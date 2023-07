Forhåndssalget av den nye Shiba Memu, en ny kunstig intelligens (AI) drevet meme-mynt, tar fart for hver dag, midt i en positiv meme-myntmarkedsstemning ledet av Doge Killer (LEASH) som har økt med 36 % den siste uken.

Meme-myntmarkedet har eksplodert med markedsverdien som har vokst fra $0 tidlig i 2020 til over $20 milliarder tidlig i 2022. Hovedårsaken bak den eksponentielle eksplosjonen i mememyntmarkedet er det økende antallet meme-myntprosjekter som har gått foran for å tiltrekke seg mye av hype.

Hva er Doge Killer?

Doge Killer (LEASH) er en av de mange meme-myntene med hundetema. Tokenet ble lansert for å konkurrere med Dogecoin (DOGE) som tok kryptomarkedet med storm i 2021.

LEASH er en del av Shiba Inu (SHIB) -økosystemet sammen med en annen kryptovaluta kalt Bone ShibaSwap (BONE). Doge Killer aktualiserte Shiba Inus kallenavn “Dogecoin Killer”, og det har opprettholdt det slagordet til dags dato gjennom sitt voksende fellesskap og massive prisstigning som har sett prisen hoppet over $417, langt over alle meme-mynter.

Doge Killer (LEASH) prisprediksjon

Selv om Doge Killers pris er ned 9,6 % i dag, har meme-mynten vært på en veldig sterk bullish trend de siste syv dagene som har sett prisen på den gå over $410.

Et flertall av tekniske indikatorer inkludert de eksponentielle glidende gjennomsnittene (EMA) peker mot en bullish LEASH-trend i det minste de neste dagene.

LEASH må imidlertid holde seg over $388,85-nivået for at den skal ha en sjanse til sitt første store motstandsnivå på $454,57. Hvis den stiger over $454,57 og opprettholder et betydelig prisoppgang, kan den teste det neste store motstandsnivået på $524,66 og til og med ha en sjanse til $618,57.

Men hvis Doge Killer-prisen faller under $388,85, kan den falle mot det andre store støttenivået på $295,19.

I følge markedsanalysen er 14-dagers relative styrkeindeks (RSI) for LEASH for tiden 68,33, noe som indikerer naturlige forhold i markedet uten å bli oversolgt eller overkjøpt. Tilsvarende er det ukentlige diagrammets relative styrkeindeks (RSI) på 44,77, noe som også indikerer naturlige forhold i markedet.

Hva er Shiba Memu?

Shiba Memu (SHMU) er en meme-mynt som tar sikte på å utnytte både markedets hype rundt kunstig intelligens (AI) og den nåværende meme-myntmani.

Shiba Memu bruker AI-basert programvare for å lage sin egen PR, markedsføre seg selv på relevante fora og lære av vellykkede markedsføringsteknikker. Shiba Memu-mynten vil utvikle seg over tid, og bli gradvis mer intelligent og potent etter hvert som den beveger seg mot å dominere kryptovalutamarkedet.

Ved å kombinere de to teknologiene (blockchain og AI) posisjonerer Shiba Memu seg på et overlegent nivå sammenlignet med andre Shiba-tema meme-mynter. I tillegg gir dens selvforsyning og fullstendige åpenhet investorer et spesielt potensial ved å bruke AI til å forbedre markedsføringsevnene.

Shiba Memu forhåndssalg

Shiba Memu er for tiden i utviklingsstadiet og venter på sin mainnet-lansering i Q1 2024. Teamet bak prosjektet har allerede lansert Shiba Memu-tokenet på Ethereum og Binance Smart Chain (BSC) blokkkjeder.

Teamet gjennomfører nå et forhåndssalg for det opprinnelige tokenet, SHMU, som har blitt tildelt 85 % av den totale SHMU-tokenforsyningen.

I tillegg, ved å fullføre forhåndssalget av Shiba Memu-tokenet, sikter teamet også på å få tokenet oppført på en desentralisert børs og lansere et innsatsprogram for å oppmuntre til fellesskapsdeltakelse og engasjement innen utgangen av tredje kvartal 2023.

SHMU-verdien er satt til å dobles i pris gjennom forhåndssalget. Det startet på $0,011125 og det forventes å ende på $0,0244. På pressetidspunktet gikk en SHMU for $0,012475, med en prisendring satt til å finne sted i løpet av de neste 10 timene.