Chancer forventninger etter hvert som token salget tar fart

Kryptovalutaer hadde en sterk utvikling i første halvår, selv om industrien kom under betydelige reguleringsutfordringer i bransjen. Bitcoin steg med mer enn 90 % ettersom den ga seg bedre enn nøkkelaktiva som S&P 500- og Nasdaq 100-indeksene. Samtidig har Chancer, et relativt nytt prosjekt, samlet inn over $457k de siste ukene.

Hva er Chancer?

Chancer er et nytt selskap som prøver å forstyrre markedet for sportsbetting og prediksjon. Det ble etablert av Adam og Paul Kelbie, to brødre som identifiserte et gap i en av de raskest voksende industriene i verden.

Sportsbetting opplever sterk vekst i nøkkelland som USA, hvor antallet stater som tillater det vokser. Det er også en mulighet for at de resterende statene vil legalisere det etter å ha sett fordelene i de andre statene.

Chancer er et peer-to-peer tilpasset bettingselskap som har et ekstra lag med livestreaming. Forskjellen mellom Chancer og andre selskaper er at det vil tillate brukere å lage sine egne markeder og tjene på dem.

En annen fordel er at Chancer har vært forpliktet til desentralisering. Mens nettverket først vil bli sentralisert, vil utviklerne overføre det til en fullstendig desentralisert plattform drevet av $CHANCER-tokenet.

Det er flere arrangementer som folk vil kunne lage og satse på. For eksempel kan du opprette et marked for en sportsbegivenhet, valg eller til og med økonomiske data som PMI-er og arbeidsledighetsraten. Fordelen er at hvem som helst kan skape markedet, sette regler og invitere andre til å satse.

Veikart fremover

Chancer-utviklere har allerede gjort mye arbeid for økosystemet. For eksempel har de allerede lansert token-forsalget, gjennomført en Certik-revisjon og begynt å bygge BETA-plattformen. Den første fasen av token-salget har vært svært vellykket siden det har samlet inn nesten $500k på mindre enn en måned.

Innledende $CHANCER-kjøpere får tokenet til en rabattert pris. For eksempel, med $1000, kan kjøpere få 100.000 $CHANCER tokens. I den andre fasen, som forventes å lanseres snart, vil de få 90 909 $CHANCER-tokens. Innen den kommer til den femte fasen, vil det samme beløpet gi dem 71 428 tokens.

Utviklerne har mye arbeid å gjøre i tredje kvartal. De planlegger å lansere den i Uniswap og flere andre børser. Videre planlegger de å liste den i andre sentraliserte børser, lansere BETA-plattformen og starte validatornodeprogrammet.

Er Chancer en god investering?

Chancer får fart, noe som er en god ting for ethvert token-salg. Selv om salget bare er noen uker gammelt, har det tiltrukket seg tusenvis av kjøpere og innehavere. Dette betyr at tokenet sannsynligvis vil øke når det blir notert på nøkkelbørser i løpet av de neste månedene.

I tillegg har Chancer en reell nytte siden den forstyrrer en enorm industri som har mye potensial. Derfor kan du ta del i Chancer-token-salget her. Du kan også lese whitepaper her. Hvitboken vil gi deg mer informasjon om plattformen og dens veikart.

Det er imidlertid et viktig forbehold. For det første utgjør ikke denne artikkelen økonomisk rådgivning. Videre kan investering i tokensalg være et forslag med høy risiko siden, i motsetning til børsnoteringer, inneholder tokensalg ikke nok avsløringer. Derfor bør du bare bevilge en liten sum penger i salget.