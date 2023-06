Chancer, som omtaler seg selv som “verdens første desentraliserte plattform for prediktiv markedsskaping,” lanserte nylig sitt token-forsalg.

I løpet av få dager har plattformen solgt over 37 millioner av sin forhåndssalgsdistribusjon midt i økende interesse for prediksjonsmarkedstokener. I mellomtiden prøver plattformer som Gnosis og Augur å komme tilbake etter det lange bjørnemarkedet.

Bettingmarkedene forventes å vokse

Copy link to section

I følge data fra CoinGecko er markedsverdien til kryptobettingmarkedene litt over 419 millioner dollar. Imidlertid ble den globale sportsbettingindustrien verdsatt til over 84 milliarder dollar i 2022. Med både kryptoområdet og sportsbettingindustrien anslått for betydelig vekst, er det ingen tvil om at Chancer skiller seg ut som en potensiell spillskifter.

Hva tilbyr Chancer som er unikt?

Copy link to section

Chancer er bygget på Binance Smart Chain-blokkjeden, og tilbyr bettingfellesskapet en virkelig desentralisert plattform der brukerne har kontroll.

I sitt forsøk på å bli den globale destinasjonen for alt sosial betting og prediktive markeder, er Chancer designet som en P2P-plattform. Det er ingen sentraliserte tredjepartsspillere som kanskje vil fortsette den tradisjonelle tilnærmingen til sportsbetting og gamblingleverandører om å fungere som «huset». I stedet for å være den sentraliserte enheten som kontrollerer markeder og odds, lar Chancer hver bruker være sitt eget hus.

Eksperter spår at Chancer forstyrrer spillområdet. Mens andre prosjekter også bruker blokkjedeteknologi, tar denne plattformen en helt ny tilnærming.

For eksempel har vi smarte kontrakter kombinert med Google-drevet WebRTC for å bringe sosial betting i sanntid til fellesskapet. Investorer kan merke seg at WebRTC endret nettkommunikasjon for plattformer som Zoom, Slack og Microsoft Teams med sanntidskommunikasjon til møter og chatter.

Å legge til denne funksjonen betyr at Chancer kan livestreame spill til det globale fellesskapet, noe som gjør tipping til et virkelig sosialt marked.

Verktøyet til $CHANCER-tokenet

Copy link to section

CHANCER-tokenet vil drive dette desentraliserte økosystemet, med innehavere i stand til å lage spill på enhver begivenhet.

CHANCER lar også innehavere ta del i prediksjonsmarkeder opprettet av andre plattformbrukere. Det som er mer attraktivt er at å kjøpe tokenet nå gir en sjanse til å delta i prosjektets styring, – som en aksjonær der verdien av investeringen deres vokser etter hvert som økosystemet blomstrer.

Mer informasjon om Chancer finner du på deres forhåndssalgsside eller i deres whitepaper.

Hva er Gnosis (GNO)?

Copy link to section

Mens det opprinnelig ble lansert som et desentralisert prediksjonsmarked, tilbyr Gnosis nå en plattform for tredjepartsapper som tilbyr tjenester for prediksjonsmarkeder. I motsetning til Chancers sosialdrevne desentraliserte bettingplattform, er Gnosis hjemmet til dApps som Azuro, Omen og Reality Card som lar brukere satse på ulike arrangementer som sport, kryptomarkedspriser og politikk blant annet.

GNO er tokenet som driver Gnosis-økosystemet og brukes til å satse på Gnosis-kjeden og for styring av GnosisDAO. Etter lansering med en total forsyning på 10 millioner GNO, ble det vedtatt et styringsforslag som kuttet forsyningen til 3 millioner.

Gnosis prisprediksjon

Copy link to section

Gnosis handler for tiden rundt $116, omtrent 2 % opp på dagen og over 9 % høyere på det ukentlige diagrammet. GNO-prisen svever for øyeblikket over det primære støttenivået på $100, med den umiddelbare buffersonen på $110.

Etterspørsel på nytt ved gjeldende verdier betyr mulig oppsidehandling til toppene i oktober 2022 på $130. Over det er forsyningssonen rundt $200, som ble nådd i august akkurat da bjørnene tok tak i markedet – senere hjulpet av sammenbruddet av FTX.

På minussiden ser prisanslaget for Gnosis på det potensielle sammenbruddet til under $100. Hvis negative triggere styrker seg på kort sikt, kan GNO falle til støtte på $93 og muligens $75.

Chancer token-prisprediksjon

Copy link to section

En Chancer-prisprediksjonsutsikt på dette stadiet kan se på tokens pris under forhåndssalg og potensiell ytelse når den listes i annenhåndsmarkedet. Som nevnt er CHANCER i forhåndssalg og tokenet er for øyeblikket priset til $0,01, den første fasen av tokensalget.

Per detaljer på forhåndssalgssiden deres, forventes tokens verdi å stige gjennom arrangementet til $0,021. Det betyr at CHANCERs pris er satt til å øke med mer enn 100 % i løpet av denne fasen.

Tokenene vil deretter listes på sekundærmarkedet, med veikartet som fremhever Uniswap og minst to CEX-plattformer i Q3, 2023. Tokenene vil også listes på CoinGecko og CoinMarketCap, med disse sammenfallende med forventet Beta-lansering.

Hva kan påvirke Chancers pris i 2023?

Copy link to section

Historisk sett har tokenlanseringer på store børser sett prisene på de respektive eiendelene til himmels. Dette har også fungert med aksjer når børsnoteringer går live, ofte som følge av massiv etterspørsel fra personmarkedet.

Disse utsiktene vil sannsynligvis bli forsterket hvis markedet er på bullrun når CHANCER går live. Sjansene for at dette skal skje i 2023 er der, gitt eksperter mener at kryptomarkedets bunn allerede er inne og en ny oksesyklus er i gang.

Prisene kan imidlertid bli begrenset hvis den bullish sentimentet som nå er vitne til i markedet snur midt i et sammenløp av faktorer som regulatorisk motvind og bredere markedsnedsmelting.

Førstnevnte har to hendelser å passe på – utfallet av sakene som involverer US Securities and Exchange Commission (SEC) og Binance, Coinbase og umiddelbart Ripple Labs. Andre forhold som kan få markedene til å slite inkluderer nektelsen av en spot Bitcoin ETF igjen.