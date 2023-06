Kryptovalutaer overgår aksjer og gull i år. Bitcoin har kommet tilbake og økt med mer enn 86 % i år og overgår Nasdaq 100 og Dow Jones. Nasdaq 100-indeksen har steget med over 30 % mens gull har beveget seg sidelengs. Samtidig AltSignals token-salget har fortsatt med suksess de siste månedene.

Krypto slår aksjer

Bitcoin og andre kryptovalutaer har gått gjennom ilddåp de siste månedene. I mai i fjor krasjet Terra og dets økosystem, noe som førte til milliarder av dollar i tap. I kjølvannet krasjet selskaper som Celsius og Three Arrows Capital. I dag sitter Terras grunnlegger i fengsel og står overfor en rekke juridiske utfordringer.

I november kollapset FTX, da verdsatt til over 30 milliarder dollar, noe som førte til store tap. På den tiden var mange investorer bekymret for at kryptoindustrien ikke ville overleve det. I dag venter Sam Bankman Fried på sin rettssak i USA. Denne uken tapte han et begjæring om å avvise søksmålet.

Denne måneden sto kryptoindustrien overfor en stor utfordring da Securities and Exchange Commission (SEC) anla søksmål mot Binance og Coinbase. Disse søksmålene vil sannsynligvis ha store konsekvenser for bransjen. Det er fortsatt for tidlig å spå hvordan draktene ender.

Til tross for alt dette ser det ut til at kryptovalutaer har vist sterk utholdenhet, som Jerome Powell uttalte forrige uke. Derfor er det en sannsynlighet for at Bitcoin-prisen vil fortsette å stige i de kommende ukene.

Som vist nedenfor, svever Bitcoin nær det høyeste nivået i år. Den har dannet et bullish vimpelmønster, som er et bullish tegn. 25-dagers og 50-dagers glidende gjennomsnitt har dannet et bullish crossover-mønster. Derfor er det en sannsynlighet for at mynten snart vil eksplodere høyere, slik jeg spådde i denne artikkelen forrige uke.

AltSignals tokensalg fortsetter

En annen viktig kryptonyhet er at AltSignals token-salget nærmer seg slutten. Utviklerne har nå samlet inn over 1,034 millioner dollar i den første fasen av token-salget. Dette betyr at bare 3,2 millioner tokens er igjen i den første fasen.

ASI-tokens selges nå til 0,015 USDT, som kan være deres laveste nivå noensinne. Utviklerne vil neste heve prisen med 25% i neste fase, som starter snart.

For nybegynnere er AltSignals et selskap som søker å utnytte kunstig intelligens teknologi for å gi nøyaktige krypto- og valutasignaler. En god ting med AltSignals er at selskapet allerede har tusenvis av brukere, som har gitt det utmerkede anmeldelser. Det er også et lønnsomt selskap.

Den nye AI-aktiverte plattformen vil ikke fullstendig erstatte dagens system som bruker tekniske indikatorer . I stedet vil det utfylle teknologien for å tilby mer nøyaktige signaler.

Er ASI et godt kjøp?

Så, er AltSignals et godt token å kjøpe? Jeg tror at ASI er en investering med høy risiko og høy belønning. Hvis alt går bra, vil tokenet stige når det blir oppført i nøkkelbørser som Uniswap. Vi har nylig sett flere tokens som Pepe og Milady Meme-token stige. Underveis har mange som investerte noen få hundre dollar nå blitt rike.

Risikoen er at tokenet også kan stupe når det blir listet opp. Derfor bør investorer balansere risiko og belønning ved å allokere en liten del av deres porteføljer til mynten. Du kan kjøpe ASI-tokenet her.