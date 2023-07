Torsdag markerte en stor dag for kryptomarkedet.

Dommer Analisa Torres ved en amerikansk distriktsdomstol avgjorde i dag at «XRP» ikke er et verdipapir – og overlot en stor seier til Ripple Labs i sin juridiske kamp med Securities and Exchange Commission som Invezz tidligere har rapportert om.

Ripples-nyhetene bidro til å løfte kryptoprisene i dag

Bare timer etter avgjørelsen gjenopptok både Coinbase og Kraken handel med XRP som nesten doblet seg i verdi torsdag. Utviklingen er spesielt betydelig siden det nevnte SEC-søksmålet hadde Ripple under beleiring i omtrent tre år.

Men bedre sent enn aldri. Kjennelsen til fordel for Ripple i dag tjente til å gi håp til slike som Coinbase og Ripple som for tiden også er opp mot Securities and Exchange Commission.

Bitcoin klatret over $31 500 etter rettsavgjørelsen, og Ethereum overgikk det psykologisk betydelig nivået på $2 000, noe som tyder på at optimismen sprer seg over hele kryptoøkosystemet.

Det er derfor tenkelig at det til slutt vil være til nytte for de kommende kryptoplattformene som Chancer.com også.

Chancer har som mål å forstyrre spillmarkedet

Chancer er en blokkjedebasert bettingplattform som lar deg lage ditt eget marked for sport til politikk og alt i mellom.

Den tar sikte på å forstyrre spill og digital spilling – et marked på 90 milliarder dollar som forventes å vokse med en sammensatt årlig rate på 10 % i de kommende årene. Grunnleggerne av Chancer.com forutser at det til slutt vil bli et desentralisert nettverk som er tryggere enn jevnaldrende.

Men det beste er at denne peer-to-peer-spillplattformen drives av et innfødt $CHANCER-token. Det er viktig fordi å investere i dette BSC0-tokenet skaper en ekstra kilde til potensiell fortjeneste i tillegg til å opprette og delta i tilpassede spill.

$CHANCER er for øyeblikket i forhåndssalg. For ytterligere detaljer og informasjon om hvordan du investerer i det, besøk prosjektets nettside her.

$CHANCER token kan dobles herfra

Som alle kryptoaktiva, hvor mye en $CHANCER-token er verdt avhenger av tilbud og etterspørsel.

Prosjektet ble lansert 13. juni. På bare én måned har den samlet inn mer enn 0,75 millioner dollar ved å selge sitt opprinnelige token. Så det er rimelig å si at etterspørselssiden av ligningen ser sterk ut.

Enda viktigere, som nevnt ovenfor, er den i forhåndssalg når den skrives og vil til slutt gå live på de anerkjente kryptobørsene – en hendelse som vanligvis har en tendens til å hjelpe et kryptotoken med å låse opp neste etappe.

$CHANCER er for øyeblikket verdt $0,01 og forventes å gå for $0,021 ved slutten av forhåndssalget, noe som i hovedsak betyr at tokenet kan mer enn dobles herfra.

Viktige katalysatorer for Chancer-tokenet

Merk at Ripple-nyhetene på torsdag ikke er en frittstående katalysator for kryptovalutaer. Jacobi Asset Management, etter mye forsinkelse, er nå satt til å lansere en Spot Bitcoin ETF i Europa i år, ifølge Financial Times.

Over Atlanterhavet har finansstormer som BlackRock også søkt om et slikt børshandlet fond i USA som mange tror vil få godkjenning fra SEC med tanke på den plettfrie meritten til kapitalforvalteren når det kommer til å vinne et «fortsett». ” for ETFer.

Etterspørselen etter en Spot Bitcoin ETF er viktig da den signaliserer institusjonelle investorers interesse for kryptoaktiva.

Så er det selvfølgelig Fed-kortet. Tidligere denne uken rapporterte Bureau of Labor Statistics inflasjonen opp med 3,0 % på årsbasis for juni, noe som skapte i det minste et visst rom for sentralbanken til å vurdere å revurdere om den faktisk ønsker å øke to ganger til mens den telegraferte nylig.

Etter hvert som FOMC begynner å bli mildere overfor pengepolitikken, kan investorer vende seg mer aggressivt til risikohandlene, og det inkluderer kryptovalutaer som $CHANCER-tokenet.

Endelig er NFL- sesongen over oss. Den relaterte økningen til sportsbetting og digital spilling vil sannsynligvis også drive flere brukere til Chancer.com.

For å finne ut hvordan du kjøper $CHANCER-tokenet i noen få enkle trinn, besøk prosjektets nettside her.