Kunstig intelligens (AI) -baserte kryptovalutaer har fortsatt å ri på AI-hypen, med LayerAI (LAI) som den største gevinsten den siste uken. Prisen på LAI har steget med hele 50 % på syv dager da den første fasen av de nye AI-baserte krypto ASI-nyhetene tok slutt.

På pressetidspunktet var den første fasen av AltSignals forhåndssalg 97,74 % utsolgt, noe som viser at investorer er sikre på AltSignals nye AI-baserte handelssignalgenererende plattform.

Hva er LayerAI (LAI) og hvorfor stiger prisen?

Copy link to section

LayerAI, formelt CryptoGPT (GPT), er en ZK Layer-2 blokkjede som lar deg eie inntektsgenereringen av AI-dataene dine. Den er for tiden vert for apper med mer enn 2 millioner brukere, noe som gjør den til en av de største AI-blokkjedene. Blokkjeden ble bygget for å desentralisere rikdommen til AI- og datamarkedet med billioner dollar.

I et nøtteskall leverer LayerAI data til AI-industrien, som har blitt til en trillion-dollar-virksomhet etter lanseringen av ChatGPT. Ved å utnytte kraften til blockchain-teknologi er LayerAI også i stand til å gjøre hver oppgave i deres daglige liv til en inntektskilde.

Hovedårsaken til at prisen på LayerAI (AI) kryptovaluta stiger er fordi AI-prosjekter har eksplodert i vekst de siste ukene. I tillegg til den økte AI-hypen, har LayerAI vært i stand til å knekke hovedproblemet for de fleste nye AI-prosjekter, som er mangelen på nok brukere til å nå populariteten til slike som ChatGPT.

Med over 2 millioner brukere er LayerAI blant de få krypto AI-plattformene som kommer nær ChatGPTs suksess.

LayerAI (LAI) prisprediksjon

Copy link to section

Prisen på LayerAI (LAI)-prisen har gått tilbake over 50 % Fibonacci-retracement-nivået. På pressetidspunktet svevde prisen mellom 50 % og 61,8 % retracement-nivå.

Hvis tokenet fortsetter på samme trend, vil det lett stige over 61,8% retracement-nivået på $0,02049 innen slutten av denne uken.

På lang sikt anslås prisen på LAI å stige mot sitt høyeste nivå i juni på 0,0282 dollar.

AltSignals forhåndssalg

Copy link to section

Gjennom utviklingen av en helt ny handelsplattform drevet av AI, omfavner AltSignals potensialet til generativ AI med sin kommende plattform ActualizeAI, som kombinerer AI og blockchain-teknologi for å produsere den beste handelsintelligensen som er tilgjengelig på nett.

AltSignals er allerede sett på som en av kryptovaluta-plattformene med en av de lyseste futures av en rekke årsaker. Blant dem er at siden debuten i 2017 har plattformen vokst til å romme et fellesskap på mer enn 50 000 brukere, som alle får tilgang til plattformens patenterte AltAlgoTM-handelsindikatorverktøy som har en eksepsjonell suksessrate på 64 % i gjennomsnitt.

I et forsøk på å øke denne raten til mer enn 80 %, utnytter AltSignals det enorme potensialet til AI for å utvikle sin ActualizeAI-handelsstabel. AltSignals holder for tiden et forhåndssalg for sin nye kryptovaluta, ASI, mens de forbereder lanseringen av sin AI-plattform.

ActualizeAI bruker forsterkningslæring for å automatisk balansere risiko/belønningsforholdet på alle handler, slik at medlemmene kan tjene på de beste kjøps- og salgsprisene. Dette gjør det lettere å ta avgjørelser uten å bli påvirket følelsesmessig. Takket være et system som kontinuerlig lærer og hever kaliberet til sine handelssignaler, får brukere tilgang til den nyeste informasjonen som er tilgjengelig.