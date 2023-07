Når Shiba Inu går i stå, kan Shiba Memu bli den neste store tingen

Shiba Inu- prisen har hatt et utfordrende år da investorer fokuserer på andre nyere meme-mynter. SHIB ble handlet for $0,0000080 på mandag, hvor den har vært de siste dagene. Alt i alt er denne prisen mye lavere enn det høyeste til nå på $0,000015.

Shiba Inu løyper Pepe

Tradisjonelle meme-mynter som Shiba Inu og Dogecoin har alle prestert dårligere enn Pepe i år. Pepe har hoppet med mer enn 300 % de siste tre månedene, mens Shiba Inu har falt med over 25 % i samme periode.

Pepe samlet seg da investorer begynte å fokusere på nyere meme-mynter da tradisjonelle mistet dampen. Faktisk har Dogecoin, Dogelon Mars og Floki Inu alle vært under press i år. Pepe, på sin side, tjente på frykten for å gå glipp (FOMO) ettersom nyhetsrapporter om nye millionærer spredte seg.

I alt har Pepe gått fra ingenting på noen få måneder til en av de største kryptovalutaene i verden. Markedsverdien har hoppet til over 605 millioner dollar mens det daglige volumet av tokenet har steget. Pepe er vanligvis en av de mest populære tokens i sosiale medier og CoinMarketCap.

Shiba Inu har slitt selv mens utviklerne jobber med den største oppgraderingen i nettverkets historie. Utviklerne jobber med Shibarium, et lag-2-nettverk som vil gjøre økosystemet mye raskere og billigere. Shibarium vil bli lansert i august.

Shiba Memu kan bli den neste store tingen

Ettersom Shiba Inu og Dogecoins momentum avtar, er det tegn på at Shiba Memu kan bli den neste store tingen innen krypto. Shiba Memu, en ny meme-mynt, har allerede samlet inn over $900k på mindre enn tre uker.

Utviklerne kjører for tiden den første fasen av token-salget. Den unike tilnærmingen til tokensalg ser at prisen på hvert token øker i løpet av noen få timer. I skrivende stund handlet hver SHMU for 0,013285 USDT mens den neste vil være 0,014050 USDT. I alt har utviklerne samlet inn $901.261. Du kan kjøpe tokens her.

Shiba Memu har evnen til å forstyrre Shiba Inu og Dogecoin på grunn av sin tilnærming. Skaperne kombinerer to populære temaer: meme-mynter og kunstig intelligens . Målet deres er å skape et ustoppelig selvforsynt markedsføringskraftverk.

Ved å bruke AI håper utviklerne å ha en plattform som kan generere mer innhold enn en tabloid på daglig basis. Dette innholdet vil bli publisert på tvers av ulike medier.

Er det trygt å kjøpe Shiba Memu-tokens?

Shiba Memu vinner frem blant utviklere og kryptoinvestorer, noe som fremgår av forhåndssalgsvolumet. Derfor er det en mulighet for at tokenet vil ta fart når tradere søker å få den neste store tingen i kryptoindustrien. Siden Shiba Inus æra har mange detaljhandlere håpet å få med seg den neste store tingen.

En annen grunn til at Shiba Memu sannsynligvis vil stige er at det er tegn på at inflasjonen i USA har falt mens arbeidsmarkedet har myknet opp. Som et resultat er det en mulighet for at Fed vil sette renteøkningene på pause snart.

Også kryptoindustrien fikk utsettelse etter delseieren til Ripple Labs i en amerikansk domstol. Dommeren avgjorde at XRP ikke var et verdipapir.

Det er imidlertid alltid risikabelt å investere i forhåndssalgs-tokens siden risiko/belønningsforholdet vanligvis er høyt. De ekstreme situasjonene er at token kan gå til null eller klatre.