Dogecoin (DOGE) er fortsatt en av de beste meme-myntene i dag, takket være et stort fellesskap og en topp kjendisfan i Teslas administrerende direktør og Twitter-eier Elon Musk. Men med mynter som Shiba Inu (SHIB), Pepe (PEPE) og Floki Inu (FLOKI) som forsterker meme-myntenes appell til investorer, fortsetter utfordringen for topplasseringen å varmes opp.

Med i kampen er Shiba Memu, et prosjekt som ønsker å skille seg fra andre potensielle DOGE-mordere med en unik tilnærming til meme-tokens. Finn ut mer om Shiba Memu i denne Dogecoin-prisprognosen.

DOGE ser “Scooby Doo”-pump

Dogecoin, som ble lansert i 2013 som den originale mememynten med hundetema, har et av de mest lidenskapelige kryptosamfunnene rundt seg. «Vits»-tokenet er for øyeblikket blant de 10 beste kryptovalutaene etter markedsverdi, og nådde nylig mer enn 5 % da Tesla-sjef Elon Musk igjen twitret om altcoinen.

Musks tweets om Dogecoin har historisk fremkalt reaksjoner fra investorer, med prisen på DOGE og relaterte tokens som SHIB som speiler disse trekkene. Det så ut til å være tilfelle da DOGE steg til sin høyeste pris over $0,73 i mai 2021. Denne gangen møtte okser motstand over $0,07. Imidlertid kan de umiddelbare målene på oppsiden være over 0,1 dollar – mer sannsynlig hvis markedene svinger høyere i medvind som klar regulering og adopsjon.

Spesielt har Twitter fortsatt Dogecoin som betalingsalternativ på plattformen (kildekoden som pekte på Bitcoin har siden blitt slettet). Vil DOGE fortsette å holde på sin meme-myntkrone ved hjelp av sporadiske Musk-drevne tweets? Eller kan Shiba Memu snu den?

Hva er Shiba Memu?

Når det gjelder meme-mynter, planlegger Shiba Memu å utnytte kunstig intelligens og blokkjedeteknologi for å bygge et revolusjonerende, selvforsynt markedsføringskraftverk.

Prosjektets AI-dashbord vil bli drevet av SHMU, et ERC-20-token på Ethereum-blokkjeden. I henhold til whitepaper er den totale tokenforsyningen 1 milliard SHMU, hvorav 85 % er gjort tilgjengelig for forhåndssalg ettersom prosjektet ser ut til å samle et sterkt fellesskap.

For investorer er en ting å merke seg at Shiba Memu-token-salget vil vare i 8 uker. Bortsett fra det vil prisen øke hver dag kl. 18.00 GMT. Det betyr et kort vindu der interesserte kjøpere kan diversifisere porteføljene sine med SHMU.

Er Shiba Memu unik fra andre meme-tokens?

Integreringen av AI-teknologi i meme-mynten er utpekt som en potensiell spillveksler for Shiba Memu. Selv om det er mem-sentrisk, vil det nye AI-drevne prosjektet ikke kreve eller stole på menneskedrevet markedsføringstiltak og hype for trekkraft på tvers av kryptoinvesteringsområdet. I stedet er den designet for å bringe markedsføringsglans til meme.

I hjertet av meme-myntens markedsføringskraftverk vil være dens AI-drevne dashbord.

I følge hvitboken vil tokenets AI Dashboard som for tiden er under utvikling identifisere sine egne markedsføringsstrategier, skrive PR-er og selvmarked på tvers av ulike sosiale nettverk og fora. Dette systemet forventes å gå live i første kvartal av 2024 og vil tilby en ultrainnovativ plattform der alle brukere kan få tilgang til Shiba Memus markedsføringsstrategier.

AI-dashbordet vil utnytte naturlig språkbehandling, prediktiv analyse og personalisering for å hjelpe brukere med å holde seg på toppen av alt Shiba Memu.

Brukere vil også kunne samhandle med andre på tvers av nettverket, koble til og dele markedsoppdateringer i sanntid. De vil også kunne gi tilbakemeldinger og til og med dele forslag som tar sikte på å fremme videre bruk av SHMU.

Er det mulig å tjene mer Shiba Memu etter forhåndssalget?

Å tilføre likviditet til Shiba Memu-bassenget er en av måtene å tjene mer SHMU på.

Også tilgjengelig vil være innsats av tokens, mens investorer sannsynligvis vil finne sjansen til å tjene SHMU når forslagene deres blir vedtatt, et attraktivt tillegg til investeringsmuligheten som følger med det nye meme-tokenet.

Shiba Memu prisprediksjon

Når det gjelder pris, er det vanskelig å si nøyaktig hvordan SHMU vil prestere de neste ett eller to årene. Men med prisen som stiger gjennom forhåndssalget og meme-myntmarkedet fortsatt er en sterk sektor, er det mulig at prisen kan være betydelig høyere enn $0,0244 satt til å være den endelige token-salgsverdien. Hva kan hjelpe SHMU med å prise i 2024-2025?

En markedsføringsmaskin som aldri sover kan være faktoren som ser at prisen på Shiba Memu fortsetter å stige når tokenet lanseres på store børser i 3. kvartal 2024. Sannsynligvis vil også integrasjonen med ledende dApps og plattformer i 1. kvartal 2025 være til hjelp, med dette prospektet som kommer fra en økning i SHMUs nytte og adopsjon.

Den enorme interessen for forhåndssalget, som har samlet inn mer enn 1,04 millioner dollar på mindre enn tre uker, kan også brukes som en potensiell indikator på ytterligere etterspørsel på veien. I dette tilfellet er SHMU over $1 i 2024 mulig, og mål i området $5-$10 kan være på bordet gjennom 2025.

Selv om det er positivt for Shiba Memu, er det viktig å merke seg at utviklingen fortsatt er i en tidlig alder og at prisene ikke kan skyte i været under forhåndssalget. Også når tokens listes på børser, kan andre markedsfaktorer påvirke mulig ytelse.

