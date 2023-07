Det sies at store muligheter aldri banker på døren to ganger. Uansett hvor sant det kan være, kan Shiba Memu være en av de beste meme-kryptovalutaene i 2023 og utover. Glem de mye hypede meme-tokenene drevet av pump-and-dump. Shiba Memu har produktet som kreves for å lykkes i en meme-scene. Men hva er dette meme-tokenet som brøt inn i forhåndssalget for dager siden og samlet inn mer enn $994 000?

Hva er Shiba Memu, og hvordan fungerer det?

Når Shiba Memu nevnes, bringer det minner om forgjengeren Shiba Inu. Det bør bringe slike sammenligninger på grunn av den lignende konnotasjonen “Shiba” relatert til en japansk hund. Det brukes ofte som tema eller symbol for meme-kryptovalutaer som Shiba Inu og Dogecoin. Og så Shiba Memu er en meme-kryptovaluta.

Shiba Memu ønsker å bli den beste hunden blant sine jevnaldrende. Den skiller seg ut ved å være en selvopprettholdende meme-kryptovaluta. Prosjektet bruker AI til å drive sine saker. Som du kanskje allerede vet, er AI i ferd med å bli det foretrukne verktøyet for å oppnå mer for mindre. Den kan tilpasse meldinger, utvinne data for prediktiv analyse og behandle og konvertere informasjon til brukbare formater.

Ved å bruke AI vil Shiba Memu markedsføre seg selv, surfe på internett for den mest kreative reklamen og levere skreddersydde meldinger. Den kan generere PR rundt seg selv og ta på seg jevnaldrende og skape meme-hype. Shiba Memu-teamet mener prosjektet kan gjøre mer enn 100 markedsføringsbyråer til sammen. Alt dette er mulig da Shiba Memu aldri sover og jobber døgnet rundt. Som sådan er potensialet for prosjektet høyt, på grunn av kraften til AI.

Shiba Memu har også et AI-dashbord. Brukere kan se de siste markedsføringskampanjene, stille spørsmål til AI-roboten via dashbordet og gi tilbakemeldinger og forslag. Programvaren kan også utføre sentimental analyse for å forutsi fremtidig markedsbevegelse for skreddersydd markedsføring.

Shiba Memus spådom i 2023 og 2024

Vi har alle sett kraften i hype-drevne kryptovalutaer. DOGE og Shiba er noen gamle hunder som har overgått forventningene, i det minste positive nyheter. Begge kryptovalutaene har blitt mainstream, og har blitt akseptert i kjære handelsbutikker. PEPE kom frem i lyset i året, og steg med flere sifre prosenter.

Shiba Memu har fordelen av å være AI-drevet og bære et verktøy utover bare en meme-etikett. Brukere vil finne nytte i å spørre og få oppdaterte svar. AI tillater også innsats og inntjening gjennom en likviditetspool.

Med det ovennevnte er spådommen for token enorm. 2023 kommer imidlertid for tidlig, da tokenet vil begynne å noteres på store sentraliserte børser i tredje kvartal 2024. Det er da tokenet vil tappe likviditet fra mange brukere og investorer, slik at prisen kan skyte i været. Derfra er en konservativ spådom en firesifret prosentvis prisøkning i pris i 2024. Men hold ut! Kan det være riktig tidspunkt å investere i Shiba Memu.

Shiba Memu prisdynamikk. Er det verdt å kjøpe nå?

Mens Shiba Memu kun er på forhåndssalg, tikker prisen alltid høyere. Prisen på kryptovalutaen øker hver dag klokken 18.00 GMT. Forhåndssalget avsluttes om 8 uker.

I løpet av den 8-ukers forhåndssalgsperioden har tidlige kjøpere tilgang til lave priser på Shiba Memu. Forhåndssalget startet på $0,011125 og koster for øyeblikket $0,014500. På slutten av de åtte ukene vil prisen på SHMU være $0,0244.

Selv med vår spådom om en potensiell prisstigning i 2024, er det verdt å kjøpe tokenet i den tidlige forhåndssalgsfasen. Prisen er lav, og innehavere kan smile når tokenet stiger i løpet av forhåndssalget og når det børsnoteres i 2024.