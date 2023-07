Mens kryptovalutamarkedene stort sett har vært ubesluttsomme de siste dagene når det gjelder prishandling, er det som ikke har gått upåaktet hen denne ukens landemerkeutvikling med hensyn til kryptoregulering i USA.

Ettersom industrien beveger seg mot regulatorisk klarhet, kan ytterligere adopsjon og investering i sektoren være en velsignelse for AltSignals og andre krypto AI-prosjekter.

USA på vei for krypteringsregler

US Security and Exchange Commission (SEC) og til og med Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har ikke vært så hjelpsomme for kryptosektoren når det gjelder å gi regulatorisk klarhet. De grå skyene kan forsvinne hvis to reguleringer rettet mot kryptoinnovasjon og stablecoins – som nettopp har passert et avgjørende stadium – kan bli det første omfattende kryptorammeverket for USA.

Som rapportert i går passerte lovforslaget om finansiell innovasjon og teknologi for det 21. århundre, FIT21, House Financial Services Committee-fasen. Neste trinn er debatt. Det samme gjelder lovforslaget Clarity for Payment Stablecoins Act.

I en kommentar til stablecoin-reguleringen sa Patrick McHenry, styreleder for The House Commite for finansielle tjenester (republikanere), at det har vært “god tro, to-partisk” samarbeid, men kritiserte Det hvite hus sine forsøk på å avspore fremgang.

Financial Services GOPs sammendrag etter torsdagens hendelser sa:

“Etter femten måneder med samarbeid mellom to partier, er denne landemerkelovgivningen ett skritt nærmere å bli virkelighet.”

Hva er AltSignals?

AltSignals er et blokkjedebasert prosjekt satt for å utnytte kunstig intelligens for å tilby desentralisert tilgang til det som kan være handelsbransjens største handelsverktøy eller signalplattform. Lansert i 2017, gir AltSignals handelssignaler for forskjellige markeder og eiendeler ved hjelp av sin proprietære algoritme AltAlgo.

Suksessen til plattformen inkluderer å utvide fellesskapet av brukere til over 50 000, inkludert over 1 500 VIP-medlemmer.

AIs økende bruk ser at AltSignals ser på ytterligere innovasjon ved å integrere et AI-drevet lag kalt ActualizeAI. Teknikgigantene Microsoft, Meta og Alphabets Google prosjekterer alle et stort vekstpotensial for AI, og AltSignals’ ActualizeAI kan benytte seg av denne fremtiden for å bli den beste plattformen for svært nøyaktige handelssignaler.

ASI vil drive denne plattformen, et verktøystoken som er hjemmehørende i ActualizeAI og et som gir innehavere tilgang til en rekke fordeler. Bortsett fra ubegrenset bruk av de nye AI-verktøyene, har innehavere av tokenet muligheten til å tjene passiv inntekt fra en innovativ inntektsdelingsmodell. Også tilgjengelig er token staking.

AltSignals forhåndssalg er live og selges raskt ut. To etapper gjenstår før forhåndssalget avsluttes, noe som betyr at å kjøpe nå kan være et flott trekk for tidlige støttespillere. Så langt har investorer satt over 1,22 millioner dollar i ASI, med forhåndssalget 54% utsolgt i trinn to.

Gå til AltSignals-nettstedet for å lære mer om ActualizeAI. Du kan også bli med på forhåndssalget her.

AltSignals prognoser

Klarhet er absolutt hva kryptoindustrien trenger for å trives. EU og Storbritannia har nylig tatt store skritt mot det med henholdsvis MiCA og FSMA. Men som en ledende aktør har USA ligget sterkt etter sine kolleger i Europa.

Med disse utsiktene som sannsynligvis vil endre seg raskere enn nylig har vært forventet, kan det bety større bruk av krypto – inkludert av investorer over hele USA.

I tillegg til å få på plass en riktig AI-regulering, og du har det som kan være en perfekt kombinasjon for innovasjon av krypto- og kunstig intelligens, spesielt for prosjekter som arbeider innenfor fastsatte lover for å beskytte investorer. Mens ledende kryptobedrifter sannsynligvis vil være blant de største mottakerne av regulatorisk klarhet, kan investorer som er interessert i å avdekke den neste store tingen se på kommende prosjekter.

AltSignals, hvis ActualizeAI lanseres i 2024, har potensial til å bli en av de største plattformene for kryptohandelssignaler i verden. Massiv trekkraft kan bare være bra for den opprinnelige token ASI.