Amerikansk komité vedtar kryptoregulering – Chancers forhåndssalg akselererer

US House Financial Services Committee har vedtatt «Keep Your Coins Act of 2023», et betydelig lovverk for kryptovalutaindustrien i USA. Reguleringen kommer på et tidspunkt da US SEC har opprettholdt et fokus på kryptofirmaer, inkludert store selskaper som Binance og Coinbase.

Hvis reguleringen seiler gjennom alle hinder på veien og blir lov, vil det markere en stor utvikling for den digitale aktivaindustrien som opplever en eksplosjon med nye prosjekter som Chancer, som forsøker å revolusjonere bettingbransjen ved hjelp av blockchain-teknologi.

Hva loven om Keep Your Coins fra 2023 fastsetter

Copy link to section

Keep Your Coins Act av 2023 ble introdusert 25. juli 2023 av representanten Warren Davidson (R-OH). HR vil forby et føderalt byrå fra å implementere noen regler eller gjøre noen handlinger som vil begrense en persons mulighet til å handle med digitale eiendeler gjennom selvdrevne lommebøker 3.

Etter vedtakelsen av House Financial Services Committee, vil loven nå gå videre til Representantenes hus for avstemning.

Hvis den vedtas og vedtas, vil lovgivningen sikre at eiere av kryptovaluta har rett til å beholde sine kryptovalutaer inkludert Bitcoin (BTC) i selvdepot-lommebøker. Den søker å sikre friheten og personvernet til brukere i å administrere sine egne kryptovalutabeholdninger med den økende populariteten til digitale eiendeler.

Mulighet for at reguleringen går gjennom

Copy link to section

Vedtakelsen av loven av huskomiteen peker på en økende ansvarsfølelse for å ivareta rettighetene til eiere av kryptovaluta og skape en mulig atmosfære for bredere bruk av digitale eiendeler.

Lovforslaget understreker viktigheten av å gi enkeltpersoner full kontroll over sine digitale eiendeler og levere et rammeverk for den fortsatte veksten av kryptoindustrien.

Med kryptovalutaer i ferd med å bli et hoveddiskusjonspunkt i de pågående presidentkampanjene i 2024, vil loven sannsynligvis se dagens lys når politikere prøver å oppnå noen politiske milepæler. Dens potensielle vedtak kan påvirke kryptovalutalandskapet betydelig ved å forsterke prinsippene om desentralisering og finansiell autonomi.

Slik det står, viser lovforslaget at den amerikanske regjeringen gjør en innsats for å balansere mellom innovasjonsstøtte og forbrukerbeskyttelse.

Effekten av lovforslaget på nye prosjekter som Chancer

Copy link to section

Selv om det fortsatt er tidlig å spekulere i virkningene av regningen på kryptovalutaprosjekter, vil lovforslaget skape mer tillit for kryptoinvestorer, spesielt de som ønsker å investere i nye prosjekter som Chancers desentraliserte prediksjonsmarkedsføringsplattform som for tiden gjennomfører forhåndssalget for sin innfødte. kryptovaluta, CHANCER. Chancer utnytter blockchain-teknologi for å tillate spillere å lage sine egne innsatser på stort sett hva som helst med tilpassede odds, og CHANCER-tokenet er ment å tilby tilgang til plattformen. De som er interessert i det nye tokenet kan kjøpe det her.

Akkurat som den nylige seieren av Ripple Labs mot SEC forynget kryptovalutamarkedet, ville vedtakelsen av lovforslaget av Representantenes hus prege nok en seier for industrien, som har blitt undersøkt hardt av US Securities and Exchanges Commission (SEC). Likevel er det fortsatt ikke klart om lovforslaget vil sette noen bremser på at kryptovalutaer blir klassifisert som verdipapirer av SEC.