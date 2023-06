DraftKings Inc (NASDAQ:DKNG) har allerede mer enn doblet seg i år, men en UBS-analytiker er overbevist om at det ikke er slutt enda.

Stater omfavner sportsbetting

Tirsdag gjentok Robyn Farley sin “kjøp”-vurdering på sportsbettingselskapet. Prismålet hennes på $30 antyder ytterligere 20 % oppside herfra.

Analytikeren forventer at DraftKings vil øke ytterligere ettersom nye stater fortsetter å omfavne sportsbetting. I forskningsnotatet sitt sa hun:

DKNG har sett en akselerasjon i hvor raskt de trenger inn i nye stater, gitt omfanget de nå har, så det antyder at de vil rampe raskere i nye stater i fremtiden.

Det er imidlertid bemerkelsesverdig at DraftKings ikke er den eneste som har slitt i år. Flutter Entertainment – dets jevnaldrende med hovedkontor i Dublin er for tiden opp med 35 %, og det tyder på at online sportsbetting og gambling er i rask vekst, ikke bare i USA, men over hele verden.

Og det lover utrolig godt for prosjekter som Chancer.

En rask introduksjon til Chancer

Chancer er en plattform bygget på Ethereum-blokkjeden som tilbyr eksponering mot P2P-betting.

Den bruker upartiske moderatorer for å overvåke tilpassede spillekuponger som gjør det tryggere for spillere. Ekstra fordeler inkluderer praktisk talt umiddelbare utbetalinger og muligheten til å lage ditt eget spillmarked.

Chancer kårer seg selv som verdens første desentraliserte markedsgjøringsplattform for sport og sosial betting. Alt i alt tar den sikte på å bruke blockchain-teknologien til å forstyrre online betting og gjøre den tilgjengelig for brukere over hele verden.

Enda viktigere er det at plattformen har et eget native token som gjør den til en unik investeringsmulighet i seg selv.

Hva er $Chancer-tokenet?

BSC0-tokenet er i hovedsak det som driver Chancer. Investorer kan tenke på $Chancer-tokenet som “aksjer” som gjør dem i stand til å stemme på viktige saker knyttet til selskapet. Og så er det selvfølgelig sosial betting.

Å eie $Chancer-tokenet er det som autoriserer deg til å lage ditt eget spillmarked på hva som helst – trenger ikke nødvendigvis være sport – med dine egne regler og dine egne odds. Utbetalinger gjøres også i det nevnte opprinnelige tokenet.

Viktigst av alt, hvor mye et $Chancer-token er verdt avhenger, omtrent som alle digitale eiendeler, av tilbud og etterspørsel. Jo større etterspørselen er, desto høyere vil verdien av dette BSC0-tokenet være.

Den gode nyheten er at forhåndssalget så langt signaliserer sterk etterspørsel. Chancer ble lansert 13. juni 2023. Likevel er totalt over 37 millioner tokens allerede solgt, og samlet inn mer enn $375 000. Målet er å samle inn 1,0 millioner dollar.

Er det verdt å investere i Chancer-tokenet?

Når du skriver, er Chancer-tokenet priset til $0,01 og kan kjøpes med BUSD. Estimater er at den vil nå $0,021 ved slutten av forhåndssalget – en mer enn 100 % oppside herfra.

Merk at det opprinnelige tokenet, etter forhåndssalg, vil gå live på store kryptobørser som Coingecko eller Uniswap. Hvis den følger jevnaldrende, inkludert Pepe og Floki, kan prisen på $Chancer låse opp betydelig oppside ved notering på kryptobørser.

På toppen av det, vil kryptovalutaen sannsynligvis dra nytte av fortsatt vekst i sportsbetting som var verdt 84 milliarder dollar i fjor og som forventes å passere 90 milliarder dollar i 2023. Mellom nå og slutten av tiåret er det anslått at sportsbetting vil vokse. ved en CAGR på 10 %.

Til slutt har kryptoaktiva som Bitcoin og Ethereum gått i stykker etter at den amerikanske sentralbanken tidligere denne måneden hoppet over en renteøkning for første gang siden mars 2022 (les mer), noe som tyder på at vi nå er nærmere slutten av syklus.

Når sentralbanken går tilbake til å kutte rentene, vil det raskt gjøre det mindre givende å holde kontanter og presse investorer til risikoaktiva, inkludert kryptovalutaer, noe som bidrar til et ytterligere rally – og $Chancer-tokenet kan dra nytte av den fortsatte utvinningen med tanke på at det i bunn og grunn er det det er – en kryptovaluta.

For mer informasjon, besøk Chancer.com.