Kunstig intelligens (AI) har blitt en av de største voksende næringene i år. Det er forventet å påvirke nøkkelsektorer i økonomien som musikk, innhold og arbeid. Som et resultat har mange store selskaper gitt ut sine AI-planer.

Apple lanserer Apple GPT

Microsoft har investert tungt i ChatGPT og tilbyr nå AI-verktøy til detalj- og bedriftskunder. Som min kollega skrev om her, ga selskapet ut prisene på produktene sine denne uken. Elon Musk har lansert xAI, et selskap som søker å investere i industrien.

Det samme gjelder for selskaper som Meta Platforms, Baidu og IBM. Nå sies det at Apple jobber med sitt eget AI-verktøy når det prøver å konkurrere med pionerene i bransjen som Microsoft og Google. Ifølge Bloomberg har Apple bygget sin egen språkmodell og lansert Apple GPT internt.

Det er uklart om Apples produkt vil forstyrre eksisterende plattformer, som er i en polposisjon. ChatGPT brukes nå av millioner av mennesker over hele verden. På samme måte vokser antallet Alphabets Bard-produkt.

Apple har imidlertid en fordel. For det første har den en stor brukerbase globalt. Den installerte basen har økt til over 2 milliarder mennesker. Apple er også kjent for å være mer metodiske i sine produktlanseringer. Historisk sett er ikke selskapet kjent for å være det første som lanserer et produkt.

AltSignals tokensalg fortsetter

I mellomtiden kjøper kryptoinvestorer fortsatt AltSignals, en ny kryptovaluta innen kunstig intelligens. AltSignals er et selskap som søker å forstyrre finansnæringen ved å bruke avanserte AI-modeller.

I motsetning til mange andre prosjekter er AltSignals allerede et lønnsomt selskap med tusenvis av brukere fra hele verden. Den nåværende versjonen av plattformen er avhengig av tradisjonelle tekniske analysemodeller som glidende gjennomsnitt og MACD.

Selv om disse modellene fungerer bra og gir sterk avkastning, tror utviklerne at å innlemme AI i plattformen vil gi mer avkastning. Den nye versjonen vil inkludere teknologier som naturlig språkbehandling (NLP), maskinlæring og prediktiv modellering i markedet.

Som et resultat har tusenvis av investorer allokert kapital til token-salget. Data viser at den andre fasen av salget har samlet inn over 1,1 millioner dollar fra investorer. Målet med denne fasen er å samle inn 2,2 millioner dollar.

Utviklerne vil deretter øke prisen på hvert ASI-token med 12,05 % i neste trinn. Dette betyr at kjøpere av første og andre trinn automatisk vil se verdien av sine tokens hoppe. Du kan kjøpe AltSignals-tokenet her.

AltSignals rir på AI-bølgen

En av de viktigste grunnene til å investere i AltSignals er at AI-aktiva gjør det bra i år. Nvidia, som leverer GPUer for AI-industrien, har oppnådd en markedsverdi på over 1 billion dollar. Microsofts aksjer har steget til rekordnivåer, og analytikere mener at det er mer oppside.

Det samme skjer i kryptoindustrien, der de fleste AI-tokens som SingularityNET og Fetch AI har hoppet med mer enn 500 % i år. Det viktigste er at AltSignals er i en bransje som vokser raskt. Det forventes å nå over 2 billioner dollar innen 2030. Derfor vil pionerer som AltSignals være på et godt sted å lede denne veksten.