Den første forhåndssalgsfasen av AltSignals ($ASI) nærmer seg nesten slutten, med 96,46 % utsolgt. Så langt har forhåndssalgsfasen samlet inn 1,041 millioner dollar, og prisen for tokenet forventes å stige med 25 % i neste fase. Siden åpningen av forhåndssalget har $ASI tiltrukket seg stor etterspørsel på grunn av potensialet til å øke investorenes inntekter fra sin nye handelstjenesteplattform drevet av kunstig intelligens.

Er AltSignals en god investering?

AltSignals er en vellykket handelstjenesteplattform som har eksistert siden 2017. Plattformen bruker AltAlgo™-indikatoren for å generere handelssignaler.

AltSignals har bygget et pålitelig fellesskap av handelsmenn, som har fått mer enn 52 000 medlemmer gjennom den offisielle Telegram-kanalen. AltSignals har generert over 3 782 handelssignaler med gjennomsnittlig nøyaktighetsnivå på 64 %. På TrustPilot har plattformen fått en vurdering på 4,9/5.

Det robuste omdømmet til AltSignals gjør det til en potensiell populær investeringsplattform. Investorer tjener på en rekke signaldekkede aksjer, Binance Futures, forex og krypto. Det faktum at AltSignals allerede har et pålitelig fellesskap gjør det ideelt for å investere i det nye AI-prosjektet.

Hvordan endrer AltSignals handel med AI?

I lys av sin konsekvente vekst ønsker AltSignals å produsere signaler for flere finansielle instrumenter med større presisjon. Selskapet har øremerket AI som den neste veksten.

AltSignals vil bruke AI for å revolusjonere handel ved å bruke innsikt fra maskinlæring, prediktiv modellering og sentimental analyse. Denne iterasjonen er avgjørende siden handel ved hjelp av AI har blitt anerkjent som en populær måte å oppnå konsistente og bedre resultater. Det kommer midt i den økende bruken av AI, med teknologigiganter som Microsoft og Google som leder.

Men fremfor å følge sine forgjengere, ønsker Altsignals at investorene skal være med. Dette har fått teamet til å lansere en ny plattform kalt ActualizeAI, der investorer kan delta i beslutningsprosesser og ha en mening om handel. Medlemmer vil kjøpe $ASI-tokens for å bli ActualizeAI-medlemmer.

Hvorfor investere i ActualizeAI og $ASI?

ActualizeAI vil gi AltSignals handelstjeneste en AI-vinkel. En av fordelene for investorer er at de vil glede seg over handelssignaler av høy kvalitet for å øke inntektene sine. AltSignals har vært vellykket i handelsverdenen, noe som gir ActualizeAI et utmerket grunnlag for å vokse.

ActualizeAI og $ASI lar også investorer lære og forbedre sine handelsferdigheter. Det er handelsturneringer og konkurranser hvor medlemmer deltar og vinner $ASI-tokens. For nybegynnere og erfarne investorer kan plattformen være et ideelt sted å lære av andre fagfolk og holde seg på toppen av spillet.

Ikke bare handelsrelatert inntjening. $ASI vil gi investorer en sjanse til å bli med i en AI-medlemsklubb. Dette er en enorm mulighet for investorer til å gi tilbakemeldinger eller ideer om nye produkter og tjene $ASI-tokens hver uke. Det er også eksklusive forhåndssalgsmuligheter for investorer der de tjener $ASI.

$ASI-prediksjon foran token-oppføringen

For øyeblikket går $ASI for $0,015 i den første fasen av forhåndssalget. Denne prisen forventes å stige ytterligere i de andre fasene av forhåndssalget. Tidlige investorer kjøper det til en attraktiv pris.

Hvis vi bruker den nåværende prisen som grunnlag for vår prediksjon, vil en 10x prisøkning gi $ASI en verdsettelse på $0,15. Hvordan er denne prisen mulig?

$ASI vil noteres på Uniswap i tredje kvartal 2023, og påfølgende oppføringer vil følge. Fra tidligere prishandlinger stiger tokens mer enn 1000 % når de blir notert på børser. Dermed er prisprediksjonen ikke bare realistisk, men oppnåelig, gitt populariteten til AltSignals.

Imidlertid kan 2024 komme for tidlig for prisprognosen gitt at $ASI begynner å bli lagt merke til. Som sådan er prisprediksjonen mulig i første eller andre kvartal 2024 når all utviklingsaktiviteten til ActualizeAI vil ha skjedd.