Bitcoin er allerede opp omtrent 80 % for året, men administrerende direktør i Nexo er overbevist om at det fortsatt har mer plass til oppsiden.

Bitcoin kan nå $ 50 000 innen årets slutt

I et nylig intervju med CNBC sa Antoni Trenchev at det var tenkelig for verdens største kryptovaluta å avslutte året mellom $40.000 og $50.000.

Administrerende direktør for kryptoutlånsfirmaet forventer at BTC vil øke når Federal Reserve bekrefter slutten på sin innstrammingssyklus. Det er fordi en mild pengepolitikk har en tendens til å øke interessen for risikoaktiva.

Legg merke til at overordnet inflasjon var bare en prosentandel over Feds mål på 2,0 % i juni (finn ut mer). Det antyder at sentralbanken nå kan være nærmere en pivot. Det er sannsynligvis grunnen til at andre forventer, inkludert professor Carol Alexander, at Bitcoin vil nå $50 000 innen utgangen av 2023. Prismålet signaliserer ytterligere 65 % herfra.

Interessant nok reagerer andre kryptovalutaer vanligvis positivt på styrken i Bitcoin ettersom den er toneangivende. Derfor er det sannsynlig at kommende plattformer som Chancer.com også vil dra nytte av det når BTC låser opp neste etappe.

Chancer setter sammen krypto og tipping

Chancer er først og fremst en sosial bettingplattform – en som er unik ved at den fusjonerer to raskt voksende markeder: kryptovaluta og gambling.

Den er bygget på en blokkjede og drives av et innfødt $CHANCER-token. Å bruke BSC0-tokenet er en billett til å lage og delta i spill på alt du kan tenke deg – det være seg det kommende valget eller kanskje en fotballkamp du planlegger å se med vennene dine.

Husk at Chancer er forpliktet til å bli et desentralisert nettverk. Det betyr at samfunnet til slutt vil spille en større rolle når det gjelder å bestemme dens fremtidige retning. For at du skal kunne praktisere denne retten til å si i kritiske saker knyttet til selskapet, må du eie $CHANCER-tokenet.

På toppen av de nevnte brukstilfellene av det opprinnelige tokenet som for øyeblikket er i forhåndssalg, er $CHANCER også en investering, og prisen varierer basert på tilbud og etterspørsel.

Forhåndssalg av Chancer-token opplever sterk etterspørsel

Chancer har allerede samlet inn nesten 1,0 millioner dollar ved å selge sine BSC0-tokens – en indikasjon på at etterspørselen er sterk, noe som maler et ganske rosenrødt bilde av hva fremtiden kan bringe for den.

Det opprinnelige tokenet forventes å nå $0,021 ved slutten av det nåværende forhåndssalget. Til sammenligning er den for øyeblikket verdt $0,01. Enkelt sagt, $CHANCER anslås å få mer enn 100 % herfra.

På samme måte som tilsvarende tokens, vil kryptotokenet liste seg på bemerkelsesverdige børser når forhåndssalget er over. Det har en tendens til å være en meningsfull katalysator for en digital eiendel og hjelper også mye med prisstigning.

Å investere i nevnte token er ganske enkelt og er godt utdypet på nettsiden her.

NFL-sesongen vil også hjelpe $CHANCER

Husk at kryptomarkedet for øvrig kan dra nytte av flere medvinder fremover.

For eksempel ser USA ut til å være i ferd med å godkjenne en Spot Bitcoin ETF med tanke på at mektige BlackRock Inc har søkt om en. Kapitalforvalteren har en oversikt over ikke å søke om et børshandlet fond før den er nesten helt sikker på at regulatoren ikke vil stå i veien for det. Over Atlanterhavet er Europa klar til å debutere en Spot Bitcoin ETF innen årsslutt også.

På toppen av det er det et par katalysatorer som kan være til fordel for Chancer.com spesielt. Disse inkluderer NFL-sesongen som starter om omtrent en måned. Sportsligaen vil sannsynligvis resultere i en kraftig økning i spill, og den blokkjedebaserte plattformen kan utnytte det med tanke på at den ligger midt i hjertet av gambling og digitalt spill.

Det er viktig å merke seg her at gambling og digitalt spill er verdt 90 milliarder dollar i 2023 og forventes å ekspandere til en CAGR på 10 % i løpet av de neste årene – og Chancer som plattform og dets opprinnelige symbol som investering vil få mer innflytelse på den nevnte markedsveksten.

For mer informasjon relatert til det pågående forhåndssalget, besøk Chancer.com.