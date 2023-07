Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for å få de siste oppdateringer >

Å bli en suksessfull trader i forex-, aksje- eller kryptomarkeder krever mange års engasjement gjennom læring og praksis. Men hva med en plattform som forkorter reisen til å bli en vellykket trader og gjør det mulig for en å tjene etter hvert som de lærer? AltSignals ($ASI) har bygget et fellesskap av handelsmenn gjennom sine kvalitetshandelssignaler siden 2017. På grunn av sin suksess introduserer AltSignals en AI-handelsplattform som skal kjøres på krypto. Selskapet åpnet et forhåndssalg og har samlet inn 1,2 millioner dollar på grunn av sterk etterspørsel etter tokenet.

Om AltSignals og AI-iterasjon

Copy link to section

AltSignals har vært i handelsspillet i et halvt tiår. Den Storbritannia-baserte handelssignaltjenesten har over 52 000 medlemmer på Telegram og 1 400 VIP-er. Plattformen har generert over 3 782 signaler, med en gjennomsnittlig nøyaktighet på 64 %. Som sådan har AltSignals vært en blomstrende handelssignaltjeneste.

AltSignals har brukt den velprøvde programvaren AltAlgo™ for å generere sine signaler. Men på grunn av den økende bruken av AI, ønsker selskapet å ta handelsspillet til neste nivå. Teamet tror de kan utnytte kraften til maskinlæring, naturlig språkbehandling, prediktiv modellering og sentimental analyse for å forbedre kvaliteten på signalene de genererer. Bruk av AI vil også gjøre det mulig for teamet å dekke flere handelsinstrumenter og øke investorenes bunnlinjer.

Hvorfor bør du investere i AltSignals?

Copy link to section

AltSignals har vært i markedet i omtrent fem år, og har generert og levert handelssignaler av høy kvalitet. Det er en velprøvd og pålitelig plattform. Å investere i plattformen sikrer investorer at de har å gjøre med en plattform som allerede er vellykket.

AltSignals AI-baserte plattform tilbyr også ytterligere fordeler for investorer. Investorer får tilgang og medlemskap til AltSignals AI-plattform, kalt ActualizeAI. Det gir dem tilgang til handelssignaler for å øke inntektene deres fra aksje-, krypto-, valuta- og CFD-markeder.

For tradere som søker ytterligere kunnskap om handelsverdenen, kan AltSignals være ideelt for dem. Det vil være handelsturneringer og konkurranser hvor investorer lærer av hverandre for å øke kunnskapen om markedet. Investorer som vinner konkurransene blir belønnet med $ASI, i tillegg til ferdighetene de tilegner seg.

En annen måte å vokse med AltSignals er ved å gi og bidra med ideer på plattformen. Dette er ment å desentralisere beslutningsmakt, men vil også tillate investorer å få ny kompetanse innen handel.

AltSignals prediksjon i 2023 og 2024

Copy link to section

AltSignals er allerede i forhåndssalget, men etterspørselen etter token har vært stor. Tokenet er mer enn 53 % utsolgt i den andre fasen av forhåndssalget, med etterspørselen som peker på en potensiell prisstigning når tokenet vises.

$ASI vil bli notert på Uniswap i tredje kvartal, med mer å følge. Tatt i betraktning hvordan andre tokens har steget kraftig etter notering, kan $ASI øke med opptil tresifrede prosenter i 2023. I 2024 kan gevinsten øke etter hvert som AltSignals AI-plattform, ActualizeAI lanseres og flere verktøy kommer. En prisprognose på 1000 % for 2024 er realistisk.

Verdien av $ASI kan bli forsterket av dens deflasjonære tokenomics. Dette er mekanismer for å redusere antall tokens i tilbudet, slik at etterspørselskreftene kan støtte verdien. Med deflasjonsmekanikk bør verdien av $ASI forventes å stige over tid.

Hvor attraktivt er $ASI i forhåndssalg

Copy link to section

$ASI selger for $0,01875 i den andre fasen av forhåndssalget. Prisen var $0,015 i første fase og stiger på hvert trinn. Med våre anslag kan verdien av $ASI skyte i været når tokenet blir listet på kryptobørser.

Å kjøpe token på forhåndssalg er fordelaktig før verdien øker. Det lar investorer kjøpe på et lavt nivå for å maksimere profittpotensialet når tokenverdien stiger.