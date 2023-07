Gullrushet med kunstig intelligens (AI) samler damp for hver dag etter hvert som flere og flere bedrifter og gründere hopper på vognen. De siste deltakerne er Elon Musks nylig lanserte xAI, som teknologimogulen sa at hovedmålet er å forstå universets sanne natur og Meta Platforms (NASDAQ:FB) Llama 2.

AltSignals, et selskap som er kjent for å levere handelssignaler, jobber også med en AI blockchain-drevet plattform for å strømlinjeforme sin generering av handelssignaler. Det gjennomfører for tiden et forhåndssalg for ASI-tokenet, som er ryggraden i AI-økosystemet. Hvis du er interessert, kan du kjøpe ASI-kryptovalutaen her.

AI-selskaper i USA er enige om å implementere sikkerhetstiltak

Copy link to section

Det har vært økt press for å stramme inn regelverket for kunstig intelligens etter hypen rundt teknologien. Det er en generell følelse av at hvis ukontrollert, vil AI ha en negativ innvirkning på folks liv.

En rekke fylker og regioner jobber for tiden med AI-forskrifter for å sjekke det voksende AI-markedet. Den viktigste lovgivende grenen av EU vedtok nylig EU AI Act, som er den første omfattende forordningen om kunstig intelligens rundt om i verden.

I USA hvor et flertall av de ledende AI-selskapene er hjemmehørende, har syv selskaper blitt enige om å implementere sikkerhetstiltak for å håndtere risikoen som teknologien utgjør. I følge Det hvite hus har syv av de beste selskapene innen kunstig intelligens forpliktet seg til å håndtere risikoen forbundet med AI. Dette vil innebære å evaluere sikkerheten til AI og publisere funnene fra disse evalueringene.

Selskapene inkluderer Amazon (NASDAQ: AMZN), Anthropic, Googles Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL), Inflection, Meta, Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) og OpenAI. Kunngjøringen ble gjort av selskapenes ledere sammen med USAs president Joe Biden.

Flyttingen kommer etter en rekke advarsler angående teknologiens evner.

Det Hvite Hus presser på for AI-forskrifter

Copy link to section

Frykt for spredning av feilinformasjon har blitt reist som et resultat av selskapenes raske utvikling av AI-verktøy, spesielt frem mot det amerikanske presidentvalget i 2024.

I fredagens bemerkninger sa president Joe Biden at de “må være klarøyne og årvåkne med hensyn til truslene som dukker opp fra nye teknologier som kan utgjøre – ikke trenger, men kan utgjøre – mot vårt demokrati og våre verdier.”

I følge Sir Nick Clegg, president for globale anliggender i Meta, har hypen rundt AI «gått noe foran teknologien».

Hva ble de syv AI-selskapene enige om å gjøre?

Copy link to section

Avtalen som er signert av de syv selskapene i Det hvite hus krever at AI-systemer gjennomgår intern og ekstern ekspertsikkerhetstesting før de utgis, vannmerker brukes for å hjelpe folk å gjenkjenne innhold generert ved hjelp av AI, AI-styrkene og svakhetene avsløres, og faren som AI-verktøyene utgjør, undersøkes.

Det hvite hus la til at intensjonen er at folk skal kunne fortelle med letthet når nettinnhold produseres av AI. Presidenten sa at de hadde et seriøst ansvar og at de må få det riktig.

Hvilken innvirkning har avtalen på AltSignals?

Copy link to section

Vel, mens AltSignals ikke var blant de syv selskapene som signerte avtalen, vil eventuelle lover som påvirker bruken av kunstig intelligens definitivt påvirke AI-økosystemet. Til å begynne med må de sørge for at AI-plattformen overholder alle forskriftene som er satt på plass.

Men slik det er nå, har AltSingals vært i drift i over fem år og har ikke hatt noen innkjøringer med regulatorer rundt om i verden, noe som er et flott forslag for investorer som ønsker å kjøpe den nye ASI-kryptovalutaen.