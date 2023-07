Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for å få de siste oppdateringer >

USA trenger å akselerere sin omfavnelse av kunstig intelligens og dens integrering i de mange samfunnslag, sier Matt Higgins – administrerende direktør i RSE Ventures.

Kina overgår USA når det gjelder å distribuere AI

På CNBCs ” Street Signs Asia ” siterte Higgins en fersk undersøkelse som antyder at bare 25 % av administrerende direktører i USA aktivt distribuerer AI

Eksperter ser at kunstig intelligens bidrar med omtrent 14 % til BNP ved slutten av dette tiåret. Til sammenligning ligger tallene for Kina for tiden på henholdsvis 58 % og 25 %.

Kina er langt foran USA. De har inntatt en annen holdning til kunstig intelligens. Det er den underliggende trusselen; å ikke omfavne AI. Det er en revolusjon og vi kan ikke la den gå forbi oss.

Det faktum at verdens største økonomier forventer at kunstig intelligens vil bidra vesentlig til vekst i årene som kommer, er en tillitserklæring om at det ikke bare er en kortsiktig hype.

Et slikt bredt fokus begrenser kanskje heller ikke fordelene bare til de teknologiske storhetene – nyere plattformer som Shiba Memu kan også bade i den relaterte medvinden.

Shiba Memu – hvor blockchain møter AI

Shiba Memu er en fremadstormende plattform som setter sammen blokkjedeteknologien med kunstig intelligens for å bygge et markedsføringskraftverk.

Kryptonettverket bruker AI til å skrive personlig tilpasset innhold og deretter for å markedsføre innholdet på internett. Snakk om selvforsyning, ikke sant?

I følge Whitepaper som er tilgjengelig på plattformens nettside, kan den håndtere “arbeidet til 100 markedsføringsbyråer”.

Det som driver dette blockchain-baserte prosjektet er en innfødt meme-kryptovaluta som den kaller “SHMU” – prisen på denne varierer basert på tilbud og etterspørsel. Tatt i betraktning at den raske veksten i kunstig intelligens kan hjelpe tokenet, er det tenkelig at etterspørselssiden av ligningen sannsynligvis vil være veldig sterk.

Shiba Memu er for tiden i forhåndssalg. For mer informasjon, besøk nettsiden her.

Shiba Memu (SHMU) forhåndssalg tyder på solid etterspørsel

Merk at Shiba Memu allerede har samlet inn mer enn 1,0 millioner dollar under forhåndssalget av det opprinnelige tokenet som ble lansert tidligere denne måneden. Det bekrefter ytterligere sterk etterspørsel.

Det som er desto mer interessant med SHMU er at prisen stiger hver dag. For eksempel er den verdt $0,0156 ved skriving, og den neste økningen i prisen kommer om omtrent tre timer.

Husk at meme-mynter har vokst raskt de siste årene. I 2020 var det nevnte markedet «ingenting» verdt, men hadde over 20 milliarder dollar i verdsettelse tidlig i 2022. Forutsatt at det utvides videre fremover, kan Shiba Memu være en fremtredende velgjører. Etter forhåndssalget vil SHMU-tokenet liste seg på kryptobørser som vanligvis fungerer som en positiv for prishandlingen.

Etterspørselen etter SHMU vil sannsynligvis ta ytterligere fart neste år når Shiba Memu vil introdusere sitt AI-dashbord som vil gjøre det mulig for fellesskapet å komme med forslag til hvordan man kan forbedre den blokkjedebaserte plattformen. Hvis et av forslagene dine blir akseptert, vil du tjene flere SHMUer.

Medvind som kan hjelpe SHMU-tokenet

Som nevnt ovenfor, er Shiba Memu der blokkjedeteknologien møter kunstig intelligens. Fra et investeringsperspektiv betyr det at dets opprinnelige token kan dra nytte av fortsatt vekst i begge disse markedene.

Ved skriving anslås kunstig intelligens å være verdt 200 milliarder dollar, men Statista anslår at dette markedet vil nærme seg 2,0 billioner dollar innen 2030 – en nesten ti ganger økning. Kryptovalutamarkedet anslås også å vokse med en sammensatt årlig rate på 12,5% gjennom slutten av tiåret.

På kort sikt er det også flere kryptorelaterte medvinder som kan hjelpe SHMU. Disse inkluderer den nylige seieren som Ripple sikret mot US Securities & Exchange Commission, den ventende godkjenningen av en Spot Bitcoin ETF og den potensielle omdreiningen til en mer mild pengepolitikk.

Du kan besøke Shiba Memu- nettstedet for å vite mer om måter å investere i SHMU-tokenet på.