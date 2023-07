Kunstig intelligens har virkelig vært en velsignelse for som nå er opp omtrent 18 % hittil i år. Likevel tror mange at den nye teknologien kun er i de tidlige omgangene.

Expert deler sitt syn på AI

Reid Hoffman – medgründeren av Inflection AI forventer at effekten av maskinlæring og naturlig språkbehandling etter hvert vil spre seg på tvers av sektorer og bransjer. I et nylig intervju med CNBC sa han:

AI er den nye industrielle revolusjonen, den kognitive revolusjonen. Den gode nyheten er at AI kan være en del av løsningen. Det vi bør ønske oss er at AI skal hjelpe alle med hva de enn gjør.

Kunstig intelligens er allerede et marked for 200 milliarder dollar. Ifølge Statista vil den imidlertid vokse rundt ti ganger ved slutten av tiåret til nesten 2,0 billioner dollar.

Det kan tenkes at økende fokus og den påfølgende raske veksten i AI vil være til nytte ikke bare for de konvensjonelle navnene, men også de kommende prosjektene som Shiba Memu.

En kort introduksjon til Shiba Memu

Shiba Memu er en blokkjedebasert plattform som er forpliktet til å utnytte kunstig intelligens for å skape et markedsføringskraftverk.

Det som skiller dette kryptonettverket fra sine jevnaldrende er selvforsyningen. Shiba Memu er avhengig av AI for ikke bare å lage reklameinnhold for seg selv, men også markedsføre det over hele internett.

Alt i alt kan den blokkjedebaserte plattformen alene «gjøre arbeidet til 100 markedsføringsbyråer», i henhold til whitepaperen på nettstedet.

Enda viktigere, Shiba Memu er drevet av sitt eget innfødte meme-token – SHMU. I motsetning til en gjennomsnittlig, løpende meme-mynt, er prisen ikke helt prisgitt kortsiktige hype-sykluser.

SHMU har i stedet som mål å posisjonere seg i kunstig intelligens for å skape langsiktig appell.

Er det verdt å investere i Shiba Memu (SHMU)

AI meme-tokenet er for øyeblikket i et åpent forhåndssalg som vil vare i åtte uker.

Bare på omtrent en uke har Shiba Memu solgt over 28 millioner tokens totalt for å skaffe $0,86 millioner, noe som tyder på solid etterspørsel etter SHMU og skaper et ganske rosenrødt bilde for de tidlige investorene.

Merk at kryptomynten tar sikte på å utnytte den raske veksten i meme-tokenmarkedet som gikk fra $0 i 2020 til mer enn $20 milliarder i første kvartal 2022. Men det beste er at prisen på Shiba Memu øker hver dag. Den koster $0,0131 på pressetidspunktet og vil fortsette å øke med $0,000225 per dag til den når $0,0244.

SHMU forventes å gå live på den første kryptobørsen i tredje kvartal i år. Det er viktig med tanke på at oppføring har en tendens til å være en meningsfull medvind for krypto-tokens.

Shiba Memu vil også lansere sitt AI-dashboard tidlig neste år, hvor det vil samle inn tilbakemeldinger fra fellesskapet for å tenke nytt om sine markedsføringsstrategier. Hvis forslaget ditt til forbedring blir akseptert, vil du motta ytterligere SHMU-tokens i retur – en annen måte å tjene penger på.

SHMU kan dra nytte av en utvinning av kryptomarkedet

Bortsett fra å dra nytte av rask vekst i kunstig intelligens og meme-myntmarkeder, kan Shiba Memu også dra nytte av en fortsatt bedring i kryptomarkedet for øvrig.

Tidligere denne uken overrakte en amerikansk dommer seier til Ripple i et langvarig SEC-søksmål, og slo fast at “XRP”-tokenet ikke er en sikkerhet (les mer). Mange kalte nyhetene en stor gevinst for kryptoområdet for øvrig.

XRP doblet seg nesten i verdi etter rettsavgjørelsen, mens Bitcoin og Ethereum også nådde nye høyder.

På toppen av det bekreftet Financial Times torsdag at Europas første Spot Bitcoin ETF er satt til å gå live senere i år. Kapitalforvaltere, inkludert BlackRock, venter for tiden på godkjenning for et Bitcoin-børshandlet fond også i USA, som forventes å være en annen vesentlig fordel for kryptomarkedet for øvrig.

Til slutt kan investorer i økende grad gå tilbake til risikohandler, inkludert kryptoaktiva, ettersom den amerikanske sentralbanken avslutter sin renteøkningssyklus. Alle disse utviklingene sammen kan bidra til ytterligere å styrke kryptomarkedet og, innenfor det, også Shiba Memu.

