AltSignals ($ASI) prisprediksjon eksperter er enige om at AI ikke er en “boble”

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for å få de siste oppdateringer >

AltSignals fortsetter å nå nye milepæler i forhåndssalget i år.

Så langt har den samlet inn rundt 1,02 millioner dollar via forhåndssalget, noe som betyr at det bare er 5,0 % mer igjen før det når 1,08 millioner dollar og avslutter «Stage 1» av forhåndssalget.

Dens opprinnelige token som går under navnet “ASI” er verdt $0,015 ved skriving – opp hele 25% allerede i løpet av noen måneder.

Enda viktigere, finansteknologiselskapet forventer at kryptotokenet deres vil nå $0,02274 i sluttfasen av forhåndssalget, ettersom investorer fortsetter å lete etter måter å spille den raske veksten i kunstig intelligens på.

Hvis en slik økning virkelig skjer, vil de som investerer i AltSignals i dag nyte en avkastning på 50 % ved slutten av forhåndssalget.

AI er ikke som teknologiboblen på slutten av 90-tallet

Copy link to section

Kunstig intelligens har virkelig vært navnet på spillet i det finansielle området helt siden Microsoft annonserte en investering på flere milliarder dollar i OpenAI – selskapet bak den oh-så berømte ChatGPT.

Det er det som har bidratt mest til en økning på over 15 % i S&P 500 i år. Bemerkelsesverdige navn som sitter midt i hjertet av kunstig intelligens som Nvidia og Tesla har doblet eller til og med tredoblet aksjekursen hittil i år.

Men det får mange til å stille spørsmål ved om AI-manien minner litt for mye om dot-com-boblen på slutten av 1990-tallet. Heldigvis ser eksperter, inkludert Kevin Philip – Partner hos Bel Air Investment Advisors, det annerledes.

Vi tror ikke det vi ser i dag er ekvivalenten med teknologiboblen på slutten av 90-tallet eller den innflytelsesdrevne naturen til markedet som førte til [finanskrisen].

Philip er overbevist om at AI-selskapene i dag har fundamentale egenskaper som er langt overlegne enn internettselskapene på slutten av 1990-tallet.

Hans utsikter er i tråd med Wells Fargo Securities’ sjef for aksjestrategi Chris Harvey som la til i et nylig forskningsnotat at kunstig intelligens er en teknologi som har umiddelbare kommersielle applikasjoner.

Om noe lover slike synspunkter godt for fremtiden til AltSignals. La oss se hvorfor.

AltSignals er et AI-spill

Copy link to section

AltSignals er først og fremst en handelssignaltjeneste som hjelper investorer med å ta bedre beslutninger når det gjelder å flytte inn og ut av en finansiell eiendel – det være seg aksjer, forex eller kryptovalutaer.

Selskapet kaller flaggskiptjenesten ” AltAlgo “, men det som er mer spennende er den kommende kunstig intelligens-forbedrede versjonen av handelsverktøysettet – ActualizeAI.

ActualizeAI, som navnet antyder, vil bruke kunstig intelligens for å forbedre nøyaktigheten til handelssignalene ytterligere for å levere enda større avkastning til investorer. Naturligvis forventes det å øke brukerbasen og dermed hjelpe ikke bare virksomheten for øvrig, men også prisen på ASI-tokenet.

Er det verdt å kjøpe ASI-tokenet?

Copy link to section

Lanseringen av ActualizeAI vil sannsynligvis være en medvind for ASI fordi kryptotokenet er det som vil drive handelsplattformen.

AltSignals planlegger å bruke native token som aksjer som sikrer rett for eierne til å si i saker knyttet til hvordan selskapet drives og hvilken retning det tar.

Enda viktigere er at ASI-tokenet vil være sentralt for å få tilgang til ActualizeAI og dens verden av funksjoner, inkludert muligheter til å tjene penger for eksempel ved å delta i en handelsturnering. Så hvis ActualizeAI tiltrekker seg flere brukere til AltSignals med sine AI-baserte forbedringer, vil det øke etterspørselen etter kryptotokenet som i teorien burde resultere i en prisøkning.

Det er også bemerkelsesverdig her at investorer som sikrer eksponering mot ASI-tokenet i forhåndssalg vil få tidlig tilgang til ActualizeAI og dens fordeler. En detaljert veiledning på nettstedet til AltSignals forklarer hvordan du kjøper kryptotokenet i tre enkle trinn.

Hva annet kan være medvind for AltSignals ($ASI)?

Copy link to section

På Telegram har AltSignals nå mer enn 52 000 brukere. Antallet abonnenter på VIP-gruppen har også nå passert 1400, noe som tyder på en sterk og fortsatt etterspørsel etter ASI-tokenet som, som nevnt, har sin verdi knyttet omtrent som enhver finansiell eiendel til etterspørselen.

Trust Pilot scorer også handelssignaltjenesten til nesten perfekt 4,9. Men her er den beste delen. AltSignals har ennå ikke listet sitt opprinnelige token på store kryptobørser. Det er betydelig fordi vi har sett prisene på jevnaldrende Pepe og Floki i år skyte i været etter at de ble publisert på Binance.

På toppen av det har kryptovalutaene vært i en oppgående trend de siste dagene etter at den amerikanske sentralbanken besluttet å la renten være uendret i sitt siste styremøte. Bankkrisen presset også investorer til og med institusjonelle til kryptoaktiva.

For det formål vil ASI sannsynligvis delta i den fortsatte utvinningen i kryptomarkedet fordi det er i bunn og grunn hva det er – et kryptotoken.

Slik medvind, ifølge mange eksperter, kan få den til å klatre helt opp til 5 cent ved slutten av dette året. For ytterligere detaljer om AltSignals, besøk forhåndssalgssiden her.