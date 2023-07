Elsker du å handle eller oppnå suksess ved å engasjere deg i trading aktivitet? Sjansen er stor for at du har brukt mye tid på å mestre ferdighetene. Men tenk på hvor innflytelsesrik en plattform som lar deg bli en vellykket trader kan gjøre med din handelsreise. AltSignals har generert handelssignaler siden det ble opprettet i 2017, med nøyaktighetsrater på gjennomsnittlig 64 %. Plattformen utvides nå og vil inkludere AI for å øke kvaliteten på signalene. Siden lanseringen av et forhåndssalg av $ASI-token, som vil drive AI-plattformen, har investorer kjøpt mer enn $1,171 millioner i tokens.

Forstå AltSignals og dens AI-handelstjeneste

Copy link to section

AltSignals er en britisk-basert handelssignaltjeneste som genererer handelssignaler av høy kvalitet i valuta-, krypto- og aksjemarkeder. Den har brukt en velprøvd AltAlgo™-indikator for å generere kvalitetssignaler som har sett medlemskapet øke til over 52 000 tradere på Telegram. AltSignals har generert mer enn 3 782 signaler, og samlet inn utrolige $2,2 millioner i handelsinntekter.

På grunn av suksessen ønsker AltSignals’ erfarne og profesjonelle forhandlere å benytte seg av AI. Dette er et nytt område som begynner å bli populært i handelsverdenen. AI hjelper til med prediktiv analyse ved å raskt samle inn data fra forskjellige kilder for å gjøre det mulig for handelsmenn å generere kvalitetssignaler.

AltSignals AI-handelstjeneste vil bli drevet av blokkjeden, med selskapet som lanserer en ny plattform kalt ActualizeAI. Du må bli medlem av ActualizeAI for å nyte fordelene, inkludert handelssignaler. Investorer vil kjøpe $ASI og bli med på AI-vognen innen trading.

Hva er fordelene med å investere i ActualizeAI?

Copy link to section

Å investere i ActualizeAI betyr å ta en posisjon i $ASI. Tokenet har et stort potensial til å eksplodere i verdi ettersom det driver en allerede vellykket handelssignaltjeneste. Med blockchain vil AltSignals bli tilgjengelig for flere investorer. Det betyr at verdien av $ASI kan stige, og generere avkastning for innehaverne.

Utover spekulasjoner, leverer $ASI verdi gjennom handelssignaler. Det er som å lene seg på soldatene til en gigant, der investorer får signaler fra et kvalifisert AltSignals-team. Det er også handelsturneringer og konkurranser der medlemmer lærer, skjerper ferdighetene sine og blir belønnet med $ASI.

AltSignals ønsker også å gjøre sin plattform brukerstyrt. Investorer vil bruke sine tokens til å stemme på styring og diktere retningen til plattformen. I fremtiden vil investorer ha tilgang til fremtidige AI-drevne produkter og eksklusive forhåndssalg.

Er AltSignals en god langsiktig investering

Copy link to section

Svært få prosjekter gjør et kutt når de vurderer alternativer for langsiktige investeringer. Et av kriteriene for å avgjøre om en eiendel er verdig til langsiktig beholdning er inntjeningspotensialet og evnen til å levere verdi år etter år.

Ser vi på AltSignals, har prosjektet levert verdi i et halvt tiår. Også handelsverdenen forbedres daglig, med flere instrumenter lagt til. Det betyr at AltSignals bare kan bli bedre til å levere langsiktig verdi.

Av de to grunnene ovenfor kan AltSignals være egnet for langsiktige investeringer. Kraften til verdsatt tjeneste, blokkjeden og AI-applikasjonen vil gjøre det mulig for AltSignals å vokse.

Hvor attraktiv er $ASI nå?

Copy link to section

Nylanserte tokens har stort potensial, med priser som stiger opptil 10 ganger innen måneder etter lansering. $ASI faller inn i denne kategorien, siden verdien fortsatt er uutnyttet.

$ASIs attraktivitet understrekes også av den lave verdsettelsen. Tokenet er fortsatt på forhåndssalg, og prisen er veldig lav. Kryptopriser har en tendens til å skyte i været når eiendelene er notert på børser. Dermed kan $ASI være attraktivt for investorer som ønsker å samle det før verdien øker på noteringen.