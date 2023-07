Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for å få de siste oppdateringer >

Når det kommer til meme-mynter, er det ikke mange som kan hevde å ha hypen som for tiden omgir det nye hundebaserte meme-tokenet Shiba Memu (SHMU). I et år hvor mememania har fått et stort skifte i popularitet, har slike som Pepe, Floki Inu og Doge Killer vært store hits.

Imidlertid kan ingen skryte av det geni som Shiba Memu er – som er dens integrasjon av blokkjede og kunstig intelligens (AI) for å presse grensene for hva som er mulig i markedsføringsstrategien. Kan dette se det nye kryptotokenet velte nåværende meme-ledere som det beste hundebaserte tokenet i byen?

Den eksplosive karakteren til token-forsalget antyder at investorer kan være overbevist om at det vil gjøre det. Sjekk fremdriften her.

Meme-mynter er et blomstrende marked

Kryptovaluta gir for tiden en sunn dose bullish sentiment, takket være optimismen som ble injisert i markedet av BlackRock og flere andre Wall Street-kapitalforvaltere. Reguleringsfronten er fortsatt en grå sky i horisonten, og det er noe investorer er klar over. Imidlertid er den generelle følelsen akkurat nå at en ny oksesyklus kommer til syne.

Midt i disse utsiktene er det faktum at en av årets største trender innen krypto har vært meme-mynter. Faktisk er meme-markedet som var nesten $0 i 2020 nå en blomstrende industri på $20 milliarder – med rom for enda mer vekst.

Globalt revolusjonerer kunstig intelligens alt med teknologigiganter som Google og Microsoft som satser stort på potensialet for å skape enda mer interesse, ikke bare i mainstream-sektoren, men også på tvers av kryptovaluta.

Shiba Memu ønsker å ta denne plassen til et nytt nivå gjennom sin unike tilnærming som kombinerer AI og blockchain. Markedsføringskraftsenteret det bygger er tilsynelatende ulikt noe som er sett for seg i krypto før.

Hva er Shiba Memu?

Shiba Menu er et nytt kryptomeme-token drevet av kunstig intelligens, som whitepaperet beskriver som teknologi som gir plattformen markedsføringsgeniet til 100 byråer. Kort sagt, Shiba Memu lager en selvforsynt markedsføringsmaskin som vil utnytte blockchain og AI for å levere viral-lignende synlighet for det opprinnelige SHMU-tokenet.

Det er en strategi som kan være til fordel for myntens verdi og se Shiba Memu snu konkurrenter ettersom den blir et av meme-prosjektene med et langsiktig investeringspotensial.

Shiba Memus unike tilnærming

Tenk på et kryptonettverk som er i stand til å lage sine egne PR-er og med snikskytterlignende presisjon levere seg til verden via innlegg på sosiale medier og andre fora. Det er det denne nye meme-mynten lover.

I motsetning til rivaliserende meme-mynter som drar nytte av kortsiktige hype-sykluser, målretter Shiba Memu langsiktig appell. Whitepaperen ser for seg bruk av maskinlæring og NLP-funksjoner (natural language processing) for å ligge i forkant av spillet. I følge detaljene på nettstedet vil dette inkludere reimagining av markedsføringsstrategiene og innlemme tilbakemeldinger fra fellesskapet via AI-dashbordet.

Den interaktive tilnærmingen vil også se SHMU-innehavere tjene tokens når det AI-drevne systemet vedtar et av deres forbedringsforslag.

Hva er forhåndssalgsprisen til Shiba Memu?

Shiba Memus forhåndssalg er et 8-ukers åpent arrangement som vil se 85% av den totale forsyningen på 1 milliard SHMU solgt. Det nylig lanserte token-salget har tatt bransjen med storm, med tidlige investorer som øser over 25 millioner tokens verdt mer enn $478k på mindre enn en uke.

Investorer som ønsker å posisjonere seg nå ved å delta i forhåndssalget har en mulighet til å kjøpe SHMU til noe som kan være enorme rabatterte nivåer. I motsetning til andre forhåndssalgsarrangementer, hvor prisene øker etter hvert trinn, vil Shiba Memus pris øke daglig kl. 18:00 GMT.

For øyeblikket er SHMU priset til $0,0127 og vil fortsette å dobles hver dag på det angitte tidspunktet gjennom forhåndssalget til det når $0,0244. Den daglige økningen er fastsatt til $0,000225.

Merk at du kan kjøpe SHMU med ETH, BNB, USDT og BUSD.

Kan Shiba Memu overgå nåværende meme-myntledere?

Hvis markedsforholdene stemmer overens og suksessen til kryptomeme holder seg midt i potensielt bransjedefinerende markedsføringsstrategier til Shiba Memu, er det mulig at SHMU vil skyte i været. Kan det overgå slike som Pepe, Shiba Inu og Dogecoin? Det kunne.

Drømmescenariet er hvis SHMUs verdi skyter i været når tokenet går live på børser etter at 8-ukers forhåndssalg er over.

Et annet løft kan være utviklingen og leveringen av Shiba Memu AI-dashbordet – sett på som en sentral drivende faktor i markedsføringsstrategien. I følge veikartet skal SHMU være notert på sine første store børser i Q3 2023, mens det etterlengtede AI-dashbordet vil lanseres tidlig i 2024.

Investorer må imidlertid merke seg at krypto i stor grad forblir spekulativ og en rekke faktorer kan snu markedsforholdene og utslette gevinster. Å være smart som investor er en egenskap som ikke kan fremheves nok.

Finn mer om Shiba Memu-tokenet fra deres whitepaper og forhåndssalgsside.