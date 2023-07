Betting- og iGaming-aksjer har prestert bra siden starten av dette året til tross for bekymring for at forbrukere kan trekke seg tilbake på skjønnsmessige utgifter på grunn av frykt for en økonomisk nedgang.

Jefferies ser ytterligere oppside i sportsbetting

Copy link to section

“BETZ” – Roundhill Sports Betting and iGaming ETF er opp omtrent 20 % for året når det skrives. Likevel er Jefferies-analytiker David Katz overbevist om at dette segmentet innen underholdning kun er i sin tidlige omgang. På CNBCs “Worldwide Exchange” sa han:

Digitalt spill har bare vært lovlig i [USA] i et par år og svinger mot lønnsomhet i år hvor det har vært en periode med investeringer og utgifter.

Legg merke til at NFL-sesongen skal starte i begynnelsen av september. Katz forventer at ligaen vil være et ytterligere løft for sportsbetting og digital spilling fremover – og oppsiden er kanskje ikke begrenset til bare konvensjonelle spillere.

En blokkjedebasert plattform som Chancer.com kan også ha nytte.

Hva du trenger å vite om Chancer

Copy link to section

Chancer er en peer-to-peer tilpasset spillplattform som tar sikte på å forstyrre gambling- og digitale spillmarkeder. Den er bygget på Ethereum-blokkjeden og skiller seg fra andre plattformer innenfor dette området på noen forskjellige måter.

For det første introduserer Chancer.com konseptet sosial betting som lar deg lage ditt eget marked for omtrent hva som helst. Du kan deretter dele det med andre brukere og potensielt tjene på det.

For det andre hjelper denne blokkjede-baserte plattformen deg å holde deg oppdatert med hvordan innsatsen din utvikler seg via livestreaming. I tillegg er det relativt tryggere, takket være de upartiske moderatorene som overvåker de tilpassede spillekupongene.

Til slutt, selv om nettverket i utgangspunktet er sentralisert, er grunnleggerne Adam og Paul Kelbie forpliktet til å gjøre det om til et fullstendig desentralisert nettverk drevet av det opprinnelige $CHANCER-tokenet.

Chancer ser en utrolig etterspørsel under forhåndssalget

Copy link to section

$CHANCER – BSC0-tokenene er som aksjer i et selskap. Å eie dem gir deg rett til å ha noe å si i visse saker knyttet til hvordan plattformen utvikler seg og hvilken retning den tar for fremtiden.

Bortsett fra det, er det opprinnelige tokenet det som trengs for at du skal låse opp plattformens fulle potensial. Du kan opprette og delta i spillmarkeder ved å bruke $CHANCER.

Det viktigste er at det er en investeringsmulighet. Når du skriver, koster $CHANCER-tokenet $0,01, og prisen, omtrent som enhver eiendel, avhenger av det totale tilbudet og etterspørselen.

Den gode nyheten er at Chancer.com allerede har samlet inn mer enn en halv million dollar innen en måned etter lansering, noe som signaliserer sterk etterspørsel. Målet er å samle inn totalt 1,0 millioner dollar via forhåndssalget.

$CHANCER token-prisen kan dobles herfra

Copy link to section

Etter forhåndssalget vil Chancer liste sin BSC0-token på de bemerkelsesverdige kryptobørsene inkludert Uniswap. Tidligere i år så Pepe og Floki et betydelig løft da de gikk live på en kryptobørs.

Hvis det samme skjer for $CHANCER, kan de som investerer i det i dag under forhåndssalget dra vesentlig nytte av det. Det er også viktig å avsløre at estimatene er at tokenet vil berøre $0,021 ved slutten av forhåndssalget – mer enn det dobbelte av dagens pris.

Enda viktigere, sportsspill er bare i de tidlige omgangene, som nevnt ovenfor. Markedet forventes å være verdt over 90 milliarder dollar ved utgangen av dette året mot rundt 84 milliarder dollar i 2022. Eksperter spår at sportsspill vil vokse med en sammensatt årlig rate på 10 % i løpet av de neste årene, og at fortsatt vekst sannsynligvis vil være en medvind for Chancer.com.

Til slutt har kapitalforvaltere inkludert den mest fremtredende BlackRock nylig søkt US SEC for en Spot Bitcoin ETF som signaliserer to ting: en, kryptomarkedet er kommet for å bli; og to, institusjonelle investorer ønsker tilgang til kryptovalutaer.

Analytikere forventer godkjenning av et slikt børshandlet fond for å låse opp ytterligere oppside i kryptoaktiva, og $CHANCER-tokenet vil sannsynligvis også bade i den triumfen.

For ytterligere detaljer om den peer-to-peer blockchain-baserte bettingplattformen, besøk Chancer.com.