Chancer, en helt ny blockchain-plattform, gjør det ekstremt bra ettersom tokenet samlet inn over $328k på mindre enn to uker. Det har blitt et av de raskest solgte token-salgene de siste månedene ettersom investorer fortsatt er optimistiske med tanke på bettingbransjen.

Sportsbetting-aksjer går bra

En måte å forutsi en sektors vekst er å se på ytelsen til aksjene deres. En nærmere titt viser at mange tippeaksjer har gjort det bra de siste månedene. Flutter Entertainment, morselskapet til Fanduel, PokeStars, Sportsbet og Sisal, har sett aksjen til det høyeste nivået siden september 2021. Det har steget med mer enn 113 % fra det laveste nivået i 2022.

Tilsvarende i Storbritannia har aksjene i DraftKings gjort det bra ettersom de mer enn doblet seg fra det laveste nivået i 2022. De har steget med mer enn 141 % og svever nå på sitt høyeste nivå siden januar 2022.

Den samme situasjonen skjer for andre merker. Aksjer i selskaper som MGM Resorts og Penn National har alle gått tilbake de siste månedene. Bare Entain-aksjen har ligget etter markedet i år, da aksjen har falt med mer enn 21 % fra det høyeste nivået i år. Entain er morselskapet til selskaper som Ladbrokes, Coral og Sportingbet blant andre.

Investorer er optimistiske med tanke på spillindustrien på grunn av det betydelige markedet og dets betydelige vekst. For eksempel forventes sportsspillmarkedet, som ble verdsatt til over 83,65 milliarder dollar i 2022, å nå 91,43 milliarder dollar innen 2023 og 182 milliarder dollar innen 2030. Dette betyr at bransjen vil ha en CAGR på rundt 10 %.

Chancer forhåndssalg av tokens

Dette forklarer også hvorfor etterspørselen etter $CHANCER-token øker. Token-salget har klart å skaffe over $328k siden mandag i forrige uke. Dette betyr at den har hevet over en tredjedel av målet på 1 million dollar. Utviklerne har solgt over 32,8 millioner tokens.

For det første, ifølge sin whitepaper, bygger Chancer en plattform for både sport og sosial betting. Folk vil kunne få tilgang til sportsmarkeder på deres plattformer og satse på dem. Samtidig vil den introdusere konseptet sosial betting, der enhver $CHANCER-tokenholder vil skape markeder. De kan for eksempel skape et marked for lokale stortingsvalg.

Desentralisering av spillmarkedet

Den viktigste delen for Chancers plattform er at den vil utvikle seg til å bli et fullstendig desentralisert blokkjedeprosjekt. I motsetning til selskapene nevnt ovenfor, vil Chancer være desentralisert, noe som betyr at samfunnet vil ta beslutningene. Tokenholdere vil også være med på å dele fortjenesten som genereres i bransjen.

Desentralisering har blitt brukt godt i bransjer som finans og NFT. Noen av de viktigste plattformene som bruker desentraliserte autonome organisasjoner (DAO) er Uniswap og PancakeSwap. Desentralisering vil gjøre det mulig for token-innehavere å stemme på sentrale hendelser og oppgraderinger i økosystemet.

Som jeg har skrevet før, bør du gjøre research før du investerer i et token-salg for å unngå betydelig risiko. Samtidig bør du bare investere en liten del av midlene dine i disse token-forhåndssalgene.