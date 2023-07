Chancers forhåndssalg har krysset $436K-terskelen for å fremheve den generelle positive sentimentet i kryptomarkedet. Den nylig lanserte forhåndssalgsarrangementet for den blockchain-baserte prediktive markedsplattformen har sett salg av mer enn 43,6 millioner $CHANCER-tokens på bare noen få dager.

Mens blokkjedeteknologi har demonstrert sin evne til å snu en rekke bransjer, er gambling en som trenger sårt endring. Til tross for at de er mye brukt, har sentraliserte spillplattformer mange ulemper som gjør dem underordnede, noe som gjør at Chancer-gründerne drar nytte av dette gapet.

Kryptomarked – Spot Bitcoin ETF-innleveringer

Bitcoin (BTC) registrerte en positiv oppgang i forrige uke da store kapitalforvaltere som Fidelity og BlackRock søkte om å lansere et spot BTC-børshandlet fond (ETF). Det var også et press fra Bitcoin-hvaler som kjededata tyder på at de spilte en avgjørende rolle i å hjelpe kryptovalutaen med å bryte prisnivået på $30k i det siste rallyet.

Bitcoin-prisen hadde steget over 31 000 dollar før den falt tilbake til rundt 30 000 dollar i dag etter at US Securities and Exchanges Commission (SEC) fortalte Cboe Global Markets, Inc. at nylige Spot Bitcoin ETF-registreringer fra Fidelity, BlackRock (NYSE:BLK) og andre er ikke klare og omfattende.

BTC institusjonelle aktivitet akselererer

Etter hvert som institusjonell aktivitet akselererer, har amerikanske investorer strømmet penger inn i bitcoin (BTC), noe som gir næring til den nylige oppgangen til den største kryptovalutaen etter markedsverdi.

I følge en rapport fra kryptovalutaanalyseselskapet K33 Research, har hoveddriveren for BTCs siste Bull Run vært konsentrasjonen av prisøkningene og handelsvolumet i løpet av amerikanske markedstimer.

Bitcoin har økt med 85 % så langt i år, og overgår majoriteten av kryptovalutamarkedet. En rekke store finansinstitusjoner, inkludert BlackRock, Fidelity og Citadel, har økt sitt engasjement med BTC, noe som har ført til investoroptimisme og prisbevegelse.

BTC-aktiviteten i USA har overgått asiatiske og europeiske handelsøkter. Aktiviteten økte med 30 % kumulativt i løpet av amerikanske markedstimer siden bunnen ut på rundt 16 000 dollar etter at formuesforvaltningen BlackRock sendte inn en søknad om et spot BTC børshandlet fond 14. juni.

I følge K33 ble Bitcoins 30-dagers korrelasjon med amerikanske aksjer som S&P 500 og Nasdaq-indeksene negativ forrige uke for første gang siden januar 2021.

Chancer forhåndssalg går godt på grunn av Bitcoins økning

Den nåværende institusjonelle interessen for Bitcoin er langt fra den opportunistiske FOMO (frykten for å gå glipp av) vi har sett tidligere, stort sett bare presse prisene opp på kort sikt. Institusjonene beveger seg sakte og bevisst og investerer på lang sikt, noe som betyr at det er en mulig pekepinn på et langsiktig Bitcoin-prisløp som kan anspore til en bullish trend over det bredere kryptomarkedet.

Chancer-forhåndssalget ser ut til å kjøre på den nylige Bitcoin-prisen i tillegg til den voksende bettingindustrien som anslås å nå 167,50 milliarder dollar innen år 2030. Den første forhåndssalgsfasen er nesten halvveis utsolgt i løpet av få dager, noe som viser at investorene er trygge på om den nye bettingplattformen som er den første desentraliserte plattformen for prediktiv markedsskaping.