.

En allianse av forbrukergrupper fra det transatlantiske hav skrev også til USAs president Joe Biden og ba ham om å iverksette tiltak for å beskytte forbrukere mot sannsynlige sykdommer forårsaket av generativ kunstig intelligens.

Presset fra forbrukergruppene kommer rett i hælene på den nylig vedtatte EU-loven om kunstig intelligens (AI) og EU-rådet godkjente også nylig Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA). Forskere ved Stanford University har imidlertid nylig fastslått at de store språkmodellene (LLM) som brukes i AI-verktøy som OpenAIs GPT-4 og Googles Bard ikke er i samsvar med EUs lov om kunstig intelligens (AI).

Mens EU AI Act, den første i sitt slag på regionalt og nasjonalt nivå, regulerer AI i EU og også fungerer som en banebrytende plan for verdensomspennende AI-forskrifter, fant den siste Stanford-studien at AI-selskaper har mye å gjøre hvis de har til hensikt å bli kompatibel.

Veien videre for AI-regulering

Copy link to section

Nylig har OpenAI drevet lobbyvirksomhet for å endre hvordan forskjellige nasjoner ser på AI. Teknikgiganten truet til og med med å forlate Europa hvis reglene var for strenge – en trussel den senere trakk seg tilbake. Slike handlinger fremhever det intrikate og ofte anspente forholdet mellom regulatoriske byråer og selskaper som tilbyr AI-teknologi.

Forskere ved Stanford University kom med en rekke forslag for å forbedre AI-reguleringen. De inkluderer å få AI-loven til å holde større grunnmodellleverandører ansvarlige for åpenhet og ansvarlighet, ifølge EUs beslutningstakere.

Hovedspørsmålet, ifølge forskerne, er hvor raskt modellleverandører kan modifisere og fremme sine bedriftsstrategier for å tilfredsstille juridiske krav. De fant at mange tilbydere kunne gjøre betydelige, men logiske endringer og oppnå totalscore i de høye 30- eller 40-årene (av mulige 48 poeng) uten mye regulatorisk press.

AI-regulering påvirker kryptoprosjekter som AltSignals

Copy link to section

Mens AI-baserte kryptoprosjekter faller inn under kategorien kunstig intelligens, faller et flertall av dem, inkludert ActualizeAI-prosjektet av AltSignals, ikke inn under den generative AI-kategorien. Dette betyr derfor at kryptovalutaprosjektene ikke vil bli alvorlig påvirket av den pågående AI-reguleringen.

ActualizeAI vil gi AltSignals et forsprang i å tilby AI-drevne handelsløsninger, utnytte banebrytende teknologi for å styrke tradere og investorer. Investorer har også muligheten til å investere i den nye ASI-kryptovalutaen som gir innehavere tilgang til det nye AltSignals AI-økosystem blant andre fordeler fastsatt på AltSignals offisielle nettsted.

AltSignals gjennomfører for tiden et forhåndssalg for den nye ASI-kryptovalutaen og interesserte kan delta her.