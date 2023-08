AltSignals i fokus når JPMorgan investerer i TIFIN.AI

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for å få de siste oppdateringer >

JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM) har investert i en ny AI-satsing som signaliserer sin overbevisning om at kunstig intelligens kan være transformativt for å forme fremtiden til finansielle tjenester.

JPM samarbeider med TIFIN.AI

I forrige uke annonserte investeringsbanken en strategisk allianse med TIFIN.AI for å utvikle AI-drevet finansteknologi. I en pressemelding sa dens globale sjef for rådgivningsløsninger for formuesforvaltning – Ted Dimig:

JPMorgan og TIFINs samarbeid understreker vår felles tro på at AI ikke bare vil omforme landskapet for finansielle tjenester, men akselerere den neste æraen av innovasjon og effektivitet.

Kunstig intelligens ga en økning på 200 millioner dollar til bankens inntekter i fjor, og den er fast bestemt på å utnytte AI ytterligere for å låse opp 1,0 milliarder dollar i forretningsverdi i år.

Legg merke til at JPMorgan tidligere ble rapportert å jobbe med en chatbot som ville trykke på kunstig intelligens for å tilby investeringsråd.

At den største amerikanske banken investerer i AI er en tillitserklæring om at kunstig intelligens faktisk har applikasjoner innenfor det finansielle tjenestelandskapet – og det lover godt for kommende plattformer som AltSignals.

AltSignals er et verktøysett for handel på steroider

AltSignals er først og fremst et handelsverktøy, om enn med en unik vri.

Flaggskipets signaltjeneste som går av “AltAlgo” har allerede bygget et lojalt fellesskap som består av tusenvis av tradere på Telegram. Og nå jobber finansteknologiselskapet med å integrere kunstig intelligens for å forbedre nøyaktigheten til handelssignalene ytterligere.

Den kommende AI-drevne tjenesten som den kaller “ActualizeAI” forventes å bidra til å øke avkastningen for tradere ytterligere. Det er derfor tenkelig at lanseringen av dette nye verktøysettet vil tiltrekke seg flere brukere.

Men det viktigste er at AltSignals ikke bare er en tjeneste du bruker for å tjene på finansmarkedene. Plattformen er faktisk en investering i seg selv ettersom den drives av et innfødt $ASI-token.

Ved skriving er $ASI verdt $0,018 i forhåndssalget.

$ASI token ser solid etterspørsel

Det opprinnelige tokenet er en investering ettersom det reagerer på økende etterspørsel med prisstigning – og en rask oversikt over forhåndssalget antyder at den ser rikelig med mengder av det.

$ASI er for tiden i trinn 2 av forhåndssalget som allerede har samlet inn over 1,2 millioner dollar. Etterspørselen fremover vil sannsynligvis nå nye milepæler med tanke på at AltSignals til slutt vil gå over til et fullstendig desentralisert nettverk.

Hva det betyr er at fellesskapet – også kjent som «du» – vil ha en mening om hvordan plattformen utvikler seg og utvikler seg over tid så lenge du eier $ASI-tokenet. Det vil være som å være aksjonær i et selskap.

Enkelt sagt kan det innfødte tokenet øke i pris og gir deg rett til å stemme i saker som er kritiske for fremtiden til AltSignals; en tilsynelatende sterk nok kombinasjon til å drive etterspørselen.

AltSignals ($ASI) prisprognose

Når forhåndssalget er over, vil $ASI liste seg på kryptobørser som har en tendens til å gi et løft til kryptotokens. På toppen av det er AltSignals unikt posisjonert for å utnytte rask vekst i både kunstig intelligens og kryptomarkedet.

Ifølge Statista forventes AI å være et marked på 800 milliarder dollar innen 2027, og kryptovaluta-relaterte inntekter forventes å vokse med en sammensatt årlig rate på 14,4 % i løpet av de neste fire til fem årene.

Til slutt hevet den amerikanske sentralbanken rentene med ytterligere 25 basispunkter, men signaliserte at det kan ende opp med å bli den siste økningen (finn ut mer).

Det er viktig fordi når sentralbanken begynner å gå lett i forhold til pengepolitikken, begynner risikoen på eiendeler som kryptovalutaer å se økte innstrømninger. Feds pivot kan derfor også være en katalysator for AltSignals.

Estimater er at $ASI-tokenet vil nå $0,022 ved slutten av det nåværende forhåndssalget – opp ca. 25 % herfra. For mer informasjon om AltSignals, besøk prosjektets nettside her.