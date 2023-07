Krypto-frykt og grådighetsindeks stopper når Chancer-tokensalget oppnår $700 000

Kryptovalutaer har beveget seg sidelengs de siste to ukene, med Bitcoin som svever over det viktige nivået på $30 000. De fleste altcoins har også holdt seg i et stramt område med volumer som fortsatt er kraftig lavere. Denne prishandlingen kan være en ro før stormen i kryptoindustrien.

Frykt og grådighetsindeksen stopper

Copy link to section

En rask titt på nøkkelmålere i finansnæringen gir mer farge om markedstilstanden. Den nøye overvåkede kryptofrykt- og grådighetsindeksen har holdt seg på det nøytrale nivået på 56. Den var i grådighetssonen for noen uker siden.

Samtidig har amerikanske dollar-indeksen falt til $102 mens VIX-indeksen holder seg jevnt under $20. I mellomtiden har frykt- og grådighetsindeksen som spores av CNN Money flyttet til det ekstreme grådighetsområdet.

Bitcoin og andre kryptovalutaer har holdt seg innenfor et stramt område ettersom investorer vurderer de siste ETF-søknadene. De fleste analytikere tror at SEC vil godta de nye søknadene på grunn av overvåkingsklausulene som selskapet har implementert. Dette er en viktig klausul som skal forhindre markedsmanipulasjon.

Selv om SEC er en viktig enhet i denne situasjonen, vil den ikke ha det siste ordet om ETF-søknaden. En dommer i USA kan dømme til fordel for Grayscale, skaperen av GBTC Fund. Selskapet saksøkte SEC for å ha avvist planen om å konvertere GBTC til en ETF.

Alt i alt kan en spot Bitcoin ETF føre til mer etterspørsel etter Bitcoin ettersom disse selskapene legger til mynter i depotet. Men på lang sikt stiller analytikere spørsmålstegn ved om det vil være nok institusjonell etterspørsel etter mynten.

Den neste viktige katalysatoren for Bitcoin og andre kryptovalutaer vil være de kommende amerikanske forbrukerinflasjonsdataene. Et tegn på at inflasjonen faller i et raskere tempo enn beregnet vil være en god ting for kryptovalutaer siden det vil redusere behovet for flere renteøkninger.

Chancer token-salget fortsetter

Copy link to section

I mellomtiden har Chancer, et nytt selskap i kryptovalutaindustrien, samlet inn over $730k i et av årets mest vellykkede tokensalg. Det har solgt over 73 millioner tokens på mindre enn en måned, noe som signaliserer at det er stor etterspørsel etter tokenet.

Chancer er et selskap som prøver å forstyrre den raskt voksende industrien innen sportsbetting og prediksjon. Utviklerne lager en spillplattform som vil bli drevet ved hjelp av blockchain-teknologi.

I tillegg til sportsbetting, vil Chancer-brukere kunne lage sine egne markeder i økosystemet. For eksempel kan en vennegruppe opprette et spillmarked og deretter tjene penger etter hvert som folk plasserer sine spill.

Den andre viktige egenskapen for økosystemet er desentralisering. I motsetning til selskaper som Bwin og DraftKings som kontrolleres sentralt, vil Chancers token-innehavere ha mange avgjørelser å ta. De vil også være med på å dele plattformens overskudd.

Er Chancer et godt kjøp?

Copy link to section

Chancer er en plattform som forstyrrer en enorm industri verdt til milliarder av dollar. Sportsbetting og prediksjon har også milliarder av brukere over hele verden. Derfor, hvis utviklerne lager en god plattform, er det en sannsynlighet for at den vil ta markedsandeler i løpet av de neste årene.

Markedsmuligheten gjør Chancer til et godt token å investere i. Det er imidlertid også risikoer ved å investere i tokenet. For eksempel er det regulatoriske risikoer, som vi så med de nylige SEC-søksmålene mot Coinbase og Binance.

Som en del av disse regulatoriske risikoene er det en mulighet for at noen amerikanske børser vil være redde for å notere den. Likevel tror jeg at mulighetene oppveier risikoen foreløpig. Tidligere har vi sett noen bittesmå kryptovalutaer som Pepe og Keke stige etter debuten. Derfor bør du tildele bare en liten prosentandel av midlene dine til Chancer og andre tokens. Du kan kjøpe Chancer-forsalget her.