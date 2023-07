Kina har blitt en av de første nasjonene til å regulere teknologien som driver kjente tjenester som ChatGPT, etter å ha publisert nye regler for generativ kunstig intelligens (AI). Dette fulgte Elon Musks onsdagskunngjøring om debuten til xAI, et nytt AI-selskap som vil fokusere på å forstå “universets sanne natur.”

Den beste internettvakthunden i Kina, Cyberspace Administration of China, avduket torsdag et sett med oppdaterte regler for å regulere det eksploderende markedet som har fanget oppmerksomheten til hele verden. Forskriften trer i kraft 15. august.

Kina AI “midlertidige tiltak”

Den publiserte versjonen, som omtales som «midlertidige tiltak», ser ut til å ha løsnet flere tidligere annonserte bestemmelser i forhold til et foreløpig utkast som ble utgitt i april. Dette tyder på at Beijing ser en mulighet i utviklingsindustrien ettersom nasjonen forsøker å gjentenne økonomisk vekst for å skape arbeidsplasser.

Bare forrige uke ble fintech-giganten Ant Group bøtelagt i underkant av 1 milliard dollar av kinesiske regulatorer. Imidlertid ser det ut til at det kan være den siste kinesiske giganten som møter regulatorenes fulle kraft om AI. Et stort antall kinesiske teknologigiganter, inkludert Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: BABA), Baidu Inc (NASDAQ: BIDU) og JD.COM (NASDAQ: JD) jobber for tiden med å frigjøre sine egne AI-chatbots.

I første omgang vil regelverket kun gjelde tjenester som tilbys til allmennheten i Kina. Unntak gjelder teknologi opprettet i forskningsinstitusjoner eller beregnet på brukere i utlandet. Den nye loven har gjort unna bøter på så høye som 100 000 yuan ($14 027) for brudd.

Generative AI-tjenesteleverandører vil imidlertid bli pålagt å utføre sikkerhetsvurderinger og registrere algoritmene sine hos myndighetene hvis deres tjenester er i stand til å påvirke opinionen eller kan “mobilisere” publikum.

Elon Musks xAI-selskap

Samtidig har Elon Musk, grunnlegger og administrerende direktør for Tesla, SpaceX og Twitter, annonsert lanseringen av xAI med sikte på å «forstå universets sanne natur». På fredag ga Musk og teamet hans flere detaljer i en live Twitter Spaces-chat om virksomheten.

Teammedlemmene til xAI har jobbet med prosjekter som DeepMinds AlphaCode og OpenAIs GPT-3.5 og GPT-4 chatbots. De er tidligere ansatte i DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Twitter og Tesla Inc (NASDAQ: TSLA).

Musks xAI vil konkurrere med ledende AI-chatbots som ChatGPT, Bard og Claude, selskaper som OpenAI, Google og Anthropic.

Nyheten om Musks AI-selskap kom først i april, sammen med rykter om at Musk hadde kjøpt tusenvis av GPU-prosessorer fra Nvidia for å drive en potensiell stor språkmodell. Under et innspilt intervju på Fox News Channel samme måned diskuterte Musk ideene sine for et nytt AI-verktøy kalt “TruthGPT” og la til at han var bekymret for at eksisterende AI-selskaper favoriserte “politisk korrekte” systemer fremfor andre.

